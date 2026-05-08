Perú

Magaly Medina amenaza con denunciar a Jefferson Farfán por acoso: “No me deja vivir en paz”

La conductora de ATV aseguró que está cansada del exfutbolista, ya que insistiría constantemente en enviarla a prisión y reveló que ya analiza denunciarlo por presunto acoso

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Jefferson Farfan habló sobre su fracaso empresarial: su restaurante en Turquía | Santiago Cafu Salazar - Youtube

La tensión entre Magaly Medina y Jefferson Farfán volvió a escalar públicamente. Esta vez, la conductora de televisión no solo respondió a las constantes acciones judiciales emprendidas por el exfutbolista, sino que además lanzó una contundente advertencia al revelar que, junto a su defensa legal, evalúa denunciarlo por presunto acoso.

En declaraciones, la figura de ATV aseguró sentirse hostigada por los continuos pedidos que, según afirma, buscarían enviarla a prisión por el proceso de indemnización que mantiene con el exseleccionado peruano.

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La popular ‘Urraca’ dejó en claro que no piensa guardar silencio frente a la situación y cuestionó directamente la insistencia del entorno legal de Farfán en exigir el cumplimiento del pago ordenado por el juzgado. Según explicó, el canal ya habría desembolsado una parte importante de la suma establecida, por lo que considera injustificados los reclamos constantes del exjugador de la selección peruana.

Que yo sepa, el canal ya pagó casi la mitad. ¿De qué se queja? ¿Tan necesitado está de unas cuantas monedas?”, expresó Magaly Medina a Trome, visiblemente incómoda por la situación que atraviesa desde hace varios meses.

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Magaly Medina, con cabello rojizo y vestido fucsia, gesticula enérgicamente frente a un hombre con gorra blanca y chaqueta de mezclilla que cubre su rostro.
La presentadora Magaly Medina gesticula enérgicamente mientras discute con Jefferson Farfán, cuya identidad está parcialmente oculta, en un set de televisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conductora también manifestó su sorpresa por la difusión de imágenes de su vivienda dentro del proceso judicial. Para Medina, ese tipo de acciones buscan exponerla públicamente y afectar su imagen personal. En ese contexto, defendió el patrimonio que ha construido junto a su esposo y aseguró que su situación económica no tiene relación alguna con el juicio que enfrenta.

Mi mansión es hecha con el fruto del trabajo decente de mi esposo y el mío, que nada tiene que ver con mi trabajo”, señaló tajantemente.

Las declaraciones de Magaly llegan luego de que se conociera que Jefferson Farfán continuaría solicitando medidas judiciales relacionadas con el cumplimiento de la indemnización establecida tras la demanda que el exfutbolista interpuso años atrás. Aunque la conductora reconoce la existencia del pago, sostiene que el proceso se viene realizando de forma fraccionada y conforme a lo establecido legalmente.

Durante la entrevista, Medina explicó que la responsabilidad del pago recae principalmente sobre ATV y que los depósitos se estarían realizando progresivamente. Sin embargo, afirmó que el entorno del exdeportista insiste permanentemente ante el juez con nuevas solicitudes, lo que considera una forma de presión innecesaria. “Él anda amenazando con que, si no pagamos, todas las semanas le pide al juez que me envíe a la cárcel, que haga efectiva la prisión”, declaró la periodista.

Magaly Medina con cabello rojizo y blusa fucsia se toca la sien con expresión de preocupación, frente a una pantalla que muestra una imagen borrosa de Jefferson Farfán.
La presentadora Magaly Medina gesticula con preocupación mientras se proyecta la imagen borrosa de Jefferson Farfán, tras su amenaza de denuncia por acoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las palabras de Magaly reflejan el nivel de desgaste que, según cuenta, le ha generado este enfrentamiento judicial. La conductora sostuvo que siente que las acciones emprendidas por Farfán ya no solo responden a un tema legal, sino también a un interés personal por perjudicarla emocional y laboralmente.

Imagínate qué alma tan vengativa tiene este hombre”, comentó durante la conversación, dejando entrever su molestia por la actitud del exfutbolista.

En otro momento de la entrevista, la conductora de ATV sorprendió al asegurar que Jefferson Farfán sentiría cierta incomodidad por el estilo de vida que ella mantiene actualmente. Medina incluso deslizó que el exseleccionado podría sentir “envidia” por el patrimonio que ha logrado construir a lo largo de los años gracias a su carrera televisiva.

Composición de dos imágenes mostrando a Magaly Medina, mujer pelirroja con top rosa, y a Jefferson Farfán, hombre de cabello oscuro con camiseta azul y tatuajes.
Magaly Medina ha declarado su intención de denunciar a Jefferson Farfán por acoso, afirmando que el exfutbolista "no la deja vivir en paz". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Parece que él me tiene mucha envidia de que me construya una casa como la mía y tenga el nivel de vida que tengo y que él no tiene”, afirmó sin filtros. La periodista también hizo referencia a las decisiones financieras del exfutbolista y dejó en claro que ella no se siente responsable de los problemas económicos que él pudiera atravesar. “Yo no tengo la culpa de sus fracasos financieros o de sus malas inversiones”, agregó.

Pese a las críticas y opiniones divididas, Magaly dejó en claro que no piensa retroceder. La conductora reveló que ya conversa con su abogado sobre la posibilidad de iniciar nuevas acciones legales contra Farfán debido al impacto emocional y laboral que, según afirma, le viene generando este conflicto.

Por eso estamos pensando con mi abogado denunciarlo por acoso, porque cuando alguien no te deja vivir en paz, trata de importunarte de esa manera y no te deja trabajar libremente, eso es acoso”, sentenció.

Ilustración en acuarela de Magaly Medina señalando a Jefferson Farfán, con Magaly luciendo un top rosa y Farfán una gorra beige y chaqueta verde.
La presentadora Magaly Medina gesticula enérgicamente hacia el futbolista Jefferson Farfán, luego de advertir sobre una posible denuncia por acoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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