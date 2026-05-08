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Magaly Medina revela dónde cumple su trabajo comunitario y arremete contra Jefferson Farfán: “Quería que barra calles”

La conductora de ATV reveló por primera vez cómo viene cumpliendo su trabajo comunitario y afirmó que el exfutbolista pretendía verla realizando labores en la vía pública, algo que —según explicó— no fue considerado viable debido a la gran exposición mediática que genera

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Magaly Medina, con cabello rojo y guantes, sujeta una escoba y habla con un hombre; al fondo, Jefferson Farfán se ríe mientras otros realizan limpieza.
La presentadora Magaly Medina realiza trabajo comunitario con escoba en mano, mientras el futbolista Jefferson Farfán se divierte a sus espaldas en un parque de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La polémica entre Magaly Medina y Jefferson Farfán continúa sumando nuevos episodios. Esta vez, la conductora de televisión decidió romper su silencio y hablar públicamente sobre el trabajo comunitario que viene realizando tras el fallo judicial que favoreció al exfutbolista.

Fiel a su estilo frontal, la popular ‘Urraca’ no solo reveló detalles sobre cómo cumple las jornadas impuestas por la justicia, sino que también aprovechó para lanzar una dura indirecta contra la ‘Foquita’, asegurando que él habría querido verla realizando labores en la vía pública para exponerla mediáticamente.

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En conversación con un medio conocido, la conductora de Magaly TV La Firme contó por primera vez cómo afronta esta etapa legal derivada del proceso judicial iniciado por el expelotero. Aunque evitó revelar el lugar exacto donde realiza el servicio comunitario debido a temas de seguridad y exposición pública, sí confirmó que las actividades se desarrollan dentro de una parroquia.

Ilustración en acuarela de Magaly en chaleco naranja barriendo una calle, con Farfán riendo a su derecha y otros trabajadores de limpieza al fondo.
Magaly realiza labores de limpieza comunitaria con chaleco de seguridad, mientras Jefferson Farfán aparece riendo a su lado, en una imagen que evoca el controversial "quería que barra calles". (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué labores comunitarias cumple Magaly Medina? La conductora lo contó todo

Estoy apoyando en una parroquia. Por supuesto que no puedo decirte dónde porque estas cosas las hago con perfil bajo, pues mi sola presencia despierta mucho barullo”, declaró la conductora para el diario Trome.

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La periodista explicó que el hecho de ser una figura mediática influyó directamente en la decisión sobre el lugar donde cumpliría las jornadas impuestas por el Poder Judicial. Según indicó, las autoridades consideraron que su presencia en espacios públicos podría generar desorden o concentraciones masivas de personas, razón por la cual se optó por un entorno más reservado.

Magaly dejó entrever que la resolución terminó frustrando las supuestas intenciones de Jefferson Farfán, quien, según afirma, habría querido verla realizando trabajos visibles en plena calle. La conductora sostuvo que el exfutbolista esperaba una escena más mediática y humillante para ella. “Él quería que el INPE me mande a barrer calles, pero eso no va a pasar porque tienen que considerar la figura mediática que soy”, expresó contundentemente.

Ilustración de acuarela que muestra a una mujer pelirroja haciendo labor social en una iglesia con otra mujer, y a un hombre sonriendo y señalando.
La presentadora Magaly Urrutia realiza trabajo comunitario en una iglesia, clasificando ropa y enlatados, mientras el futbolista Jefferson Farfán aparece riendo a un lado, en una ilustración de acuarela que alude a sus recientes declaraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las palabras de la ‘Urraca’ rápidamente generaron repercusión en redes sociales y programas de espectáculos, donde el enfrentamiento entre ambas figuras públicas sigue despertando interés. La conductora incluso fue más allá y aseguró que no piensa prestarse para un “show” mediático que, según considera, algunos esperan ver.

Esto no es un circo, aunque a él le guste tanto. Yo no soy un payaso de su circo; para eso tiene a varios a su alrededor, creo”, sentenció con evidente molestia.

Con estas declaraciones, Magaly Medina dejó claro que, pese al fallo judicial en su contra, no está dispuesta a asumir una postura silenciosa frente a Jefferson Farfán. Por el contrario, la conductora continúa respondiendo públicamente cada vez que considera que el exjugador o su entorno buscan exponerla.

Ilustración acuarela de Magaly Medina hablando y Jefferson Farfán riendo, con personas realizando trabajo comunitario al fondo.
La presentadora Magaly Medina comparte detalles de su servicio comunitario obligatorio, mientras el futbolista Jefferson Farfán aparece riendo, evocando la reciente controversia sobre la obligación de barrer calles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo empezó el conflicto entre Magaly y Farfán? Las imágenes de Yahaira que originaron la demanda

El origen de este conflicto se remonta a la difusión de imágenes relacionadas con la vida privada del exfutbolista. La defensa de Farfán acusó a la conductora y a su programa de emitir contenido grabado dentro del departamento que el exseleccionado tenía en Miraflores. En aquellas imágenes también aparecía la cantante Yahaira Plasencia, entonces pareja del exdeportista, lo que generó una fuerte controversia mediática.

Tras varios años de proceso judicial, en julio de 2024 la justicia emitió una sentencia contra Magaly Medina. La conductora fue condenada inicialmente a 2 años y 8 meses de prisión efectiva, aunque posteriormente la pena fue convertida en 138 jornadas de servicio comunitario, además del pago de una multa económica y una reparación civil a favor de Jefferson Farfán.

El fallo también establecía una indemnización de 500 mil soles para el exfutbolista. Sin embargo, tras la apelación presentada por la defensa de Medina, la Octava Sala Penal Liquidadora de Lima redujo el monto a 350 mil soles.

Pese a ello, la relación entre ambas figuras públicas continúa siendo tensa. En las últimas semanas, Magaly Medina ya había expresado públicamente su molestia por las acciones judiciales emprendidas por el entorno legal de Farfán. Incluso llegó a asegurar que el exfutbolista insistía constantemente en pedir medidas más severas contra ella.

Magaly Medina habla en un estudio de televisión; se superponen imágenes de ella en una iglesia con ayuda social y Jefferson Farfán riendo, con hombres limpiando.
Magaly Medina comenta su labor comunitaria en una iglesia, mientras Jefferson Farfán ríe en una imagen y otros realizan trabajo social en exteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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