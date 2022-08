Yahaira Plasencia y Michelle Soifer tuvieron una fuerte discusión en 'La Gran Estrella'. | América Tv.

Las diferencias en Yahaira Plasencia y Michelle Soifer salieron a flote en la última gala de ‘La Gran Estrella’, esto cuando la salsera recibió los halagos de los competidores por ser la única ‘reina’ que se preocupa por los integrantes de su equipo, a diferencia de la chica reality, quien ni siquiera se hace presente en los ensayos.

Al saber que varios participantes se encuentran agradecidos por el trabajo que realiza, la interprete de ‘La cantante’ no dudó en decir que ella siempre busca ganar y que si se encuentra comprometida en un proyecto le da todo su esfuerzo para que este salga adelante.

“ A mí me gusta estar metida en el trabajo y lo que yo hago, y me comprometo, yo también tengo muchas cosas que hacer (…) Este es mi trabajo y me comprometo al mil porciento porque quiero ganar”, expresó.

Las palabras de Yahaira Plasencia no fueron del agrado de Michelle Soifer, quien de manera inmediata señaló que la salsera no es ese tipo de persona y que solo buscaba quedar bien ante cámaras. “¡Tampoco eres la santa patrona de todos!”, comentó.

Asimismo, la integrante de ‘Esto es Guerra’ le dijo a la salsera que si su deseo es apoyar a todos los participantes entonces las demás ‘reinas’ debían de retirarse del programa ya que no estaban aportando nada.

“ Si tú quieres apoyar a todos entonces nosotras tres nos retiramos ”, comentó bastante fastidiada la cantante, a lo que Yahaira Plasencia le recomendó ir a los ensayos de su equipo y estar al lado de ellos en este proceso.

“Tú mismo equipo te ha dicho que no te tiene presente, comprométete, yo creo que debes comprometerte”, fue el consejo que le dio la protegida de Sergio George, a lo que Michelle Soifer no tomó para nada bien.

“ Gracias por tu consejo, cuando te los pida me los das ”, fue la respuesta que dio la chica reality, causando que los participantes se sientan incómodos por la pelea que tuvieron que ver.

De otro lado, la popular ‘Bombom’ le reclamó a su equipo y les pidió que a la próxima vez le digan las cosas en privado y a la cara, para no tener que estar respondiendo en televisión nacional, además que ya les había explicado los motivos por lo que no podía asistir a los ensayos.

Yahaira Plasencia y Michelle Soifer se enfrentan en vivo. (América TV)

Gisela Valcárcel detuvo pelea

Antes que la situación se saliera de control, Gisela Valcárcel tomó la palabra y se dirigió a Yahaira Plasencia y Michelle Soifer, indicando que si bien les había permitido que se expresen para que resuelvan sus diferencias, les pidió que para una próxima tengan más calma.

“A veces no podemos hablar claro y pasan los años y nos llenamos de cólera y rencor, por eso es mejor hablar las cosas en el momento”, fue lo que dijo la rubia conductora de televisión antes de pasar a otro tema.

SEGUIR LEYENDO