Un tornado azotó a Las Flores, generó destrozos y gran parte de la ciudad quedó a oscuras

Hasta el momento, se registraron cuatro heridos sin riesgo de vida (X: @cindymfernandez)

Un tornado ocasionó graves destrozos en el Paraje Harosteguy, ubicado en el partido bonaerense de Las Flores, durante el intenso temporal que afectó la región el miércoles por la tarde. Hasta el momento, no hay cifras oficiales de los destrozos. No obstante, se confirmó que la vivienda de una familia fue completamente destruida y tuvieron que ser rescatados de entre los escombros.

Luego de que se registrara que la estructura de la propiedad se desplomó en su totalidad producto de la fuerza del fenómeno, se activó de forma inmediata la sirena pública. Acto seguido, se convocó a los Bomberos Voluntarios y los servicios de emergencia, que se desplazaron rápidamente hasta el lugar.

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Las primeras informaciones indicaron que el operativo de rescate se puso en marcha ante la posibilidad de que hubiera personas atrapadas entre los escombros. Esta situación generó momentos de gran tensión y preocupación en la comunidad.

Finalmente, se confirmó que tres adultos y un menor, integrantes de la familia afectada, fueron rescatados y trasladados para recibir atención médica. Según la información publicada por Noticias Las Flores, las cuatro víctimas permanecen en observación tras haber sufrido politraumatismos como consecuencia del derrumbe de la vivienda. Mientras los equipos médicos evalúan su evolución, se informó que todos se encuentran fuera de peligro.

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Así quedaron los restos de la vivienda (X: @___saint michael)

Aunque todavía no está confirmado cuál fue el saldo que dejó el fenómeno meteorológico, en las horas posteriores se indicó que hubo un importante despliegue de los equipos de emergencia, que trabajaron intensamente en la zona para garantizar la seguridad de los habitantes y asistir a los damnificados.

Incluso, diversos automovilistas que transitaban por la Ruta Nacional 3 a la altura de Las Flores captaron imágenes de una formación impactante en el cielo, similar a una columna que descendía desde las nubes en plena tormenta. Las fotografías y videos, difundidos en redes sociales, llevaron a numerosos testigos a describir el fenómeno como un posible tornado.

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Aún habría varios sectores sin energía eléctrica (X: @Leonard00072356)

Si bien desde la Municipalidad de Las Flores no se emitió ningún comunicado oficial por el momento, desde la Cooperativa de Electricidad de Las Flores confirmaron que hubo varias zonas sin suministro. “Debido a las condiciones climáticas y a situaciones ajenas a la Cooperativa de Electricidad de Las Flores, el sector rural permaneció sin suministro eléctrico durante un período prolongado”, indicaron.

De acuerdo con la información difundida por el medio Las Flores TV, la compañía explicó que el corte estuvo originado por “la salida de frecuencia de la línea de alta tensión”. Por este motivo, señaló que el servicio de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires Sociedad Anónima (TRANSBA S.A.) resolvió interrumpir el servicio en el alimentador que distribuye la corriente en la región.

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Así se vio el fenómeno en plena zona rural de Las Flores (X: @Leonard00072356)

Luego que la empresa distribuidora comunicara que en varios sectores el servicio se restableció, apuntaron que la localidad de Pardo continuará sin energía eléctrica producto del derrumbe de la vivienda del Paraje Harosteguy. Asimismo, aclaron que se trató de un pedido realizado por los Bomberos Voluntarios. “Las cuadrillas continúan trabajando para normalizar el servicio a la mayor brevedad posible. Agradecemos la comprensión”, expresaron, para luego señalar que El Trigo es otra de las áreas afectadas.

Cómo continuará el clima en Las Flores y alrededores tras el paso del tornado

En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este jueves una alerta naranja por tormentas durante la madrugada y se prevén condiciones inestables y lluvias a lo largo de casi toda la jornada. Por esto habría posibilidad de que se registren ráfagas intensas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

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En algunos sectores también se registró la caída de granizo (X: @Kariiii_Morales)

Los chaparrones continuarán durante la mañana y la noche, mientras que en el tramo vespertino se anticipa una mayor intensidad de los vientos. Además, indicaron que la temperatura mínima se ubicará en 13 grados y la máxima alcanzará los 19 grados.

Para el viernes, el SMN estimó que las lluvias leves persistirán durante la madrugada. A partir de la tarde, la alerta pasará a nivel amarillo, principalmente por la intensidad de los vientos, lo que provocará un descenso importante de la temperatura. Se espera una mínima de 6 grados y una máxima de 12 grados.

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Todo el territorio bonaerense estará bajo alertas por tormentas (SMN)

Entre las recomendaciones difundidas, destacaron la importancia de resguardarse ante la posibilidad de tormentas eléctricas y ráfagas, asegurar objetos sueltos que puedan volarse y mantenerse informado a través de los canales oficiales. “Recomendamos a los vecinos tomar precauciones y seguir los avisos oficiales”, señalaron desde el organismo.

El pronóstico también advierte que el descenso de la temperatura continuará durante el viernes como consecuencia del ingreso de una masa de aire frío asociada al sistema de tormentas. Las condiciones comenzarían a mejorar gradualmente hacia el fin de semana, aunque persistirán bajas temperaturas.

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