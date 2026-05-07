Política

Arroyo Salgado vinculó la muerte de Nisman con Yacimientos de Río Turbio y servicios de inteligencia del Gobierno

Hasta el momento, el único procesado en la causa es Diego Lagomarsino. La Justicia intenta esclarecer la actuación de un pequeño grupo de agentes de inteligencia que estuvieron en las inmediaciones del departamento del fiscal días antes del crimen

Guardar
Google icon
Una mujer de cabello claro y gafas habla en un micrófono desde un podio con el logo de Rotary Club. Detrás, una pantalla proyecta una imagen
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado en el Rotary Club de Buenos Aires

A 11 años de la muerte de Alberto Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado aseguró que existen vínculos entre “los servicios de inteligencia del Gobierno y una empresa de Río Turbio” con el magnicidio del fiscal.

Las declaraciones de la magistrada se dieron en el marco de su exposición ante socios del Rotary Club de Buenos Aires, en donde abordó la temática “Investigaciones complejas y credibilidad en la justicia”.

PUBLICIDAD

Con respecto al caso de su ex esposo, la jueza federal sostuvo que “la Justicia ya despejó un primer tramo: se demostró que fue asesinado en manos de algunos oscuros del poder”.

“Difícilmente se llegue a dirimir los responsables de este magnicidio. Hay trascendidos sobre sus autores materiales que sostienen una vinculación entre miembros de los servicios de inteligencia del actual Gobierno y una empresa de Río Turbio”, planteó.

PUBLICIDAD

El fiscal Alberto Nisman murió el 18 de enero de 2015 (Foto AP Natacha Pisarenko)
El fiscal Alberto Nisman murió el 18 de enero de 2015 (Foto AP Natacha Pisarenko)

La causa se encuentra delegada en la fiscalía federal a cargo de Eduardo Taiano y se concentra en una dependencia especial que funciona fuera de Comodoro Py 2002, bajo la coordinación del auxiliar fiscal Hernán Kleiman. Encabeza un equipo de siete funcionarios judiciales que desde hace años impulsa las principales líneas.

La hipótesis central de la Justicia sobre el homicidio apunta a la intervención de sectores de inteligencia militar que habrían actuado por fuera de sus funciones legales tras las acusaciones presentadas por el fiscal (cuatro días antes de morir) contra la entonces presidenta Cristina Kirchner, funcionarios y otros acusados por supuesto encubrimiento del atentado contra la sede de la AMIA.

En este marco, el objetivo de la Justicia es esclarecer la actuación de un pequeño grupo de agentes de inteligencia del Ejército que, según se logró determinar, estuvieron en las inmediaciones del departamento de Nisman durante el fin de semana del 18 de enero de 2015, antes del hallazgo del cuerpo del fiscal con un disparo en la cabeza en el baño de su casa en las torres Le Parc, en Puerto Madero.

Diego Lagomarsino es el único procesado en la causa (Nicolás Stulberg)
Diego Lagomarsino es el único procesado en la causa (Nicolás Stulberg)

Hasta el momento, el único procesado es el técnico informático Diego Lagomarsino. Está señalado como supuesto partícipe en su rol de dueño de la pistola Bersa calibre 22 de la que salió el disparo. En un primer momento, dijo que fue el propio fiscal quien lo llamó y se la pidió prestada; sin embargo, la investigación logró comprobar que la primera comunicación provino de Lagomarsino.

Corrupción y justicia

Durante su intervención, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado también abordó los principales desafíos de la justicia frente a la evolución de los delitos en la era digital y la expansión del crimen organizado. Así, señaló que la “virtualidad intensificada en post pandemia transformó la realidad” y planteó la necesidad de adaptar el sistema judicial a estos cambios, advirtiendo que hoy “se delinque y se maneja el poder” virtualmente.

Por esto mismo, sostuvo que las “instituciones que heredamos y que integran los poderes no están funcionando adecuadamente”, ya que fueron concebidas para contextos anteriores y no para enfrentar los retos actuales de la tecnología y el delito virtual.

Sandra Arroyo Salgado, de perfil, habla en un atril azul con logo de Rotary, frente a una pantalla azul que muestra texto e imágenes
Durante su exposición, la jueza federal abordó también temas como la corrupción, el narcotráfico y la situación actual del sistema judicial

Entre los ejes principales, denunció que personas privadas de libertad disponen de teléfonos celulares en el ámbito carcelario, lo que les permite continuar cometiendo delitos mientras cumplen condena. Ante este fenómeno, trasladó al ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, la propuesta de que la reforma del código penal contemple la privación de la “libertad virtual”, no solo la física.

A su vez, mencionó el avance del narcotráfico, la corrupción estructural y el terrorismo fueron señalados como amenazas convergentes que ponen en jaque a las instituciones. Según Arroyo Salgado, “la justicia argentina arrastra una deuda y la muestra de eso es su incapacidad de investigar delitos del crimen organizado”.

Sobre la corrupción, indicó que “detrás de un funcionario corrupto, hay un civil que lo corrompe”, enfatizando que la corrupción no es solo un flagelo institucional, sino un fenómeno social que involucra a distintos actores.

Google icon

Temas Relacionados

Alberto NismanDiego LagomarsinoSandra Arroyo SalgadoRotary Club de Buenos AiresInteligenciaYacimientos de Río TurbioÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno de Chubut acordó subas salariales y bonos con estatales: los detalles de las negociaciones de cada sector

Tras llegar a un acuerdo con los gremios de Salud, la policía y los trabajadores estatales, las autoridades mantienen abierto el diálogo con los docentes chubutenses. Se espera que este jueves brinden una respuesta

El Gobierno de Chubut acordó subas salariales y bonos con estatales: los detalles de las negociaciones de cada sector

Milei defendió el programa económico en EEUU: “Merecemos que sigan mejorando la calificación crediticia”

El Jefe de Estado disertó ante la 29° Conferencia Global del Instituto Milken, think tank financiero con sede en Los Ángeles. Antes, se reunió con empresarios y el Gobierno anunció una millonaria inversión de la petrolera Chevron. Mañana regresará a la Argentina

Milei defendió el programa económico en EEUU: “Merecemos que sigan mejorando la calificación crediticia”

Milei anticipó que Adorni va a presentar su declaración jurada antes del 31 de julio y afirmó: “Ni en pedo se va”

“Lo que hizo Patricia es espoilear. Manuel tiene los números y eso no es un problema”, dijo el Presidente tras los dichos de Bullrich. El jefe de Gabinete tenía tiempo hasta esa fecha para mostrar los números

Milei anticipó que Adorni va a presentar su declaración jurada antes del 31 de julio y afirmó: “Ni en pedo se va”

Germán Martínez: “Sabíamos que Adorni estaba más sucio que una papa”

En Infobae al Regreso, el jefe del bloque de Diputados de Unión por la Patria analizó la estrategia legislativa del oficialismo y planteó la urgencia de un debate institucional ante la falta de consensos en el Congreso

Germán Martínez: “Sabíamos que Adorni estaba más sucio que una papa”

Bullrich pidió que Adorni presente “de inmediato” su declaración jurada y crece el conflicto dentro del Gobierno

La presidenta de la banca de La Libertad Avanza en el Senado se refirió a la investigación que apunta contra el jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito. “No puede quedar la sensación a la población de que somos iguales a los que vinimos a correr”, agregó

Bullrich pidió que Adorni presente “de inmediato” su declaración jurada y crece el conflicto dentro del Gobierno

DEPORTES

Los gestos de los jugadores del Arsenal con Gabriel Heinze tras la clasificación a la final de la Chapions League

Los gestos de los jugadores del Arsenal con Gabriel Heinze tras la clasificación a la final de la Chapions League

Barracas Central perdió 2-1 contra Olimpia y se complicó en la Copa Sudamericana

El Masters de Roma, entre el mármol y la modernidad: la historia de un torneo con una identidad única

La reflexión de Lionel Messi cuando una estrella del fútbol le preguntó si es el mejor jugador de la historia

Por qué los campeones se rocían con champán en el podio y quién fue el primero en hacerlo

TELESHOW

Karina Mazzocco confirmó el final de A La Tarde y se conoció quiénes la reemplazarán: “Estoy muy triste”

Karina Mazzocco confirmó el final de A La Tarde y se conoció quiénes la reemplazarán: “Estoy muy triste”

Yipio tuvo que abandonar Gran Hermano por un comunicado de su familia: el motivo de su salida

Silvestre, el hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela, brilló con su primera sesión de fotos como modelo

Tinelli, Messi, Moria, Lali y Del Moro en la “Met Gala argentina”: el viral con IA que arrasa en las redes

El rotundo cambio de look de Dani La Chepi: “Quizás quedo como Panam o Pampita”

INFOBAE AMÉRICA

¿Cómo impacta la reforma de la Ley de Alianzas Público-Privadas en el futuro de la inversión y los servicios estatales en El Salvador?

¿Cómo impacta la reforma de la Ley de Alianzas Público-Privadas en el futuro de la inversión y los servicios estatales en El Salvador?

Los posibles dos destinos de la futbolista salvadoreña Brenda Cerén en México

Voluntarios del Cuerpo de Paz se integran al programa de conservación ambiental en Panamá

Muere menor de dos años en voraz incendio en Honduras

Costa Rica celebró los Premios Nacionales de Cultura 2025: 24 artistas y agrupaciones fueron galardonadas