‘La Gran Estrella’: Todo lo que ocurrió en cada una de las galas y la razón de su anunciado final

la gran estrella

Gisela Valcárcel usó sus redes este último martes 20 de septiembre para el anunciar el fin de ‘La Gran Estrella’, el cual se estreno el sábado 6 de agosto en medio de gran expectativa por el regreso de la popular ‘Señito’ a la televisión peruana tras largos meses de estar ausente. Para esta ocasión, anunció su alianza estratégica con el productor internacional Sergio George, quien expresó su deseo de llevar este formato al extranjero.

Primera Gala

En la primera gala se conoció a los 12 concursantes, los miembros del jurado y a las denominadas reinas que fueron escogidas como mentoras para los grupos que se formaron.

Yahaira Plasencia, Susan Ochoa, Michelle Soifer y Ruby Palomino estuvieron desde la primera emisión del programa para ayudar a los participantes a dar lo mejor de sí. Los encargados de calificar a cada uno de los competidores ha estado a cargo de Adolfo Aguilar, Michelle Alexander, Morella Petrozzi y Sergio George. De acuerdo a sus puntajes, la primera que cayó en sentencia fue Karen del Águila con Karla Zapata, concursante que causó controversia cuando no pudo participar en el estreno del reality por tener COVID.

La gran sorpresa de esa noche fue el ingreso de Susan Ochoa. La cantante dejó atrás sus diferencias con la rubia presentadora y le agradeció por haberla convocado. “Le agradezco a ella y a toda la producción de poderme haber invitado, contenta de estar aquí nuevamente y de vivir nuevas emociones, nuevos momentos positivos, con ganas de conocer también grandes talentos”.

El espacio de América TV logró posicionarse en el primer lugar del ranking, convirtiéndose en el más visto con un rating de 11.7 en Hogares Lima y 10.7 en Hogares Lima + 6 ciudades. Sin embargo, en aquella ocasión, los programas de espectáculos cuestionaron al espacio por las cifras que logró en su estreno.

La Gran Estrella se estrenó esta noche y Gisela Valcárcel lució su característico vestido rojo, además de darle su particular 'palmadita' al piso.

Segunda Gala

En el segundo programa del nuevo formato de canto de Gisela Valcárcel, la conductora explicó que las reinas no serán entrenadoras ni coach de los participantes, esto luego de haber recibido algunas críticas. La noche del 13 de agosto, los concursantes se presentaron en dúos y no todos recibieron los halagos de los jurados. Giuliana Rengifo y ‘La Uchulú' pisaron el set como refuerzo a las sentenciadas y fue Karen del Águila la primera eliminada.

Un acontecimiento que encendió La Academia fue cuando Indira Orbegoso y Massiel Málaga tuvieron un enfrentamiento en los ensayos antes de su presentación, pues Orbegoso mandó a calar a su compañera cuando estaba hablando. Luego de una larga conversación y algunos consejos de las mentoras, ambas interpretaron ‘Bombón asesino’ y ‘Pasito tun tun’.

Esta segunda gala obtuvo 12 puntos en hogares de Lima, mientras que en Lima +6 Ciudades logró 10.9, ubicándose en el primer lugar de los espacios más vistos de aquel fin de semana.

Gisela Valcárcel presentó su segundo programa de La Gran Estrella. (América TV)

Tercera Gala

En su tercera emisión, Brunella Torpoco y Bryan Arámbulo fueron los refuerzos para los sentenciados. Asimismo, Michelle Soifer, Yahaira Plasencia, Susan Ochoa y Ruby Palomino presentaron un show en conjunto, pero la chica reality no se presentó debido a que no tuvo ningún ensayo. Las artistas cantaron “Vivir mi vida” de Marc Anthony rindiendo un homenaje a Sergio George.

El seleccionado para dejar la competencia en la tercera gala fue Manuel Aumaitre, pero tras varios minutos deliberando, los miembros del jurado decidieron cambiar su voto y sorprendieron al participante dándole una nueva oportunidad para luchar por sus sueños. Sin embargo, volvió a quedar sentenciado junto a Diego Cruz.

'La Gran Estrella': Las reinas hicieron una presentación junto a los participantes. (América TV)

Cayó en el rating y Gisela Valcárcel defendió su formato

Al parecer, los televidentes empezaron a preferir otros programas y el reality de Gisela Valcárcel sufrió una tremenda caída en el rating. Tras haber estado con dos cifras en sus dos primeras emisiones, aquel sábado solo pudo hacer 8.6 puntos en Hogares Lima y 8.6 en Hogares Lima + 6 Ciudades, ubicándose en la cuarta casilla. La final de ‘La Voz Perú’ le ganó en las posiciones de la tabla general y obtuvo mayor puntaje.

Esto generó muchas críticas tanto en redes sociales como en algunos programas de espectáculos. Sin embargo, a través de una transmisión en vivo, la ‘Señito’ dejó en claro que no le iba a hacer caso a quienes le recomendaron adelantar la final de su espacio y señaló que no cambiaría de formato pues ella “corre riesgos hasta que caliente el agua”. “Después de 35 años de carrera, debo dejar algo más. Mucha gente me ha pedido que se le dé oportunidad a las caras nuevas en todos estos años cuando tenía a mis famosos. Aquí están mis caras nuevas”, dijo.

Gisela Valcárcel continuará con ‘La Gran Estrella’ pese a bajo rating | Instagram

Cuarta gala

Gabriela Herrera apareció como refuerzo para uno de los dúos. La bailarina, quien está incursionando en la música, se llevó los halagos de Sergio George. Ruby Palomino y Susan Ochoa fueron las primeras reinas en enfrentarse en un duelo. Cada una cantó acompañada de uno de sus concursantes. Finalmente, Ruby Palomino y Julio Norabueno fueron los ganadores.

La noche del 27 de setiembre en ‘La Gran Estrella’ también se vivieron momentos de tención, pues los competidores aseguraron que la más presente en La Academia era Yahaira Plasencia y la más ausente era Michelle Soifer. Esto generó que las cantantes tuvieran un enfrentamiento que encendió el escenario.

Yahaira Plasencia y Michelle Soifer tuvieron una fuerte discusión

Al saber que varios concursantes estaban agradecidos por el trabajo que realiza, la interprete de ‘La cantante’ no dudó en decir que ella siempre busca ganar y que si se encuentra comprometida en un proyecto le da todo su esfuerzo para que este salga adelante. Las palabras de Yahaira Plasencia no fueron del agrado de Michelle Soifer, quien de manera inmediata señaló que la salsera no es ese tipo de persona y que solo buscaba quedar bien ante cámaras. “¡Tampoco eres la santa patrona de todos!”, comentó.

“Si tú quieres apoyar a todos entonces nosotras tres nos retiramos“, comentó bastante fastidiada la chica reality y a lo que la salsera le recomendó ir a los ensayos de su equipo y estar al lado de ellos en este proceso. “Tú mismo equipo te ha dicho que no te tiene presente, comprométete, yo creo que debes comprometerte”

Yahaira Plasencia y Michelle Soifer tuvieron una fuerte discusión en 'La Gran Estrella'. | América Tv.

Yahaira Plasencia se pronunció tras enfrentamiento

Después del programa, la cantante de salsa se refirió al enfrentamiento que protagonizó con Michelle Soifer. Yahaira indicó que no tienen ningún problema con su colega, y que cada uno le da el tiempo que debe darle a su equipo.

“Yo en cada cosa que hago me comprometo al 1000%. Me dieron esta oportunidad, Gisela me llamó y dije, ‘me voy a comprometer’, es más, nos dieron como tres horas a las semana para estar con nuestros chicos. Yo llego martes, miércoles, jueves, viernes, estoy en el ensayo general. Con la Michi todo bien, yo entiendo que está en grabaciones por Esto es Guerra, cada uno está en el tiempo que tienen que estar con su equipo”, indicó.

La Gran Estrella no logró subir en el rating con su cuarto programa

El sábado 27 de setiembre, la teleserie mexicana “Los Milagros de la Rosa”, nombre que reemplaza a “La Rosa de Guadalupe”, se ubicó en el primer lugar del rating con 9.6 puntos en Lima y 9.2 en Lima +6 ciudades. La cuarta gala de ‘La Gran Estrella’ se quedó en el segundo lugar con 8.7 en Lima, mientras que en Lima +6 ciudades hizo 8.3 puntos. El programa de comedía JB en ATV estuvo muy cerca con 8.2 puntos en Lima y 8.6 en Lima +6 ciudades.

El reality de Gisela Valcárcel no logró el primer lugar en la tabla general del rating. (Difusión)

Quinta gala

Yahaira Plasencia, Ruby Palomino, Michelle Soifer y Susan Ochoa abrieron la quinta gala interpretando en conjunto al resto de concursantes el tema ‘A quién le importa’. La noche del 3 de setiembre estuvo llena de sorpresas, pues Gisela Valcárcel eliminó a 5 de sus integrantes: Fabián Zambrano, Nuria Mayor, Manuel Aumaitre, Natalia Rodríguez y Nicolás Strauss.

No obstantes, contó con la participación de grandes artistas como Jonathan Rojas, Milena Zárate, Jean Paul Strauss, Gaby Zambrano, Jair Mendoza y del exitoso grupo femenino, “Son tentación”. Asimismo, se vivió el esperado enfrentamiento entre Yahaira Plasencia y Michelle Soifer, donde la integrante de EEG fue la ganadora junto a Indira Orbegoso.

'La Gran Estrella': Michelle Soifer le ganó a Yahaira Plasencia el versus de canto. | América Tv.

Subió en el rating

Si bien, las galas de ‘La Gran Estrella’ obtuvieron altas y bajas cifras en el rating desde la fecha de su estreno, el sábado 3 de setiembre volvió a la palestra liderando en su horario. El programa de Gisela Valcárcel hizo 11.5 puntos de rating en Hogares Lima y 10.7 en Hogares Lima + 6 Ciudades. Además, se convirtió en el programa más visto del día, dejando atrás a ‘JB en ATV’, que hizo 8 puntos en Hogares Lima y 9 en Hogares Lima + 6 Ciudades.

Sexta gala

El sábado 10 de setiembre muchos creyeron que ‘La Gran Estrella’ se quedaría solo con sus cinco participantes. Sin embargo, la producción decidió darle la oportunidad a dos de los eliminados. Manuel Aumaitre y Nicolás Strauss fueron los afortunados en obtener un cupo para continuar luchando por sus sueños.

Sergio George hizo una performance junto a artistas peruanos como Álvaro Rod, Kate Candela, César Vega, Farik Grippa y Jonatan Rojas. Finalmente, los jóvenes cantantes que fueron elegidos para volver al reality cayeron en sentencia.

'La Gran Estrella': todo lo que se vivió en la sexta gala.

Gisela felicita a su competencia por las cifras del rating

A pesar del regreso de dos participantes y el enfrentamiento de Ruby Palomino y Susan Ochoa, ‘La Gran Estrella’ no logró los suficientes puntos para mantenerse en la primera posición de la tabla general del rating. Y es que, hizo 7.6 de puntos en Hogares Lima y 7.7 en Hogares Lima + 6 Ciudades, ocupando el cuarto lugar y siendo la gala con menor puntaje desde que se estrenó.

Al conocer los resultados, Gisela Valcárcel utilizó sus redes sociales para felicitar a sus compañeros de trabajo de Latina Televisión y ATV. “No hemos liderado esta semana y la verdad, yo soy muy creyente que cuando uno trabaja la televisión se enciende para todos. Celebro con mis compañeros la alegría que da tener la mayor audiencia y la televisión peruana porque tanto en Latina como en ATV están amigos peruanos, es decir, los sábados están para divertirse. Que la televisión peruana siga siendo la preferida por los peruanos”.

Gisela Valcárcel felicita a la competencia luego que 'La Gran Estrella' cayera al cuarto lugar. | Instagram

Séptima gala

El sábado 17 de setiembre se transmitió la última gala de ‘La Gran Estrella’ previo a la gran final donde se conocerá al concursante que trabajará de la mano con el productor internacional Sergio George. Para esta sétima gala se contó con la presencia de Nestor Villanueva, Facundo González, Tommy Portugal, La Panfila, Janet Barboza, Brunella Horna y Edson Dávila como refuerzos.

Michelle Alexander sorprendió a más de uno al pedirle disculpas a Brunella Horna por un duro comentario que hizo en contra de la novia de Richard Acuña cuando bailó ‘Talento de televisión’ hace algunos años.

Por otro lado, Tommy Portugal reveló que su próxima bebé será mujer y cuenta que le pidió matrimonio a su novia Dayana Córdova tras 7 meses de romance en un paseo por Venecia. Además, habló de su hija Mafer Portugal. Aseguró que la joven se dejó mal influenciar por un programa de televisión, refiriéndose a Magaly TV: La Firme. Explicó que el espacio de la ‘Urraca’: “en vez de unir, desune”.

En ese momento, Gisela Valcárcel decidió dirigirse a la hija del cumbiambero para enviarle un mensaje. “Quiero saludar a Mafer, que todos los hijos tenemos el derecho de saber y poder reconocer quienes son nuestro padres. Estoy segura Mafer que eres una persona amada, estoy segura que en algún momento tú y tu papá van a poder tener un encuentro íntimo, como deben de ser los encuentros, en el que tú hables, él hable y puedan seguir el camino”.

En esta última emisión, ‘La Gran Estrella’ logró 8.8 puntos de rating en Hogares Lima y 8.5 en Hogares Lima + 6 Ciudades, ocupando el tercer lugar.

'La Gran Estrella' revive todo lo que se vivió en la séptima gala.

Adelantan final de ‘La Gran Estrella’

Después de no haber podido levantar las cifras, finalmente Gisela Valcárcel decidió anunciar el adelanto de la final de ‘La Gran Estrella’ para el 24 de septiembre. A través de su cuenta de Instagram, la conductora dejó en claro que dio todo de sí para sacar adelante el espacio.

“Quiero dar las gracias a cada compañero, actor, cantante, bailarín, productor musical que se unió a este desafío y quiso compartir sus conocimientos con jóvenes que tienen mucho talento, pero que nunca se habían parado frente a tantas cámaras y empezaron a experimentar lo que es ser artista y subirse a un escenario. Sé que este plan lo hizo Dios, y por eso estoy tan contenta y puedo decir que sin él no me hubiera atrevido a poner nuevos rostros en pantalla”, escribió la conductora de TV .

“¡Sin ti Señor, no hubiera llegado hasta aquí, sintiendo que hicimos todo para que se dé! ¡Gracias a cada participante y por supuesto a cada uno de ustedes! ️¡Los espero el sábado a las 9pm en LA FINAL de ‘La Gran Estrella’”, concluyó la animadora, quien en muchas ocasiones defendió el programa.

