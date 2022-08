Susan Ochoa olvida enfrentamiento con Gisela Valcárcel y le agradece por invitarla a La Gran Estrella

Susan Ochoa olvida diferencias con Gisela Valcárcel. (Foto: Composición)

El enfrentamiento que protagonizó con Gisela Valcárcel en el 2019 ha quedado olvidado. Así lo demostró Susan Ochoa tras ser presentada como una de las mentoras de La Gran Estrella, junto a Yahaira Plasencia, Ruby Palomino y Michelle Soifer. En esta edición, la cantante se encargará de aconsejar y asesorar a los participantes.

Esta propuesta habría agradado mucho a la artista, quien decidió voltear la página y regresar nuevamente al programa de Gisela Valcárcel. Como se recuerda, en el 2019, Susan Ochoa decidió renunciar al programa de la rubia tras sentirse minimizada por sus comentarios. En aquella oportunidad, la artista ya había sido ganadora de dos gaviotas de plata en Viña del Mar.

En el estreno del sábado 6 de agosto, Gisela Valcárcel resaltó su admiración por la artista. “Hoy estoy feliz de tenerla de vuelta, porque hay algo que nos une ‘la pasión por la música’, pero hay algo más, que lo dije aquí en el 2019, siento absoluta admiración por su carrera y por ella porque es una peruana que ha luchado mucho por su carrera. Estoy feliz de darle la bienvenida“, dijo.

“Feliz de poder recibirte, feliz de poderte pedir que me des la mano y feliz que como peruanas unirnos por la música (...) Separadas somos nada, unidas somos una gran fuerza“, dijo Gisela Valcárcel.

Susan Ochoa le dio la mano y señaló que solo quiere divertirse y ayudar a los jóvenes talentos. Tras culminar el programa, la cantante se explayó un poco más sobre su regreso.

“Más que feliz de acompañar a cada talento que nace, a cada voz preciosa porque hay demasiado talento en nuestro país, solamente nos toca valorarlos, aplaudirlos, impulsarlos y este programa justamente va a hacer eso, impulsar a tantas estrella. Estoy gustosa de poder compartir todo lo que he aprendido a lo largo de este tiempo”, indicó.

Asimismo, agradeció a la presentadora de televisión por haberla convocado en este nuevo proyecto. “ Le agradezco a ella y a toda la producción de poderme haber invitado, contenta de estar aquí nuevamente y de vivir nuevas emociones, nuevos momentos positivos, con ganas de conocer también grandes talentos” , acotó.

Gisela Valcárcel sorprendió a todo su público al anunciar a Susan Ochoa como una de las tutoras de los participantes de La Gran Estrella.

¿Qué sucedió entre Gisela Valcárcel y Susan Ochoa en el 2019?

Luego de ganar dos Gaviotas de Plata en Viña del Mar, Susan Ochoa fue invitada por Gisela Valcárcel para que participe en El Artista del Año, donde se enfrentaría a grandes artistas peruanos, entre ellos Daniela Darcourt.

Todo inició cuando la cantante compitió contra la salsera. Tras no tener un resultado favorable, Gisela Valcárcel le pidió que aplauda a su compañera de competencia.

“Daniela Darcourt es una gran estrella, conozco a su familia, la conozco a ella, sé lo que está luchando por abrirse un espacio en el extranjero y creo que todos, tú, yo y todos debimos aplaudirla”, dijo la popular ‘Señito’.

Sin embargo, el momento más incómodo que se vivió fue cuando Gisela mencionó los premios de Susan Ochoa, haciendo parecer que le restaba importancia. “No importa quien salga primero, no importa si fue Susan Ochoa la que se llevó dos gaviotas de plata, todos debemos alegrarnos (por el otro concursante)”, expresó.

La renuncia de Susan Ochoa

Luego de las palabras de la conductora de televisión, Susan Ochoa grabó un video y dio a conocer que renunció a El Artista del Año al sentirse humillada por las palabras de la rubia.

“Doy un paso al costado en el programa El Artista del Año. El motivo es porque me sentí muy mal, me he sentido humillada. Sentí que mi trabajo de tantos años no valía nada. Sin embargo, para mí tiene un valor muy grande porque se lo he dedicado a todos ustedes. Me ha costado sacrificio. Las gaviotas que logré no fue por un escándalo o porque hablé mal de alguien”, precisó.

Ellos son los 12 integrantes de La Gran Estrella

A continuación el nombre de los concursantes por orden de presentación.

- Massiel Málaga Silva

- Karen del Águila (Sentenciada)

- Manuel Aumaitre

- Indira Orbegoso

- Fabián Zambrano

- Karla Zapata (no participó por estar con COVID-19 / se incorpora como sentenciada)

- Yadira Sosa

- Julio César Norabuena

- Nuria Mayor

- Diego Alejandro Cruz Ríos

- Natalia Rodríguez

- Nicolás Strauss

Gisela Valcárcel regresó con La Gran Estrella. (Foto: GV Producciones)

