Universitario apunta a la excelencia en la Liga Peruana de Vóley: “El objetivo es estar en una final y seguir creciendo”

Universitario acabó con la medalla de bronce en la LPV 2025/26. - Crédito: Difusión

Fabrizio Acerbi no se va con rodeos. Es consciente que Universitario de Deportes necesita seguir escalando dentro de la Liga Peruana de Vóley. Si bien en la temporada cursada las ‘pumas’ acabaron en el podio —registrando un hito institucional—, no se conforman con ello y van por más.

“El objetivo es estar en una final y seguir creciendo. Nos queda clasificar a un Campeonato Sudamericano de manera directa, ese es el sueño y el siguiente paso que queda en el club”, detalló el jefe polideportivo en un diálogo con Se Formaron Las Parejas.

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Universitario se quedó con el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. (Universitario)

Por el éxito actual de Universitario, las autoridades quieren aprovechar la situación para posicionar la marca y obtener réditos económicos que contribuyan con las arcas. “Vamos a empezar a sacar productos al igual que una activación interesante”, detalló Acerbi.

Para el integrante de la comisión deportiva de la ‘U’, el crecimiento del plantel no deja de asombrarlo. De hecho, ha reconocido que hubo un momento en el que no se veía la luz hasta que todos unieron fuerzas para salir adelante y no pararon hasta la élite.

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El equipo crema de vóley hace historia al subir al podio de la Liga Nacional. Tras una gran campaña, las jugadoras de Universitario se quedaron con la medalla de bronce, un logro que marca el crecimiento del club en esta disciplina.

“Atreverme a esa locura de pelear por el ascenso fue de impulsivo. Era como un paciente que estaba en UCI, que pasó a cuarto, que salió de la clínica y que ahora ya trota. Toca hacer que corra”, aseveró.

Finalmente, Fabrizio Acerbi aconsejó vivir el vóley como tal sin equipararlo con otro deporte: “Se futboliza mucho y queremos que el nombre de la ‘U’ tiene que salir campeón y es parte de la verdad, pero es un proceso”.

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Coraima Gómez destacó en Universitario. - Crédito: Difusión

Mercado activo

Universitario de Deportes afronta una etapa de reestructuración después de culminar la última temporada de la Liga Peruana de Vóley en el podio. La continuidad de Francisco Hervás como entrenador ha sido confirmada, y junto a la directiva ya diseña los ajustes necesarios para buscar el primer campeonato nacional en la temporada 2026/2027.

Entre los cambios más notables, la salida de Coraima Gómez marca el cierre de un ciclo importante. La atacante, pieza clave en el ascenso del club, deja una huella significativa. Por ahora, su futuro deportivo permanece sin definir.

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Universitario ha confirmada que la estadounidense Catherine Flood continuará en sus filas para la temporada 2026/27. En su primer curso con el equipo de Breña, la norteamericana se despachó con 496 puntos, ubicándose en la segunda casilla por detrás de la argentina Nicole Pérez.

A la desvinculación de Gómez se suman varias jugadoras. La armadora Zaira Manzo, la opuesta María Paula Rodríguez, las centrales Angélica Malinverno, Fátima Villafuerte, Alexandra Machado, Mara Leao, y la opuesta Maluh Oliveira también se despiden del club para el nuevo ciclo.

El plan de refuerzos tiene un nombre destacado: Aixa Vigil. La jugadora de Universidad San Martín interesa a Universitario, pero su llegada está condicionada por temas contractuales. Según Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo, la negociación depende del vínculo vigente que mantiene la atleta.

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Empiezan a darse las marchas en Ate. - Crédito: Universitario

En cuanto a renovaciones, el club ha logrado acuerdos con figuras como Catherine Flood, goleadora del torneo anterior, además de Miriam Patiño, Karla Ortiz y Elis Bento. Aunque el acuerdo con Flood es verbal, ambas partes se muestran optimistas.

La Liga Peruana de Vóley 2026/2027 iniciaría el 5 de octubre, sujeto a confirmación. El torneo tendrá 11 equipos y se jugará con formato de fase regular, play offs y duelos por la permanencia. Universitario aspira a consolidarse como candidato al título y mantenerse entre los mejores del país.

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