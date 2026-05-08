Pamela Franco rompe en llanto por tierna sorpresa de su hija en el Día de la Madre: “Muy emocionada”

Pamela Franco confesó que esta fue la primera vez en cinco años que volvió a emocionarse celebrando esta fecha tras la muerte de su madre. Captura: IG Pamela Franco.

La celebración por el Día de la Madre tuvo un significado completamente distinto este año para Pamela Franco. La cantante de cumbia vivió uno de los momentos más emotivos de los últimos tiempos gracias a la sorpresa que recibió de su pequeña hija María Cataleya, fruto de su relación con Christian Domínguez.

La artista no pudo contener las lágrimas al asistir a la actuación organizada por el colegio de la menor, especialmente porque esta fecha representa una mezcla de emociones para ella desde la pérdida de su madre en 2020.

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La intérprete de cumbia compartió con sus seguidores parte de esta experiencia a través de sus redes sociales, donde mostró la emoción que sentía antes de ingresar al evento escolar. Para Pamela, esta no era una celebración cualquiera. Según confesó, era la primera vez en cinco años que volvía a sentir ilusión por festejar el Día de la Madre luego del fallecimiento de su progenitora, una ausencia que continúa marcando profundamente su vida.

Pamela Franco emocionada por presentación de su hija: “Seguro voy a moquear”. Captura: IG Pamela Franco.

La primera actuación de María Cataleya

Desde tempranas horas del jueves 7 de mayo, la cantante se mostró especialmente sensible y ansiosa por lo que estaba a punto de vivir junto a su hija de apenas cinco años. A través de videos publicados en sus historias, contó que incluso decidió entrenar en un gimnasio cercano al colegio de la pequeña para no perderse ningún detalle de la presentación.

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“Hoy es un día superespecial para mí porque Cata tiene 5 añitos y va a ser mi primera actuación por el Día de la Madre y estoy entrenando cerca de ella”, comentó Pamela Franco mientras sonreía emocionada frente a la cámara.

Sin embargo, detrás de esa sonrisa también existía una carga emocional muy fuerte. La cantante reconoció que el Día de la Madre había dejado de ser una fecha feliz para ella desde que perdió a su mamá en plena pandemia, motivo por el que esta presentación escolar despertó nuevamente sentimientos que había mantenido guardados durante años.

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“Y ahora sí me voy a ver qué me tiene preparada mi chiquitita, seguro voy a moquear, como todas las mamás, así que ya les cuento. Después de cinco años me va a hacer alguito y me despierta la ilusión de la mamita porque son cinco años que no tengo a mi mamita. Voy con una sonrisa en la cara”, expresó minutos antes de ingresar a la actuación.

Pamela Franco emocionada por presentación de su hija: “Seguro voy a moquear”. Captura: IG Pamela Franco.

Las palabras de Pamela Franco conmovieron rápidamente a sus seguidores, quienes resaltaron la manera en que la artista volvió a encontrar ilusión en esta fecha gracias al amor de su hija. Para muchos usuarios, el momento reflejó el vínculo especial que mantiene con María Cataleya y la fortaleza con la que viene enfrentando distintos episodios difíciles en su vida personal.

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La emoción aumentó cuando finalmente llegó el momento de la presentación. María Cataleya apareció en el escenario junto a sus compañeras de salón para protagonizar un número artístico preparado especialmente por el colegio para homenajear a las madres. La pequeña lució un vestido amarillo y participó en una coreografía al ritmo del tema ‘Lulú’, desatando inmediatamente la emoción de Pamela Franco.

Durante toda la actuación, la cantante no dejó de grabar y observar atentamente a su hija. En cada sonrisa y movimiento de la pequeña se podía notar el orgullo y la felicidad que sentía como madre. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron a una Pamela completamente conmovida, disfrutando cada segundo de la presentación.

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Pamela Franco emocionada por presentación de su hija: “Seguro voy a moquear”. Captura: IG Pamela Franco.

Este momento tuvo un significado aún más especial debido a la condición que Pamela Franco reveló meses atrás sobre su hija. La artista contó públicamente que María Cataleya fue diagnosticada con autismo, noticia que asumió con valentía y amor desde el primer momento. Desde entonces, la cantante ha compartido algunos aspectos de la crianza de la menor y los avances que ha logrado con el paso del tiempo.

Precisamente por ello, la presentación escolar de la pequeña fue vivida por Pamela como un enorme logro personal y familiar. La artista confesó sentirse feliz y orgullosa de ver cómo su hija continúa desarrollándose y ganando confianza en distintas actividades.

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Según ha explicado anteriormente, el camino no ha sido sencillo. Pamela Franco reconoció que ha tenido que afrontar gran parte de la crianza de María Cataleya prácticamente sola, tanto en el aspecto emocional como económico. La cantante incluso aseguró que no ha recibido apoyo suficiente por parte de Christian Domínguez en este proceso.

Pamela Franco emocionada por presentación de su hija: “Seguro voy a moquear”. Captura: IG Pamela Franco.

A pesar de ello, la cumbiambera siempre ha dejado en claro que su prioridad absoluta es el bienestar de su hija y que continuará esforzándose para brindarle todas las herramientas necesarias para su desarrollo.

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El emotivo momento vivido en el colegio se convirtió así en una especie de recompensa emocional para Pamela Franco, quien no ocultó lo importante que fue para ella ver a María Cataleya feliz sobre el escenario.

Tras finalizar la presentación, la cantante compartió tiernos mensajes dedicados a su hija a través de sus redes sociales. En una de las publicaciones, Pamela aparece abrazando a la pequeña mientras le expresa todo el amor y admiración que siente por ella.

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Pamela Franco emocionada por presentación de su hija: “Seguro voy a moquear”. Captura: IG Pamela Franco.

Pamela Franco emocionada por sorpresa de María Cataleya

“Te amo, contigo todo tiene sentido, gracias, mi chiquita”, escribió emocionada. Pero las dedicatorias no terminaron allí. Pamela Franco también dejó en claro que considera a María Cataleya su mayor fortaleza y el principal motor de su vida. “Mi fuerza, mi todo, tú, mi chiquita. Tú y yo contra el mundo. Mamá siempre estará”, agregó en otra de sus publicaciones.

La cantante, por su parte, ha señalado en distintas ocasiones que decidió compartir públicamente la condición de su hija para ayudar a crear más conciencia y comprensión sobre el espectro autista. Para ella, el apoyo emocional y la empatía son fundamentales tanto para los niños como para las familias que atraviesan procesos similares.

Pamela Franco visiblemente conmovida mientras su hija María Cataleya le entrega un dibujo y un regalo por el Día de la Madre, con una decoración de globos de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)