La instalación de Xuper TV mediante archivos APK externos expone los datos personales y bancarios al ingreso de programas espía. (Foto: XUPER TV)

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Utilizar Xuper TV es un grave error porque la aplicación distribuye contenidos sin autorización y puede dejar expuestos los datos personales, bancarios y el funcionamiento del dispositivo.

Su instalación suele requerir archivos APK descargados fuera de las tiendas oficiales, un mecanismo que aumenta el riesgo de incorporar malware, programas espía o accesos no autorizados.

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Además, las plataformas de este tipo pueden ser bloqueadas sin aviso y presentan una oferta inestable, con anuncios invasivos o intentos de fraude. Frente a esa situación, hay servicios gratuitos y legales que permiten acceder a películas, series y canales sin recurrir a aplicaciones de origen desconocido.

Las plataformas que transmiten señales sin autorización de los titulares de derechos enfrentan bloqueos técnicos e inestabilidad en el servicio. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Qué tres alternativas gratuitas y seguras a Xuper TV existen

Pluto TV dispone de canales en vivo, películas, series y programas a demanda financiados con publicidad. No requiere una suscripción paga y, en gran parte de su catálogo, tampoco exige crear una cuenta. Su programación varía según el país, pero ha incluido títulos como CSI Miami, The Walking Dead, Daredevil y Naruto.

Otra opción es RTVE Play, la plataforma de Radio Televisión Española. Su catálogo reúne series, películas, documentales, informativos y producciones de la televisión pública, entre ellas contenidos vinculados con MasterChef. Algunas emisiones pueden tener restricciones fuera de España por los derechos de transmisión.

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La tercera alternativa es Plex, un servicio que ofrece películas, series y canales gratuitos con anuncios. Permite organizar y reproducir una biblioteca propia de archivos audiovisuales legales. Su programación ha incluido producciones como Medici, The Dick Van Dyke Show y Hot Ones, aunque los títulos disponibles cambian según el territorio.

Pluto TV ofrece canales en vivo y series bajo demanda financiadas con publicidad sin exigir el pago de una suscripción. (Pluto TV)

Las tres aplicaciones se pueden obtener desde las tiendas oficiales, una diferencia central frente a Xuper TV. Antes de descargar cualquier plataforma, conviene revisar el desarrollador, los permisos solicitados y las condiciones de uso.

Por qué es inseguro usar Xuper TV

La principal alerta está en el método de instalación. Xuper TV no suele descargarse desde canales oficiales, sino mediante archivos APK obtenidos en sitios externos. Esos paquetes no siempre pasan controles de seguridad y pueden contener software diseñado para recopilar contraseñas, información bancaria u otros datos del usuario.

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Asimismo, existe un riesgo legal. La aplicación ofrece películas, series y señales pagas sin contar con los permisos correspondientes de los titulares de derechos. Por esa razón, servicios y fabricantes de dispositivos han reforzado las medidas para impedir su uso.

Xuper TV distribuye contenidos audiovisuales sin autorización y expone los datos bancarios de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de aplicaciones puede incluir virus, spyware y herramientas para acceder a información personal. La recomendación es evitar descargas externas y elegir servicios con presencia en tiendas verificadas.

Fire TV eliminó Xuper TV de su biblioteca de aplicaciones

Amazon retiró Xuper TV, antes llamada Magis TV, de la biblioteca de Fire TV como parte de sus controles contra aplicaciones que distribuyen contenido protegido sin autorización.

La empresa reforzó la detección de servicios incluidos en listados de la Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), una organización que combate la piratería audiovisual.

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Cuando el sistema identifica una aplicación bloqueada, muestra una advertencia e inhabilita su funcionamiento. La medida también alcanza a servicios instalados de forma manual mediante APK.

El Fire TV Stick 4K de tercera generación incorpora el sistema operativo Vega OS 2.0 y la función Direct Power. (Amazon)

Qué nuevo modelo de Fire TV hay

El modelo más reciente de la línea es el Fire TV Stick 4K de tercera generación, presentado por Amazon en septiembre de 2026.

El dispositivo reproduce contenido en resolución 4K y es compatible con HDR10, HDR10+, HLG y Wi‑Fi 6. Incluye 8 GB de almacenamiento, un procesador de cuatro núcleos a 1,7 GHz y Bluetooth 5.3.

El equipo estrena el sistema operativo Vega OS 2.0 y una carcasa más delgada. También puede alimentarse desde el puerto USB del televisor mediante la función Direct Power, por lo que reduce la necesidad de cables adicionales.

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Amazon incorporó un nuevo control remoto con botones de mayor relieve y acceso a Alexa+. El modelo está disponible en mercados seleccionados, mientras que la empresa mantiene otras versiones, como Fire TV Stick HD y Fire TV Stick 4K Max.