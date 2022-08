La Gran Estrella: sigue EN VIVO la segunda gala completa del programa de Gisela Valcárcel

La Gran Estrella: Sigue en vivo todos los detalles del programa.

Gisela Valcárcel volvió por todo lo alto con ‘La Gran Estrella’ el pasado sábado 6 de agosto. En el estreno de este nuevo formato apareció con su cabalístico vestido robo y sus palmadas a la pista en señal de buena suerte.

Tras ello, la popular ‘Señito’, presentó a todo el equipo de profesionales que se encargarán de encontrar a la nueva estrella de la música peruana y en cada gala demostrarán su talento y capacidad para ser los mejores.

En esta segunda edición de ‘La Gran Estrella’, que se presentará el sábado 13 de agosto a las 9:00 p.m., los participantes seguirán trabajando para dar lo mejor de sí y lograr el ansiado 10 en el puntaje del jurado. Por otro lado, también se conocerá a la primera eliminada del programa.

Como se recuerda, en el primer programa fueron dos mujeres las que quedaron en sentencia y que corren el riesgo de perder su cupo en la competencia. Se trata de Karen del Águila quien consiguió el puntaje más bajo de la noche junto a Karla Zapata, una participante que cayó directamente en sentencia tras no presentarse por haberse contagiado de COVID.

Llegarán refuerzos

Para el programa del 13 de agosto de ‘La Gran Estrella’, dos invitadas especiales llegarán al set de Gisela Valcárcel para apoyar a las sentenciadas. Se tratan de la cantante Giuliana Rengifo y la influencer La Uchulú.

Según se dio a conocer, ambas reforzarán en una noche de cumbia en la que las participantes darán lo mejor de su talento para ganar y seguir en competencia. Cabe señalar que Rengifo será refuerzo de Karla Zapata, la joven que vino al concurso de la misma ciudad que la cantante: Piura.

“Después de tantos años vuelvo a la pista de Gisela y me siento feliz y nerviosa. Estoy muy contenta de que me hayan elegido para ser el refuerzo de Karla, una gran cantante piurana, quien me hace recordar cuando años atrás también vine de Piura a hacer un casting para una gran agrupación y fue difícil”, señaló la cumbiambera.

'La Gran Estrella' tendrá como invitadas a Giuliana Rengifo y La Uchulú. | América Tv

Por su parte, la tiktoker será el apoyo de Karen del Águila, una joven pucalpina como ella que llegó a Lima vendiendo todo por conseguir sus sueños. Además, señaló que le encantaría que su competidora se lleve la copa de ‘La Gran Estrella’.

¿Cómo están conformado los equipos?

En este concurso, serán cuatro tutoras las encargadas de encaminar a los participantes a poder llevarse la copa. En la primera gala se presentó a Yahaira Plasencia, Michelle Soifer, Ruby Palomino y Susan Ochoa como las mentoras del concurso. Además, se indicó que cada una tendrá a tres participantes a su cargo. Los equipos ya quedaron conformados.

Equipo Yahaira Plasencia: Fabián Zambrano, Karla Zapata (sentenciada) y Masiel Málaga.

Equipo Michelle Soifer: Diego Cruz, Nuria Mayor e Indira Orbegoso.

Equipo Ruby Palomino: Julio César Norabuena, Nicolás Strauss y Karen del Águila (sentenciada).

Equipo Susan Ochoa: Natalia Rodríguez, Manuel Aumaitre, Yadira Sosa.

Equipos de La Gran Estrella.

¿Quiénes son los miembros del jurado?

Para esta temporada, Gisela Valcárcel tiene a tres jurados calificadores que cada noche asignarán un puntaje para los participantes y se tratan del presentador de televisión Adolfo Aguilar, la coreógrafa Morella Petrozzi y la productora de televisión Michelle Alexander. Por otro lado, el hitmaker encargado de descubrir el nuevo talento es el productor musical Sergio George.

Jurado de La Gran Estrella (Instagram)

