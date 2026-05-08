Perú

JNE anunciaría resultados de la elección presidencial a mediados de mayo y mantiene en vilo el balotaje

El Jurado Nacional de Elecciones acelera el recuento y revisión de actas para definir oficialmente a los finalistas que disputarán la presidencia en la segunda vuelta del 7 de junio, en medio de denuncias y expectativas políticas

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Keiko Fujimori espera rival en segunda vuelta, según cifras de la ONPE. Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga en cerrada disputa. Composición Infobae
Keiko Fujimori espera rival en segunda vuelta, según cifras de la ONPE. Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga en cerrada disputa. Composición Infobae

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proyecta que los resultados definitivos de la elección presidencial estarán listos a mediados de mayo, una fecha clave para el futuro político del país.

Así lo confirmó Yessica Clavijo Chipoco, secretaria general del organismo electoral, quien detalló el procedimiento que sigue el JNE junto a los Jurados Electorales Especiales (JEE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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En la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, la competencia por el segundo lugar se mantiene ajustada. Con el 98,45% de las actas escrutadas, Keiko Fujimori asegura su pase al balotaje del 7 de junio.

Sin embargo, la diferencia entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga no supera los 24.000 votos. La expectativa crece conforme avanza la revisión de las actas observadas, que podría definir el destino de la segunda candidatura presidencial.

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El JNE informó que este jueves 7 de mayo es la fecha límite para que los 60 JEE culminen las audiencias públicas de recuento de votos en todo el país. Estas sesiones, abiertas a la participación de personeros de los partidos, permiten transparentar el proceso y dar certeza a los resultados.

Las actas finales, una vez suscritas, se publican en diarios de circulación nacional y son remitidas al organismo electoral central.

La ONPE reporta que aún restan poco más de 1.400 actas por revisar, un número que mantiene la atención de candidatos, partidos y ciudadanía.

Al cierre de la edición, los datos oficiales ubicaban a Fujimori con 2.831.702 votos válidos (17,14%), seguida por Sánchez con 1.989.030 (12,04%) y López Aliaga con 1.965.019 (11,89%). La diferencia mínima entre el segundo y tercer lugar mantiene el panorama abierto.

Acuarela: Keiko Fujimori sonriente, Roberto Sánchez con sombrero y Rafael López Aliaga con gorra "R" y micrófono, todos en primer plano.
Retrato en acuarela de los candidatos peruanos Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, destacando sus perfiles en el ámbito político nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apelaciones, denuncias y clima previo a la segunda vuelta

Mientras los JEE resuelven las actas observadas, el JNE atiende apelaciones en audiencias públicas. Este procedimiento busca garantizar la transparencia y la legitimidad de la competencia. Las audiencias y sus decisiones son parte del esfuerzo del sistema electoral para blindar la autenticidad de los resultados y generar confianza en la ciudadanía.

El proceso no ha estado exento de controversias. Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, denunció presuntas irregularidades y solicitó la anulación de actas, alegando retrasos en la apertura de mesas principalmente en Lima.

La ONPE reconoció dificultades logísticas en un porcentaje mínimo de mesas —el 1,34% en Lima y el 0,4% a nivel nacional—, pero aclaró que estos incidentes no alteran el resultado general.

La Asociación Civil Transparencia también concluyó que el impacto de estos retrasos no modificaría el desenlace de la jornada electoral.

La renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE y la apertura de una investigación fiscal sumaron tensión al proceso.

A pesar de las denuncias, el JNE rechazó por unanimidad las solicitudes de elecciones complementarias, señalando que la Ley Orgánica de Elecciones no contempla esa figura para los comicios generales.

En paralelo, la campaña para la segunda vuelta ya se perfila. Keiko Fujimori inició actividades con miras al balotaje y lanzó críticas directas a su posible rival, Roberto Sánchez, marcando la pauta de una contienda que se anticipa polarizada. López Aliaga, por su parte, continúa con acciones legales y mantiene su discurso crítico frente al sistema electoral.

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