Perú

Por segunda vez, el Congreso inhabilita por 10 años a Delia Espinoza, exfiscal que denunció ley de doble sueldo militar y policial

La decisión se adoptó con 70 votos a favor, tras la presentación de cargos contra legisladores que impulsaron el cobro simultáneo de pensiones militares y sueldos parlamentarios

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El Pleno del Congreso de la República del Perú votó a favor de inhabilitar por un período de 10 años a la fiscal suprema Delia Espinoza, impidiéndole ejercer cualquier cargo público. | Canal N

El pleno del Congreso aprobó este jueves, por segunda vez, la inhabilitación por 10 años para ejercer función pública de Delia Espinoza, exfiscal de la Nación y actual decana del Colegio de Abogados de Lima.

se adoptó con 70 votos a favor, 17 en contra y dos abstenciones, luego de que la magistrada denunciara a 11 congresistas por presunta negociación incompatible tras promover una ley que permite cobrar simultáneamente una pensión militar y el sueldo parlamentario.

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Espinoza ya había recibido una sanción similar en diciembre de 2025, luego de oponerse a la Ley N° 32130, que otorga mayor discrecionalidad a la Policía Nacional (PNP) en la investigación de delitos, al asignarle la conducción operativa de las diligencias preliminares, mientras el Ministerio Público conserva solo la conducción jurídica.

La magistrada advirtió que este cambio reduce la capacidad de acción fiscal en la fase preliminar y limita su papel a autorizar la apertura de investigaciones, vigilar y orientar, mientras la PNP asume un rol principal en las indagaciones iniciales.

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En desarrollo.

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