Salud

Cáncer de colon: un estudio analizó la efectividad de la colonoscopia y mostró nuevos resultados

Un ensayo internacional a 84 mil personas durante 13 años publicado en The Lancet, mostró resultados sobre el porcentaje de detección de las lesiones tumorales. La comunidad médica toma nota para estudiar las estrategias de salud pública

Guardar
Google icon
Un médico con mascarilla y guantes realiza una colonoscopia a un paciente acostado, mientras un monitor muestra el interior del colon con pólipos.
Un médico realiza una colonoscopia a un paciente, mostrando pólipos en el monitor, una herramienta clave para la detección precoz y prevención del cáncer colorrectal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La colonoscopía fue durante décadas el pilar de las campañas de detección y prevención del cáncer colorrectal, pero un estudio internacional reciente mostró la magnitud de su impacto sobre la mortalidad final.

La publicación de los resultados del ensayo clínico NordICC, difundidos por las prestigiosas revistas médicas The Lancet y el New England Journal of Medicine, analizaron la evolución de más de 84.000 europeos a lo largo de 13 años.

PUBLICIDAD

La comunidad científica y médica se vio sacudida por la evidencia de que el procedimiento, aunque logra reducir la incidencia de la enfermedad, muestra un beneficio modesto para evitar muertes, lejos de lo que avalaban los modelos previos y las recomendaciones oficiales.

El foco de la controversia radica en los datos arrojados por la investigación, que comparó la evolución de personas invitadas a someterse a una colonoscopía con aquellos que no recibieron esa recomendación.

PUBLICIDAD

Según informó el New England Journal of Medicine, la incidencia de cáncer colorrectal fue un 18 por ciento menor en el grupo invitado al estudio, pero la reducción en la mortalidad apenas alcanzó el 10 por ciento y no logró una significancia estadística robusta en el análisis general.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un estudio europeo de 13 años con 84.000 participantes mostró que la colonoscopía reduce la incidencia, pero no tanto la mortalidad por cáncer de colon (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El hallazgo de un beneficio en reducción de muerte relacionada al cáncer menor a lo esperado no debe impactar en las recomendaciones nacionales acerca del tamizaje de cáncer colorrectal. El resultado más importante es que la colonoscopía redujo el riesgo de cáncer colorrectal”, sostuvo la Sociedad de Cirujanos Gastrointestinales y Encoscópicos Estadounidenses (SAGES) en declaraciones recogidas por The Lancet.

La baja adherencia al procedimiento fue uno de los elementos señalados como determinante en los resultados. Solo el 42 por ciento de quienes fueron invitados a realizarse el estudio accedió efectivamente.

Cuando los investigadores analizaron únicamente a quienes sí se sometieron a la colonoscopía, la reducción del riesgo de muerte por cáncer de colon fue considerablemente mayor.

De acuerdo con el jefe del Departamento de Prevención del Cáncer del Centro Oncológico Maria Sklodowska-Curie, Michal F. Kaminski, si todas las personas invitadas hubieran realizado el procedimiento, la reducción relativa de la incidencia habría sido del 45 por ciento.

Años de seguimiento y nuevos interrogantes para la salud pública

Vista interna del intestino humano con varios virus y bacterias, observados por cámara tipo colonoscopia.
The Lancet y el New England Journal of Medicine publicaron los datos que obligan a reevaluar el impacto poblacional de la colonoscopía (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ensayo NordICC fue diseñado para responder a una pregunta largamente postergada en la medicina preventiva: ¿cuán efectiva es la colonoscopía para disminuir la mortalidad por cáncer colorrectal a gran escala?

La investigación concluyó que la colonoscopía mostró una reducción relativa del 19 por ciento en la incidencia de cáncer colorrectal y permitió identificar la enfermedad en el 16 por ciento de los participantes antes de la aparición de síntomas. Sin embargo, la mayoría de los casos se diagnosticó tras la aparición sintomática, tanto en el grupo de cribado como en el de control.

Las diferencias en la mortalidad también resultaron más acotadas de lo estimado. El riesgo de muerte fue del 0,41 por ciento en el grupo sometido al estudio y del 0,47 por ciento en el grupo sin cribado, con una diferencia absoluta de 0,06 puntos porcentuales. Esta brecha, considerada modesta para la dimensión poblacional, impulsó a los autores a repensar el papel de la colonoscopía en la prevención del cáncer colorrectal.

La colonoscopía previno ocho casos de cáncer colorrectal por cada mil personas en trece años, según los nuevos resultados del estudio NordICC
La colonoscopía previno ocho casos de cáncer colorrectal por cada mil personas en trece años, según los nuevos resultados del estudio NordICC

“Reevaluar la colonoscopia”, definió la especialista Aasma Shaukat, de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York, en su comentario publicado por The Lancet. “Obligan a reevaluar lo que la colonoscopia puede -y no puede- lograr a nivel poblacional”.

La especialista remarcó que el aspecto más llamativo de estos resultados no es el modesto (o nulo) efecto de la detección precoz en la mortalidad, sino la inesperadamente baja mortalidad por cáncer colorrectal en el grupo sin cribado. “Cuando se diseñó el estudio NordICC hace casi 20 años, la mortalidad esperada por cáncer colorrectal a 10-15 años sin cribado era del 0,82 por ciento. La mortalidad observada a 13 años en el grupo sin cribado fue del 0,47 por ciento”, puntualizó Shaukat en el análisis difundido por The Lancet.

Según la experta, “estas tendencias reflejan las mejoras globales en la atención del cáncer colorrectal: diagnóstico precoz a partir de la presentación sintomática, avances en cirugía, terapia sistémica más eficaz, incluida la inmunoterapia, y mejor manejo de las comorbilidades”.

Para Shaukat, “este panorama terapéutico en constante evolución modifica radicalmente la aritmética del beneficio del cribado. Si bien la colonoscopia previene algunos tipos de cáncer, cuando mejora el pronóstico del cáncer colorrectal detectado clínicamente, el beneficio incremental en la mortalidad que puede ofrecer el cribado disminuye inevitablemente”.

Nuevas alternativas a la colonoscopia tradicional ganan terreno en Estados Unidos
La baja adherencia al procedimiento, con solo el 42 por ciento de los invitados realizándolo, influyó en los resultados del ensayo NordICC (Freepik)

El impacto de los resultados del estudio NordICC no se limitó al ámbito científico. Políticos, sociedades médicas y organismos de salud reconocieron la importancia de evaluar el valor de la colonoscopía como herramienta de prevención. Durante más de dos décadas, el procedimiento fue promovido como método de referencia para la detección del cáncer colorrectal, respaldado por datos observacionales y proyecciones que sugerían una reducción de la mortalidad de al menos el 50 por ciento. La evidencia aleatorizada, escasa hasta la fecha, encontró ahora un contrapeso en los hallazgos del ensayo europeo.

La pregunta central, según el análisis de The Lancet, ya no es si la colonoscopía salva vidas, sino cuántos procedimientos y a qué costo justifica la práctica médica para evitar una muerte en el contexto actual. La lupa se aleja del caso individual para observar el impacto poblacional, como arma de salud pública. Shaukat interrogó: “¿Cómo deberían responder los responsables políticos?”.

Y propuso: “En primer lugar, la colonoscopia debe reconocerse como una intervención eficaz para la prevención del cáncer; reduce la incidencia del cáncer colorrectal, especialmente en el colon distal y el recto, y -cuando se realiza- previene alrededor de ocho casos de cáncer por cada 1.000 personas en un periodo de 13 años. Para muchas personas, evitar un diagnóstico de cáncer, su tratamiento y sus consecuencias a largo plazo es un resultado significativo, incluso si la supervivencia no mejora claramente”.

Médico argentino de 58 años con bata blanca y gafas señala un monitor con imágenes de videocolonoscopia. Una paciente sentada lo observa en el consultorio.
Sociedades médicas aún recomiendan la colonoscopía desde los 45 años, pese al debate sobre la magnitud de su impacto en la mortalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conclusión de los expertos es que “los beneficios modestos o inciertos en la mortalidad, junto con la baja mortalidad basal por cáncer colorrectal, exigen una consideración explícita de su valor; en muchos contextos, las inversiones en el control del tabaco, la prevención de la obesidad o la optimización de las vías de tratamiento podrían generar mayores beneficios para la salud de la población por unidad de gasto”.

Sociedades médicas como la SAGES insistieron en la importancia de sostener las campañas de detección precoz y de mantener la recomendación de la colonoscopía en adultos de riesgo promedio a partir de los 45 años.

La controversia queda abierta mientras el sistema sanitario y la comunidad científica procesan los nuevos datos y debaten las mejores estrategias para abordar el cáncer colorrectal en el siglo XXI.

Google icon

Temas Relacionados

cáncer de coloncáncer colorrectalcienciasaludútimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El cardiólogo Daniel López Rosetti advirtió que el 40% de los diabéticos en Argentina no conoce su diagnóstico

Durante una entrevista en Infobae en Vivo, el médico cardiólogo explicó cuáles son los síntomas y tratamiento de la enfermedad. Alertó sobre la elevada prevalencia y la importancia de la detección temprana

El cardiólogo Daniel López Rosetti advirtió que el 40% de los diabéticos en Argentina no conoce su diagnóstico

Cómo la frecuencia cardíaca en reposo puede predecir el riesgo de un ACV

Un análisis científico en Europa con casi medio millón de participantes identificó que quienes tienen pulsaciones fuera del rango intermedio presentan mayor probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular

Cómo la frecuencia cardíaca en reposo puede predecir el riesgo de un ACV

Dolor en el manguito rotador: qué tratamientos recomiendan los especialistas y cuándo considerar cirugía

Un informe de The Times reunió la visión de expertos en salud musculoesquelética y fisioterapeutas sobre el manejo de esta afección frecuente, con pautas que van desde cuidados iniciales y rehabilitación hasta intervenciones médicas en casos persistentes, junto con factores que influyen en su evolución

Dolor en el manguito rotador: qué tratamientos recomiendan los especialistas y cuándo considerar cirugía

Cuál es el ejercicio ideal para la salud del corazón y mejorar la circulación

Una actividad sencilla y sostenida que fortalece la función del sistema cardíaco, mejora la circulación sanguínea en el organismo

Cuál es el ejercicio ideal para la salud del corazón y mejorar la circulación

Hantavirus en Argentina: se notificaron 42 casos en lo que va del año

El país registra la cifra más alta de la enfermedad transmitida por roedores de la última década, según datos del Ministerio de Salud. Hay un incremento inédito de contagios y muertes, mientras un brote a bordo de un crucero internacional pone en alerta a las autoridades sanitarias y evidencia la expansión de la enfermedad

Hantavirus en Argentina: se notificaron 42 casos en lo que va del año

DEPORTES

La escalofriante lesión que sufrió un jugador de la NBA después de golpear con su mano en el tablero

La escalofriante lesión que sufrió un jugador de la NBA después de golpear con su mano en el tablero

Tigre jugará con Macará en Ecuador en un duelo clave para su futuro en la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Racing visitará al Botafogo obligado al triunfo para no quedar al borde de la eliminación en la Sudamericana: hora, TV y formaciones

Estudiantes va por un triunfo ante Cusco en Perú que lo puede clasificar en la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Independiente Rivadavia va en busca del pase a octavos de final de la Copa Libertadores ante Fluminense: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Evangelina Anderson sorprendió con el increíble parecido físico con su hermana Celeste: la foto

Evangelina Anderson sorprendió con el increíble parecido físico con su hermana Celeste: la foto

Cómo se habría enterado el marido de Adabel Guerrero de la infidelidad que puso fin a su relación

El tierno saludo de Ivana Figueiras a su hija menor por su cumpleaños número 10: “Tu lugar seguro, siempre”

Juan Otero contundente después de la separación de su novio: “Es el amor de mi vida y no voy a buscar a nadie”

Crisis entre Emanuel y Eduardo en Gran Hermano por las actitudes de Sol Abraham: “¿Ustedes no eran amigos?”

INFOBAE AMÉRICA

La bandera de El Salvador brilla en Roma: Marcelo Arévalo entrena al más alto nivel con la leyenda Novak Djokovic

La bandera de El Salvador brilla en Roma: Marcelo Arévalo entrena al más alto nivel con la leyenda Novak Djokovic

Entró en vigor en Cuba la ley que permite invertir a ciudadanos residentes en el exterior

Santiago Peña viajó a Taiwán al frente de una delegación de empresarios

Reducción de aranceles y cooperación contra el crimen organizado: los temas que llevará Lula a la reunión con Donald Trump

El régimen de Nicaragua cesó a su embajador en Venezuela, el tercero tras la captura de Nicolás Maduro