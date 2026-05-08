Perú

León XIV, el papa que vino de Chicago y se formó en Chiclayo: un año de pontificado prudente, diplomático y sin estridencias

Elegido el 8 de mayo de 2025 como sucesor de Francisco, León XIV es el primer papa de nacionalidad peruana y el primer agustino en la historia de la Iglesia. En doce meses ha llamado a la paz en Irán, enfrentado a Trump, dedicado su primera encíclica a la inteligencia artificial y viajado por África. Repasamos las claves de un pontificado que sorprendió al mundo

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Pope Leo XIV waves, as he arrives for a swearing-in ceremony of new Swiss Guards in the Paul VI Hall at the Vatican, May 6, 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Pope Leo XIV waves, as he arrives for a swearing-in ceremony of new Swiss Guards in the Paul VI Hall at the Vatican, May 6, 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

El 8 de mayo de 2025, las campanas del Vaticano anunciaron al mundo el nombre de un papa que nadie había anticipado como favorito: Robert Francis Prevost, cardenal estadounidense con nacionalidad peruana, elegido sucesor de Francisco con el nombre de León XIV. Un año después, el primer pontífice nacido en Estados Unidos y el primer agustino en ocupar el solio pontificio ha trazado un perfil propio: prudente, diplomático y con la paz como hilo conductor de cada una de sus intervenciones.

A sus 70 años, Prevost llegó al papado con una trayectoria que lo distingue de todos sus predecesores. Nacido en Chicago en 1955, ingresó al noviciado de la Orden de San Agustín en 1977 y emitió sus votos solemnes en 1981. Se formó en teología en la Catholic Theological Union de su ciudad natal y luego se trasladó a Roma, donde obtuvo el doctorado en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino.

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La emocionante aparición del nuevo Papa León XIV, Robert Prevost | América TV

De Chicago a Trujillo: las raíces peruanas del papa

Su vínculo con el Perú comenzó en 1985, cuando llegó al país como misionero agustino. Tres años después se instaló en Trujillo, donde dirigió el seminario y ocupó cargos como vicario judicial y maestro de profesos durante una década. En 2014 fue nombrado administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo y luego obispo, naturalizándose ciudadano peruano en 2015 para cumplir con las exigencias del concordato con la Santa Sede.

Su cercanía con Francisco, a quien conoció en Buenos Aires, fue determinante para su ascenso en la Curia. En 2023 fue designado prefecto del Dicasterio para los Obispos, uno de los organismos más influyentes del Vaticano, desde donde coordinó el nombramiento de jerarcas en todo el mundo. También presidió la Pontificia Comisión para América Latina y participó en siete dicasterios adicionales.

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Para el Corriere della Sera, su elección representó “un mensaje de continuidad en la valorización del sur global, inaugurada por Francisco, pero con un matiz nuevo: unir el peso organizativo del norte con la vitalidad pastoral del sur”. El nombre elegido, León, no se usaba desde 1903, cuando concluyó el pontificado de León XIII, recordado por la encíclica Rerum Novarum sobre los derechos de los trabajadores.

Imagen compuesta: el Papa Leo XIV con vestimentas papales saluda, mientras un Robert Prevost y a caballo es rodeado por niños en un camino rural
Robert Francis Prevost llegó al Perú en 1985 como misionero agustino; cuarenta años después, el mundo lo conoce como León XIV, el primer papa estadounidense y el primero con nacionalidad peruana en la historia de la Iglesia. (Infobae Perú / Composición)

La paz como eje del pontificado

Desde la misa de inicio de su pontificado, el 18 de mayo de 2025, León XIV dejó claro que la paz sería el centro de su mensaje. Sus llamamientos han sido constantes y, en ocasiones, han generado tensiones diplomáticas de alto nivel.

El episodio más resonante fue su reacción ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de acabar con toda una civilización en Irán. El papa las calificó de “inaceptables”, lo que provocó un ataque verbal inédito del mandatario contra el pontífice, en un cruce sin precedentes entre la Casa Blanca y el Vaticano.

Su diplomacia, discreta pero activa, ha incluido contactos con el presidente ucraniano Volodímir Zelensky y con el ruso Vladímir Putin, un pedido de alto el fuego en Gaza en conversación directa con el primer ministro israelí, y reuniones con figuras tan distintas como la opositora venezolana María Corina Machado y el canciller cubano Bruno Rodríguez.

El saludo entre León XIV y Volodimir Zelensky
Esta foto, tomada y distribuida el 18 de mayo de 2025 por The Vatican Media, muestra al Papa León XIV durante una audiencia privada con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y su esposa, Olena Zelenska, en el Vaticano. (Foto: Distribución / VATICAN MEDIA / AFP)

Unidad interna y estilo de gobierno

León XIV ha apostado por una iglesia “sin exclusiones” donde el papa no puede ser “un líder solitario”. Ha diferenciado con claridad entre unidad y uniformidad: para él, la comunión se construye en la diversidad. Este enfoque ha sido bien recibido tanto por sectores conservadores como progresistas de la Curia. El mantenimiento de Pietro Parolin como secretario de Estado y el formato colegiado de los consistorios de cardenales transmitieron una señal de continuidad institucional.

En temas más controvertidos, el papa mantuvo posturas conservadoras. Sobre el sacerdocio femenino, declaró que “clericalizar a las mujeres no necesariamente soluciona un problema, podría generar uno nuevo”, defendiendo la distinción de roles como parte de la tradición, aunque apoya una mayor participación femenina en la vida de la Iglesia.

Papa León XIV - Robert Prevost - Perú - 27 de junio
La profunda conexión entre el Papa León y el Perú, un vínculo que trasciende fronteras, demostrado en sus años de misión y en su amor por la gente y la tierra que adoptó como suya. Foto: Composición Infobae Perú

Inteligencia artificial, cambio climático y abusos

Uno de los rasgos más singulares del pontificado ha sido su atención a la tecnología. Su primera encíclica estará dedicada a los desafíos que plantea la inteligencia artificial, a la que considera una nueva revolución industrial con implicaciones profundas para la dignidad humana, la justicia y el trabajo. Ha advertido del “potencial destructivo” de la tecnología cuando se pone al servicio de “ideologías antihumanas”.

La crisis climática también ha ocupado un lugar central. León XIV ha vinculado la emergencia ambiental con la justicia social, defendiendo la “justicia ecológica” como una necesidad urgente, y ha reclamado que se acelere “con valentía” la aplicación del Acuerdo de París. Su discurso está alineado con la encíclica Laudato si’ de Francisco.

En materia de abusos, el papa ha declarado una política de “tolerancia cero” y ha mantenido varios encuentros con víctimas, aunque los avances concretos han sido limitados durante el primer año. Fue también uno de los impulsores de la carta enviada por la Conferencia Episcopal de Estados Unidos en febrero pasado, condenando la deportación masiva de migrantes y pidiendo una política basada en la compasión y la dignidad humana.

En su primer año, León XIV abordó la inteligencia artificial, la crisis climática, los abusos en la Iglesia y la deportación masiva de migrantes; un pontificado que no rehúye los temas que incomodan.
En su primer año, León XIV abordó la inteligencia artificial, la crisis climática, los abusos en la Iglesia y la deportación masiva de migrantes; un pontificado que no rehúye los temas que incomodan.

El hombre detrás del papa

En sus primeros doce meses, el pontificado también ha permitido conocer mejor al hombre detrás del cargo. Prevost practica natación y tenis en sus descansos semanales en Castelgandolfo, dedica tiempo a la lectura y está aprendiendo alemán, su sexto idioma, después del inglés, el español, el italiano, el francés y el portugués.

En menos de un año realizó tres viajes internacionales. El más relevante fue un largo periplo por Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, centrado en la reconciliación y el diálogo interreligioso. En junio viajará a España.

Con raíces en dos continentes, una agenda diplomática sin precedentes y la inteligencia artificial como tema central de su primera encíclica, León XIV cierra su primer año como pontífice con un perfil consolidado: el de un líder que apuesta por el diálogo sin renunciar a la firmeza cuando considera que los valores fundamentales de la Iglesia están en juego.

El Papa León XIV saluda a su llegada a la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, 6 de mayo de 2026.
El Papa León XIV saluda a su llegada a la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, 6 de mayo de 2026.
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