“Está todo mal”: el desafío de Bullrich a Adorni desató el enojo de Karina Milei y se profundiza la interna libertaria

(Jaime Olivos)

Fiel a su estilo, Patricia Bullrich volvió a demostrar su condición de líbero y expuso en público lo que varios admiten en privado: la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, enturbia la imagen del Gobierno y empantana los planes de gestión. Lo hizo a contramano de las declaraciones públicas que funcionarios y legisladores expresan sobre el tema, y forzó al presidente Javier Milei a salir en rescate del funcionario.

“Ni en pedo se va”, sentenció Milei desde Estados Unidos en declaraciones a LN+, y anticipó además que el ministro coordinador adelantará la presentación de su declaraciones jurada con límite el 31 de julio. Según supo este medio, la fecha estará sujeta a los movimientos en la causa judicial, pero hay planes de hacerlo en un plazo de 25 a 30 días.

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La escena no es nueva y pinta de cuerpo entero a la senadora que desde los inicios de la gestión evitó tomar partido en la interna para transitar su propio camino. “Siempre estuve por los márgenes, a mi me gusta trabajar mucho la representación. Yo me juego”, se autodefinió Bullrich luego de presionar al exvocero.

"Se vienen cositas", el profético tuit del diputado nacional Damián Arabia

En más de una oportunidad, Bullrich contó que luego de quedar afuera del balotaje presidencial convocó a su equipo a una reunión para indicarles que no había otra alternativa que acompañar a Javier Milei en la segunda vuelta. Así, se transformó en la primera referente política en alinearse con el libertario, tomando una definición clave que terminó por sentar las bases del triunfo de La Libertad Avanza en 2023.

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Salvando las distancias, resulta llamativo una publicación en X hecha el viernes pasado por el diputado nacional Damián Arabia que viene acompañada por una foto de un encuentro con Bullrich y la diputada Sabrina Ajmechet. “Se vienen cositas”, reza la publicación.

Esa reunión no fue una más: se trató de una declaración de principios de una nueva estrategia política de parte del bullrichismo. La jefa del bloque libertario había llegado a la conclusión de que debía pasar a la acción y explicitar que si Adorni no daba un horizonte con explicaciones contundentes, el caso iba a seguir erosionando la credibilidad del Gobierno y su sustentación política.

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Su entorno primero lo hizo trascender por lo bajo y sobre el cierre de la tarde del miércoles, para evitar cualquier interpretación, fue ella misma quien se encargó de materializarlo públicamente en un reportaje con Eduardo Feinmann, quien le dedicó una “carta abierta” al ministro coordinador publicada en Infobae en la que planteó que permanecer en el cargo “es insistir en el error”.

“El jefe de gabinete el otro día dio un discurso en el Congreso de la Nación, estaba todo el gabinete, la ciudadanía, estaba como en cadena nacional y él dijo algo contundente. Él dijo: ‘Yo tengo una explicación a los gastos que hice y tengo’. Bueno, desde mi punto de vista, eso tiene que ser inmediato, porque ya está abierta la posibilidad de presentar la declaración jurada de bienes”, afirmó Bullrich este miércoles en A24.

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Patricia Bullrich junto a Manuel Adorni

En la misma línea, completó: “¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora? Una declaración jurada de bienes es algo que, cuando uno tiene la del año anterior, es bastante fácil hacerla. Si dijo que él tiene todo probado, esa prueba para mí tiene que ser inmediata. Nosotros necesitamos no seguir discutiendo sobre esta situación que él dice que la tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba y la prueba, cuanto antes, mejor, porque si no, el Gobierno se empantana“.

Fiel a su formación política, la exministra considera que debe rendir cuentas por sus acciones principalmente con el Presidente, con quien habló primero el lunes por teléfono para adelantarle su posicionamiento sobre lo que debía hacer con Adorni. No hizo lo mismo con Karina. La jugada hecha ayer fue un claro gesto de autonomía que sorprendió incluso en aquellos que hace tiempo tienen intenciones de desafiar a la hermanísima pero no se atreven. “Patricia se animó y todos nosotros no”, se reía una de estas personas.

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Para varias huestes del oficialismo, la senadora se cargó al hombro una discusión incómoda adentro del espacio y se subió el precio al interior de La Libertad Avanza y, particularmente, entre quienes consideraban que sostener al jefe de Gabinete sin explicaciones era un error.

Naturalmente, la declaración cayó como una verdadera bomba de estruendo al interior del Gobierno. Una fuente de altísima confianza de Karina Milei comentó que la declaración le generó un enojo sustancial. “La quieren asesinar todos”, sostuvo a Infobae una persona del entorno de la secretaria general de la Presidencia que no dudó en admitir el malestar que ocasionó el cuestionamiento público. Las posiciones recabadas entre sus colaboradores fueron unánimes, pese a que Milei evitó escalar el tema durante la entrevista y garantizó que el tema estuvo previamente conversado.

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“No había necesidad. No había más indagatorias. ¿Cuántos días más iba a durar la cascada? ¿Dos días? Ahora van a estar todos mirando la Oficina Anticorrupción”, argumentó uno de ellos. Más enojado, otro marcó: “¿Cómo lo va a apurar así? Está todo mal“. Entre ellos recuerdan las similares declaraciones que Bullrich hizo cuando el entonces candidato a diputado nacional José Luis Espert estaba entre la espada y la pared por no por explicar de manera convincente sus vínculos con Fred Machado. Después de los minutos de enojo optaron por el humor irónico: la cuenta @mediceneljefe -que refleja la narrativa del karinismo con una precisión sospechosamente quirúrgica- chicaneó a la exministra con una foto de Javier Milei y Roberto Abbondanzieri: ”Qué guerrero el pato".

"Qué guerrero el Pato", el tuit en burla a Patricia Bullrich de parte de la cuenta karinista @mediceneljefe

“Mira si cuando fue lo de [Santiago] Maldonado no la hubiesen bancado”, asestó una fuente inobjetable de ese sector a Infobae. “Patea en el piso, pero Milei la hizo quedar muy mal saliendo a decir que había espoleado a Adorni”, sintetizó un funcionario visiblemente molesto. En otros sectores ajenos al karinismo afirmaban lo contrario, que el Presidente terminó sumándose a una acción hecha por la propia senadora, sin poder esgrimirle crítica alguna.

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Entre los sectores neutrales del Gobierno permanecen entre fascinados y asombrados por la magnitud del asunto. “Para mí le declaró la guerra al karinismo”, opina una fuente que transita diariamente los pasillos de la Casa Rosada, que agrega: “¿Sabés por qué lo puede hacer y se le anima a Karina? Porque tiene votos y es la jefa del Senado. Patricia está carteadísima y sabe que es muy difícil que la puedan bajar".

A poco más de una semana del abrazo de Bullrich con el titular del PRO, Mauricio Macri, en la cena de la Fundación Libertad, hay quienes especulan que los dardos al jefe de Gabinete forman parte un guiño al exmandatario, uno de los principales detractores de Adorni. “Tal vez tiene otros intereses. Ella se acaricia con sus socios”, le facturó un funcionario ante este medio. “No hay que especular tanto. Falta más de un año para 2027″, se expidió otro alfil karinista que pidió resolver internamente los conflictos y detectó en los dichos de la senadora una accionar con proyección electoral.

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Un detalle no menor para terminar de cuadrar la jugada. Confirmando la sospecha de propios y extraños, minutos después de finalizado el reportaje se confirmó que Bullrich no le había avisado a la Secretaría de Comunicación y Medios, a cargo de Javier Lanari, que daría un reportaje con Feinmann. El área adornista le pide a todos los funcionarios que los informen cuando vayan a dar un reportaje de ese calibre, pero “Pato” escapó a esos controles.

“Se mandó sola, habrá que ver. Es Patricia no solo enfrentando al jefe de Gabinete, también desafiando al Presidente y a su hermana, que lo bancan”, resumió una voz del ecosistema libertario.

El próximo viernes a las 14, luego de que el mandatario y los ministros que lo acompañaron en la visita exprés por Estados Unidos regresen al país, la totalidad de los miembros del Gabinete, incluido el propio Presidente, volverá a verse las caras en el Salón Eva Perón de Casa Rosada. Se espera que el tema sea abordado por los presentes. “¡Qué linda reunión que se viene!”, ironizó un integrante de la plana del poder ante este medio.