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Melcochita muestra su nuevo ‘depa de soltero’ tras separarse de Monserrat Seminario: “He comprado todo nuevo, estoy contento”

El sonero contó que salió de su anterior hogar con las manos vacías y tuvo que comprar nuevamente todos sus muebles

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Melcochita, en traje rojo, sonríe y saca la lengua, señalando una foto en TV. Está en un moderno departamento con sofá azul, alfombra y balcón.
El reconocido cómico Melcochita sonríe y muestra alegría en su nuevo departamento de soltero en Chorrillos, junto a una foto de Monserrat Seminario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de ponerle punto final a su relación con Monserrat Seminario, Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, decidió comenzar una nueva etapa lejos de la casa que compartía con su expareja. El reconocido sonero y comediante reapareció en televisión mostrando por primera vez el departamento donde vive actualmente en el distrito de Chorrillos, un espacio que él mismo describió como su nuevo “depa de soltero” y donde asegura sentirse tranquilo, entretenido y enfocado en seguir adelante pese a la separación.

Las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ ingresaron a la nueva vivienda del artista, quien no ocultó la emoción de enseñar cómo luce el lugar donde ahora pasa sus días. Aunque el final de su relación con Monserrat Seminario generó diversos comentarios en el mundo del espectáculo, Melcochita prefirió mostrarse optimista y dejó en claro que está dispuesto a empezar de nuevo sin mirar atrás.

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El humorista contó que, tras abandonar la vivienda donde convivía con su expareja, decidió irse sin llevarse absolutamente nada, motivo por el que tuvo que comprar nuevamente todos los muebles y objetos necesarios para acondicionar su nuevo hogar.

Melcochita sonriente sentado en su sala, señalando hacia adelante, con un sofá azul a la izquierda y un estante con fotos, un bongó y una guitarra a la derecha.
El reconocido humorista Melcochita posa feliz en su nuevo departamento de soltero en Chorrillos, expresando su alegría al iniciar esta nueva etapa de su vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Melcochita feliz con nuevo departamento

He tenido que comprar todo, el televisor, el comedor, los muebles y me entretengo con mi guitarrita, mis películas y estoy contento así como me ven, porque lo material se consigue rápido, para adelante nomás”, expresó con serenidad frente a las cámaras.

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Las imágenes mostraron un departamento amplio y cómodo, ubicado cerca de la zona donde viven sus hijas, detalle que Melcochita considera importante en esta nueva etapa de su vida. El inmueble cuenta con tres habitaciones, una amplia sala-comedor, dos baños y una cocina completamente equipada. Además, el artista reveló que incluso decidió remodelar su clóset y reorganizar por completo sus pertenencias para evitar cualquier conflicto relacionado con su anterior convivencia.

Lejos de mostrarse afectado públicamente, el cómico peruano aseguró que busca mantener la calma y continuar con una vida tranquila, enfocada en sus actividades personales y artísticas. “No me meto con la señora, vivo mi vida tranquila”, comentó al referirse a Monserrat Seminario.

Imagen dividida: a la izquierda, ‘Melcochita’ con terno azul y corbatín, sosteniendo un mazo; a la derecha, Monserrat Seminario sonriendo
Melcochita denuncia penalmente a Monserrat Seminario ante la Fiscalía por presunta apropiación ilícita de un vehículo de su propiedad.

Durante el recorrido por su vivienda, Melcochita también explicó que encuentra tranquilidad en actividades simples del día a día. Según contó, pasa parte de su tiempo viendo películas, tocando guitarra y disfrutando de momentos de calma en su nuevo espacio. “Es mi depa de soltero, acá estoy contento, la vida es una sola”, agregó sonriente.

La ruptura entre Melcochita y Monserrat Seminario llamó la atención debido a la larga relación que ambos mantuvieron durante años. Aunque en distintas ocasiones protagonizaron momentos mediáticos y controversias públicas, la pareja parecía mantenerse unida pese a las diferencias y críticas relacionadas con la diferencia de edad.

Sin embargo, esta vez el artista decidió tomar distancia definitiva y empezar una nueva vida por su cuenta. Según dejó entrever durante la entrevista, no piensa enfocarse en conflictos ni resentimientos, sino en disfrutar de esta nueva etapa con tranquilidad.

Melcochita, vestido con un traje rojo y camisa estampada, ríe a carcajadas señalando a Monserrat Seminario, quien lo mira con expresión molesta en una sala.
Melcochita reaparece sonriente y burlón en su nuevo departamento de soltero en Chorrillos, mientras Monserrat Seminario lo mira con desaprobación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Magaly Medina preocupada que Melcochita esté solo

Por su parte, Magaly Medina también se pronunció sobre esta nueva etapa en la vida del artista y aseguró que le parece positiva la actitud con la que viene afrontando la soltería. La conductora destacó que Melcochita parece estar adaptándose bien al cambio, aunque reconoció que vivir solo después de tantos años acompañado podría resultar complicado emocionalmente.

Ese Melcochita se tendrá que amoldar. Además, tendrá amigos, gente que lo irá a visitar. Algo se le ocurrirá a él porque, viviendo solo, no sabemos cómo la irá a pasar. De pronto se puede deprimir, esperemos que no, que los que lo quieren lo acompañen”, comentó la conductora.

Sebastián Gálvez niega romance con Laura Spoya tras ser captados muy cariñosos en discoteca. Captura: Magaly TV La Firme.
Melcochita en su nuevo departamento de soltero. Captura: Magaly TV La Firme.
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