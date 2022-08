Gisela Válcárcel y Susan Ochoa: por qué se distanciaron y cómo se reconciliaron en el estreno de La Gran Estrella

Todo lo que pasó entre Susan Ochoa y Gisela Valcárcel. (Foto: Composición)

Gisela Valcárcel reapareció en televisión este sábado 6 de agosto en el estreno de su nuevo programa ‘La Gran Estrella’. Pese a que ya había explicado el formato y la presencia de Sergio George, llegó con más sorpresas para todo su público.

Es así que, en el momento de la presentación de las integrantes de su concurso, sorprendió con la presencia de Susan Ochoa. Y es que, como se recuerda, ambas protagonizaron un tenso momento en el 2019 que causó la renuncia de la cantante al entonces espacio ‘El Artista del Año’.

Pero, parece que dejaron todo esto atrás y aprovecharon el momento para darse una segunda oportunidad y volver a compartir en el escenario. Aquí te contamos un poco de lo que sucedió.

Las palabras de Gisela Valcárcel en vivo

Todo sucedió en junio del 2019, cuando Susan Ochoa era una de las participantes de El Artista del año. En aquella ocasión, la cantante debía competir contra Daniela Darcourt en un imponente duelo.

Fue entonces que la salsera se llevó la ovación y resultó ganadora. Pero, en un intento fallido por destacar el talento y tratar que Ochoa ‘acepte’ su derrota pese a su trayectoria, Gisela Valcárcel dio un discurso que no convenció.

“Daniela Darcourt es una gran estrella, conozco a su familia, la conozco a ella, sé lo que está luchando por abrirse un espacio en el extranjero y creo que todos, tú, yo y todos debimos aplaudirla”, comenzó explicando la conductora.

El tenso momento entre Gisela Valcárcel y Susan Ochoa (Foto: Captura)

Tras ello, intentó dar un ejemplo de igualdad, pero terminó descalificando los triunfos internacionales de Susan. “ No importa quien salga primero, no importa si fue Susan Ochoa la que se llevó dos gaviotas de plata, todos debemos alegrarnos (por el otro concursante)” , señaló. En ese instante, Ochoa se mostraba desencajada e incómoda.

Susan Ochoa decide dar un paso al costado

Tras unos días de haber sucedido este discurso que fue muy comentado y criticado, Susan Ochoa se pronunció en redes sociales y anunció su renuncia. En su discurso señaló que en ese momento se sintió muy mal e incluso se sintió humillada por las palabras de la presentadora.

“Doy un paso al costado en el programa ‘El Artista del Año’. El motivo es porque me sentí muy mal, me he sentido humillada. Sentí que mi trabajo de tantos años no valía nada. Sin embargo, para mí tiene un valor muy grande porque se lo he dedicado a todos ustedes. Me ha costado sacrificio. Las gaviotas que logré no fue por un escándalo o porque hablé mal de alguien”, explicaba al inicio.

Susan Ochoa anuncia su renuncia en vivo de El Artista del Año. (Video: Susan Ochoa)

Por otro lado, aseguró que las palabras de Gisela tratabam de tergiversar su verdadera forma de ser. “La señora Gisela comenzó a hablar sobre una persona que no soy. Dio a entender que yo me siento mejor que otros artistas. ¿En qué momento me he sentido más que alguien?”, sentenció.

Aseguró que no se fue por un berrinche

Luego de su renuncia, la cantante fue entrevistada por el dominical Día D. Allí, la cantante aseguró cuál fue el motivo de su salida y expresó que no se sintió respetada, pese a que su trabajo hablaba por sí mismo.

“Yo no me fui por berrinche, yo me fui porque me sentía mal, y porque siento que me hicieron sentir mal, porque minimizaron mi trabajo. Yo te digo una cosa, a mí tus logros no me pueden importar nada, pero por lo menos respétame”, comentó la cantante en el 2019.

Susan Ochoa se pronunció en Día D. (Video: Día D)

Además, señaló que se sintió mal porque las personas menosprecien su trabajo, aseguró que no quiere que todos la aclamen, pero que tampoco pasen por debajo su trayectoria. “Me duele que las personas menosprecien mi trabajo. Como digo, si a ti no te gusta, bien. Yo no te exijo, yo no te pido, solo quiero respeto. Y también, no vengas a minimizar mi trabajo, porque a mí me contó”, señaló.

Volvió al set de Gisela Valcárcel

Susan Ochoa se convirtió en la sorpresa de la noche. La artista fue presentada en La Gran Estrella y volverá a trabajar junto a Gisela Valcárcel. Tras el impase del 2019 que a distanció, ambas decidieron dejar el pasado atrás y se volvieron a unir, como dijo la conductora, por la música.

“Hoy estoy feliz de tenerla de vuelta, porque hay algo que nos une ‘la pasión por la música’, pero hay algo más, que lo dije aquí en el 2019, siento absoluta admiración por su carrera y por ella porque es una peruana que ha luchado mucho por su carrera. Estoy feliz de darle la bienvenida. Feliz de poder recibirte, feliz de poderte pedir que me des la mano y feliz que como peruanas unirnos por la música (...) Separadas somos nada, unidas somos una gran fuerza”, señaló para recibir a su nuevo jurado.

Gisela Valcárcel sorprendió a todo su público al anunciar a Susan Ochoa como una de las tutoras de los participantes de La Gran Estrella.

Por su parte, la cantante agradeció la invitación y se mostró feliz de ser parte de esta nueva aventura. “Le agradezco a ella y a toda la producción de poderme haber invitado, contenta de estar aquí nuevamente y de vivir nuevas emociones, nuevos momentos positivos, con ganas de conocer también grandes talentos”, sentenció.

