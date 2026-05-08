¿Indulto a Pedro Castillo? Ministro de Justicia afirma que “no existe” pedido aún, pero se “analizará” si se presenta

El ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, afirmó que no existe actualmente ningún trámite ni solicitud de indulto para Pedro Castillo

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, aseguró este jueves que “no existe” actualmente “ningún trámite” ni solicitud de indulto para el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), quien se encuentra encarcelado por una condena a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por el fallido de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

No obstante, indicó que el Gobierno “analizará” cualquier pedido si se presenta, al ser consultado por Canal N sobre el reciente cambio en la Comisión de Gracias Presidenciales.

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“El comité tiene que sesionar siempre y aprobar sus acuerdos por unanimidad, o sea, tienen que estar todos los integrantes. Una de las personas renunció porque consigue una oferta laboral en el sector privado que le conviene más (...) y se incorporó un nuevo miembro para no dejar vacante el puesto”, señaló.

“La comisión es casi la misma, su composición no ha variado, solamente se ha incorporado a una persona por sustitución (...) No es un tema de cálculo ni en lo absoluto. Hubo una renuncia a una persona y esa persona tuvo que ser reemplazada ”, puntualizó.

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Castillo cumple una condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022

Sobre la posibilidad de una gracia para Castillo, el ministro fue enfático: “Al momento que estamos hablando, no existe ningún trámite ni ninguna solicitud al respecto (...) Cualquier proceso que tenga que ver con una gracia tiene que ser analizado exhaustivamente. Si se diese, va a ser revisado de acuerdo a las normas y si es que procediese, tiene que ser algo que cumpla con las normas”, afirmó.

En cuanto a la duración de un eventual trámite, Jiménez Borra precisó que no es un procedimiento inmediato, pues “depende de la complejidad del caso”.

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Mencionó que la comisión se reúne mensualmente y cada caso se resuelve según el orden de ingreso y la dificultad que presente. “Si existiese un pedido, tiene que esperar que se reúna la comisión, que se reúne una vez al mes. Luego que se reúna la comisión, tiene una cola de trámites. No es que la que venga primero va a pasar inmediatamente a ser evaluada”, aclaró.

“Como ministro de Justicia, tengo que hablar de la realidad y no puedo hablar de especulaciones. Lo que te puedo asegurar es que no existe ningún trámite, no existe ningún procedimiento en curso al respecto y, por lo tanto, lo que estamos hablando son meras especulaciones”, sostuvo en otro momento.

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El Gobierno indicó que cualquier eventual pedido de indulto sería evaluado y analizado según las normas, sin decisiones automáticas

La discusión se da a pocas semanas de la segunda vuelta electoral, cuando el escrutinio oficial indica que el balotaje será disputado por Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), cuya campaña incluye el indulto del exgobernante.

Pedido negado

En febrero pasado, Castillo pidió el indulto al gobernante interino José Balcázar, congresista de Perú Libre, mediante una solicitud tramitada por su exministro de Defensa y abogado, Walter Ayala.

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En el documento, aunque aún no hay una sentencia firme que permitiera acceder a este beneficio, el exgobernante requirió la medida “bajo el principio de humanidad” y en respeto a “la palabra empeñada” por Balcázar, quien antes de asumir el gobierno de transición había mencionado la posibilidad de concederle el perdón.

Sin embargo, la Presidencia señaló días después que “no hay trámites en curso ni previstos para otorgar beneficios de gracia, como indultos, a personas procesadas o condenadas”.

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