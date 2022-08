La Gran Estrella: conoce quiénes son parte del jurado del programa y a los entrenadores

La Gran Estrella presentó al jurado que evaluará a los participantes del nuevo reality de Gisela Valcárcel.

La Gran Estrella se estrenó con más de una sorpresa. Pese a que ya se había anunciado que Sergio George iba a formar parte del jurado, nadie imaginaba quiénes serían los otros artistas que formarían parte de este grupo encargado de evaluar a los participantes del programa.

En primer lugar, Gisela Valcárcel presentó a Michelle Alexander como su flamante jale. La guionista y directora de cine y teatro estuvo alejada de los programa de la ‘Señito’ durante más de un año. La segunda en ser presentada fue Morella Petrozzi.

Sin embargo, la presencia que más llamó la atención fue la de Adolfo Aguilar, pues el conductor de televisión hasta hace poco formaba parte de la familia de Yo Soy, el cual llegó a su fin hace unas semanas tras celebrar sus 10 años al aire.

Luego de realizar dichas presentaciones, la rubia anunció que habrían entrenadores. Estos puestos estarían conformados por artistas peruanos que ya tienen un nombre ganado en el mundo de la música.

La primera en ser anunciada como entrenadora fue Rubí Palomina. Luego fue el turno de Michelle Soifer, quien lució su impactante figura, con un impresionante vestido, el cual fue resaltado por Gisela Valcárcel.

Una de las sorpresas de la noche también fue la aparición de la salsera Yahaira Plasencia, quien también regresó al programa de la ‘Señito‘ después de haber sido una de las últimas participantes, cuando se enfrentó en la gran final de El Arista del Año.

La cuarta entrenadora presentada fue la ganadora de dos palomas de plata en el Festival de Viña del Mar, Susan Ochoa. Recordemos que la cantante había sido vetada de América Televisión luego de renunciar a El Artista del Año hace varias temporadas atrás.

Ellas son las entrenadoras de La Gran Estrella. (Foto: América Tv)

Sergio George fue recibido entre aplausos

Sergio George fue anunciado como el jurado internacional de La Gran Estrella, causando emoción entre los participantes del programa, pues resaltaron los premios que ha recibido a lo largo de su carrera. A su ingreso, todos los que se encontraban presentes se levantaron para aplaudirlo.

“ Todo el mundo se puso de pie y como no, cuando nos encontramos y tan gentilmente me invitaste a almorzar, me imaginaba que tú podías ayudarnos y darle una ojeada a nuestros artistas ”, dijo Gisela Valcárcel al presentar al productor musical.

Ante estas declaraciones, el productor Sergio George dijo que jamás hubiera imaginado que estaría en La Gran Estrella. “Feliz. Estoy feliz de estar aquí. Si me preguntabas hace un año si iba a estar aquí contigo Gisela, viviendo en Perú, jamás. Era imposible, pero Dios es grande. En la vida no se sabe qué va pasar y feliz de estoy acá”.

