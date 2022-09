'La Gran Estrella': Michelle Alexander se disculpó con Brunella Horna por burlarse de ella

'La Gran Estrella': Michelle Alexander le pidió disculpas a Brunella Horna | América TV

El último sábado 17 de agosto, la productora de telenovela, Michelle Alexander, sorprendió a los presentes en el programa ‘La Gran Estrella’ al pedirle disculpas públicas a Brunella Horna.

El motivo de este acto de mea culpa de Michelle se debe a que hace algunos años tuvo un comentario despectivo contra Brunella cuando participó en uno de los programas de concurso de baile de Gisella Valcárcel.

En la última edición del programa de la popular “señito”, Brunella Horna se presentó como refuerzo del competidor Manuel Aumaitre con quien realizó la coreografía de la película ‘Grease’ y sacó risas a los presentes en el programa.

Al momento de la calificación del jurado, la joven presentadora de televisión recordó aquella anécdota del 2016, en el programa ‘El Gran Show’, en el que recibió un comentario desatinado por parte de la productora de telenovelas y que la hizo sentir mal.

Michelle Alexander se disculpa

Al volver a reencontrarse con Brunella, Michelle Alexander reconoció su error y le pidió disculpas en vivo.

“Hace seis años, tú concursaste acá, tenías 18 años y yo tenía 60 años, mucho mayor que tú, y efectivamente no lo hiciste nada bien ¿correcto? Pero me acuerdo que bailaste ‘No tiene talento, pero es buena moza’”, dijo la productora.

“Exacto, esa frase, esa frase que me dolió”, recordó la modelo.

Ante ello, Alexander reveló que durante todo ese tiempo recordó aquel momento y aceptó que no hizo bien al burlarse de esa forma de Brunella.

“Todo este tiempo yo me he quedado pensando y no estuvo bien que yo, una persona mayor, adulta, me haya burlado de ti en esa fecha y diga ‘la canción le cae perfecto a ella’, así que te pido mil disculpas seis años después por eso”, sostuvo Michelle Alexander ante la sorpresa de los presentes en el set de América Televisión.

Brunella Horna invita a todos a su boda

Luego de aceptar las disculpas de Michelle Alexander, Brunella Horna aprovechó su visita al programa de Gisella Valcárcel para invitarla de forma pública a su matrimonio con Richard Acuña.

“Me voy a casar en diciembre (...) estás invitada Gise, apuntados todos”, acotó, dejando en claro la buena relación que mantiene con todos los trabajadores de América Televisión.

A modo de broma, la modelo dijo que no invitaría al popular ‘Giselo’ por su comportamiento en la boda de Ethel Pozo. “Ya está, ¿Cómo no? No necesitas (...) obviamente que te voy a invitar, pero estoy evaluando invitarlo a Edson Dávila”, puntualizó.

Manuel Aumaitre fue eliminado de la competencia

El baile que protagonizó Brunella Horna con Manuel Aumaitre no fue suficiente para lograr los puntos y seguir en carrera. El competidor que se enfrentó contra Nicolás Strauss se convirtió en el eliminado de la séptima gala. Su reina, Susan Ochoa, lo llenó de elogios y le pidió continuar trabajando en su música, pues asegura que será muy grande.

¿Quiénes quedaron en sentencia?

En la séptima gala de ‘La Gran Estrella’, tres de los seis participantes que continuaban en carrera cayeron en sentencia. se trata de Yadira Sosa, Massiel Málaga y Nicolás Strauss quienes se enfrentarán la siguiente semana para seguir en competencia. Por otro lado, Karla Zapata se consagró como ‘La Estrella de la noche’, al conseguir 40 puntos por parte del jurado.

