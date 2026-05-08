Yanlis Féliz sorprendió con tatuaje del trofeo de la Liga Peruana de Vóley mientras define su futuro fuera de Alianza Lima

Yanlis Féliz se tatuó el trofeo de la Liga Peruana de Vóley, su primer título como profesional.

Yanlis Féliz decidió celebrar un hito en su trayectoria profesional de manera indeleble. Luego de conseguir su primer título profesional en su primera temporada, la jugadora dominicana se tatuó el trofeo de la Liga Peruana de Vóley junto a la fecha 3 de mayo de 2026, el día en que Alianza Lima se consagró tricampeón tras vencer a la Universidad San Martín. La atleta fue elegida como la jugadora más valiosa de la final, en la que firmó una actuación descollante y resultó decisiva para la obtención del campeonato.

La imagen del tatuaje, que muestra el trofeo y la fecha grabados en su brazo, fue difundida por la propia Féliz a través de una transmisión en vivo, generando una rápida repercusión entre los aficionados del voleibol en Perú y República Dominicana. El gesto resume el significado del logro para la deportista, quien destacó la importancia personal y profesional que representa este primer título en el extranjero.

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El futuro de Yanlis Feliz en Alianza Lima, sin embargo, parece alejarse. Cenaida Uribe, jefa de equipo del club ’blanquiazul’, confirmó que la voleibolista “no tiene intención de continuar” la próxima temporada y que su destino podría ser la Universidad San Martín. Así, mientras la dominicana celebra el título con un símbolo permanente, su carrera se prepara para un nuevo capítulo en la liga peruana.

Yanlis Féliz se tatuó el trofeo de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: TikTok Lilita.

Próximo destino: Santa Anita

El portal ‘Puro Vóley’ ratificó que la salida de Yanlis Féliz de Alianza Lima es inminente, señalando que su futuro estaría en la Universidad San Martín para la próxima edición de la Liga Peruana. Estas especulaciones, que circulaban desde hace meses, sugieren incluso la existencia de un acuerdo verbal previo entre la atacante y el cuadro santo.

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“Habría ya un arreglo para el siguiente curso entre San Martín y la jugadora dominicana. De este modo, Féliz continuaría en el torneo local, pero muy probablemente defendiendo los colores de Santa Anita”, informó el citado medio en marzo pasado.

No obstante, Féliz no llegaría sola al equipo de Guilherme Schmitz. Diversas fuentes indican que la central estadounidense Meegan Hart también estaría cerca de cerrar su fichaje por la San Martín en busca de mayor continuidad. La estrecha amistad entre ambas jugadoras habría sido un factor determinante en la decisión de cambiar el barrio de Matute por el proyecto de la USMP.

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La dominicana fue la MVP de la final frente San Martín que terminó con el tricampeonato de las 'blanquiazules'. (Puro Vóley)

El sacrificio de Yanlis Féliz

El título obtenido por Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley tuvo un nombre propio: Yanlis Féliz. La atacante dominicana no solo fue la pieza clave en la serie final ante la Universidad San Martín, sino que su actuación cobró un matiz heroico tras sus revelaciones al concluir el encuentro decisivo.

Con la emoción a flor de piel por el éxito ’blanquiazul’, Féliz destacó el valor personal de este trofeo: “Estoy sumamente orgullosa de mí y de mi equipo. Es mi primer campeonato como profesional y es una sensación inexplicable”.

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Sin embargo, el dato más revelador fue el sacrificio físico detrás de su rendimiento. La jugadora confesó que disputó la final bajo condiciones muy adversas: “No me sentía bien; estaba en mi primer día del ciclo menstrual y con el azúcar bajo. Me sentía muy incómoda, pero gracias a Dios pude entrar a la cancha y cumplir el objetivo de ser tricampeona”, detalló la voleibolista, dejando en claro la fortaleza mental necesaria para alcanzar la gloria.

Voleibolista dominicana Yanlis Féliz luego de ganar el título con Alianza Lima “Me sentaré para hablar sobre mi futuro”. YouTube