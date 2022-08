‘La Gran Estrella’: sigue el minuto a minuto de la cuarta gala del programa de canto de Gisela Valcárcel

La Gran Estrella: sigue el minuto a minuto.

‘La Gran Estrella’ llega a su cuarta semana al aire, el programa de Gisela Valcárcel sigue buscando al nuevo artista revelación del Perú que trabajará de la mano de Sergio George para dar a conocer su talento en el mundo internacional. Sin embargo, una ola de emociones se vive cada sábado en este show.

El concurso de canto presentará su cuarta gala este sábado 27 de agosto a las 21:00 horas, sorprendiendo a todos los televidentes con más shows de los 11 participantes que están en carrera y un duelo de infarto para continuar con un puesto en la competencia. Sigue aquí el minuto a minuto del programa.

Para esta noche, los sentenciados Manuel Aumaitre y Diego Cruz lucirán sus voces al lado de las reinas Susan Ochoa y Ruby Palomino para conseguir el más alto puntaje y evitar la eliminación. Como se recuerda, el comodín que tenía el jurado para salvar a un eliminado ya fue usado y no hay otra oportunidad más.

Susan Ochoa y Ruby Palomino estarán en el duelo de canto. (Instagram)

Cabe precisar que, durante cada noche diversos refuerzos han llegado al set para apoyar a los nuevos artistas. Cantantes como Giuliana Rengifo, Bryan Arámbulo, Brunella Torpoco y la Uchulú desfilaron por la pista de América Televisión para seguir deslumbrando con su talento.

¿Por qué no hubo eliminación en la última gala?

En la tercera gala del show, Manuel Aumaitre y Nuria Mayor fueron los sentenciados, ambos tuvieron un refuerzo. Manuel cantó al lado de Brunella Torpoco y Nuria junto a Bryan Arámbulo. Sin embargo, el performance del participante no fue el mejor para el jurado.

Una serie de desafinaciones y un desnivel al lado de la salsera le jugaron en contra a Aumaitre, quien obtuvo el puntaje más bajo entre los sentenciados y por decisión de Sergio George debía quedar eliminado de la competencia.

Manuel Aumaitre y Diego Cruz en sentencia. (América TV)

Sin embargo, tanto las reinas, como el jurado no llegaban a un acuerdo luego de pensar mucho en esta participación. Más de uno aseguró que solo se trató de una mala noche para el participante, por lo que merecía una nueva oportunidad de seguir demostrando lo que sabe hacer.

Tras varios minutos deliberando, el jurado decidió darle el comodín de no quedar eliminado y pudo estar una semana más en la competencia. Es por ello que, este sábado 27 de agosto, volverá a luchar por un espacio en el show.

Gisela hace oídos sordos a los malos comentarios

Durante la semana, Magaly Medina lanzó ácidos comentarios sobre la permanencia de ‘La Gran Estrella’. Incluso, dejó entrever que, debido al fracaso en el rating desde su estreno, la rubia estaría pensando en sacar del aire este formato.

Pese a ello, en una reciente transmisión en vivo a través de Instagram, Gisela Valcárcel dejó en claro que no hará caso a comentarios como este y continuará con su formato porque ella ‘no pide consejería’.

Gisela Valcárcel continuará con ‘La Gran Estrella’ pese a bajo rating | Instagram

“Pongo en televisión lo que considero que debo hacer, con suerte a mucha gente le gusta y se divierte, entonces no pido consejería. Imagínense si hubiera pedido consejería con ‘Aló Gisela’, no habría durado ni dos días. En ese tiempo la gente decía ‘¿Por qué aparece una vedette?’. He aprendido a quién escucho y a quién no”, manifestó en Instagram.

