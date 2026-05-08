Hackeo a la plataforma educativa Canvas complica exámenes en universidades de Perú

Un aula universitaria vacía muestra múltiples computadoras portátiles con pantallas de inicio de sesión de Canvas y una pizarra digital advirtiendo sobre un sistema comprometido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema educativo Canvas, plataforma utilizada por miles de instituciones en el mundo, experimentó un ciberataque masivo que expuso datos personales de millones de estudiantes y docentes, mientras muchas universidades en Perú atravesaban su periodo de exámenes finales. El grupo criminal ShinyHunters se atribuyó la autoría del ataque, que impactó a más de 8.800 organizaciones educativas y comprometió información sensible como nombres, correos electrónicos, códigos universitarios y mensajes privados.

Problema de Canvas perjudica exámenes universitarios

La caída de Canvas ha sido masiva y Perú no fue ajena generando caos entre estudiantes que están afrontando exámenes y trabajos parciales los cuales representan el 30% de su nota del semestre. Canvas es el principal entorno digital de gestión académica en universidades como la Universidad de Piura (UDEP), Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad Norbert Wiener, Universidad Científica del Sur, Universidad de San Martín de Porres, Universidad Tecnológica del Perú, Universidad San Ignacio de Loyola, Universidad Privada Antenor Orrego y Universidad de Ingeniería y Tecnología, entre otras.

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Todas dependen de la plataforma para la administración de calificaciones, tareas, entrega de trabajos y comunicación entre docentes y alumnos.

Las manos de un estudiante teclean con urgencia frente a una laptop que muestra una alerta de error en la pantalla de Canvas, junto a una tarjeta universitaria peruana, ilustrando el impacto de fallas tecnológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Universidades peruanas toman acciones ante caída de CANVAS

En Perú, la interrupción coincidió con calendarios de evaluaciones, por lo que el impacto académico se sintió con mayor fuerza. Varias universidades emitieron comunicados oficiales para explicar la situación, como es el caso de la Universidad San Ignacio de Loyola quien precisó que se han visto afectados por este hecho afectando el acceso a la plataforma educativa que contienen material académico. Recomendó mantener comunicación con los docentes para realizar coordinaciones y evitar problemas.

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La Universidad Científica del Sur emitió un comunicado expresando el malestar por esta caída del sistema canvas pero confirmó que las clases virtuales se ejecutarán mediante el sistema Teams Microsoft.

Universidades San Ignacio de Loyola y Científica del Sur informan a sus estudiantes sobre una caída global de la plataforma Canvas y los redirigen a Microsoft Teams para clases virtuales.

Por otro lado, los registros comprometidos incluyen nombres, correos y números de identificación de estudiantes, así como mensajes intercambiados en la plataforma. Instructure, la empresa a cargo de Canvas, aseguró que no existen pruebas de robo de contraseñas, identificadores gubernamentales ni datos financieros.

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Las autoridades universitarias activaron protocolos de emergencia, reforzaron la vigilancia en los accesos digitales e instaron a la comunidad estudiantil a cambiar contraseñas y desconfiar de comunicaciones sospechosas que solicitaran información personal.

¿Sistemas educativos vulnerables?

El incidente pone en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas educativos frente a ciberataques y la dependencia creciente de las plataformas digitales. Las universidades peruanas ya habían intensificado el uso de Canvas tras la pandemia, integrando funciones de videoclases, foros, entrega de trabajos y gestión de exámenes en línea. Ahora, la exposición de información personal y académica refuerza el debate sobre la seguridad de los datos y la necesidad de protocolos robustos en la educación superior.

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Tanto las universidades peruanas como las extranjeras aseguran que la privacidad y la seguridad de sus comunidades académicas constituyen una prioridad y han reiterado su compromiso de informar sobre cualquier novedad relevante. Por el momento, la amenaza de publicación masiva de datos sigue vigente, mientras miles de estudiantes esperan una resolución definitiva que les permita concluir su semestre sin más sobresaltos.

El nacimiento de la PUCP significó el inicio de un proyecto académico que con el tiempo se convirtió en uno de los pilares de la educación superior en el país. (Andina)

¿Qué es y por qué es tan importante Canvas?

Canvas es una plataforma de gestión del aprendizaje utilizada por universidades de todo el mundo para organizar y administrar sus actividades académicas en línea. Permite a los docentes crear cursos virtuales, asignar tareas, publicar materiales educativos y gestionar exámenes, mientras que los estudiantes pueden acceder a contenidos, entregar trabajos, revisar calificaciones y comunicarse con profesores y compañeros desde cualquier dispositivo. Su diseño flexible y su compatibilidad con diferentes herramientas tecnológicas han hecho de Canvas una de las soluciones más adoptadas en el ámbito universitario.

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En las universidades peruanas, Canvas se ha convertido en un componente central de la experiencia educativa, sobre todo tras el crecimiento de la educación virtual y la enseñanza híbrida. Instituciones como la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad San Ignacio de Loyola, la Universidad Tecnológica del Perú y la Universidad Científica del Sur, entre otras, emplean esta plataforma para garantizar la continuidad de las clases, facilitar el acceso a recursos académicos y mantener la comunicación constante entre docentes y estudiantes. Canvas permite gestionar de manera eficiente evaluaciones, foros de discusión y entrega de trabajos, adaptándose a las necesidades de cada carrera y programa.

La importancia de Canvas en el contexto universitario peruano radica en su capacidad para sostener el flujo académico ante situaciones imprevistas y facilitar la adaptación a nuevas metodologías de enseñanza. La plataforma no solo mejora la organización interna de las universidades, sino que también fomenta la autonomía de los estudiantes y la innovación pedagógica entre los docentes. Por este motivo, cualquier interrupción o vulneración en Canvas puede tener efectos inmediatos en la administración de cursos, la realización de exámenes y la seguridad de la información de toda la comunidad universitaria.

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