Perú

Poder Judicial rechaza pedido de detención preliminar contra Piero Corvetto por caso de presunta colusión

La resolución judicial también rechazó el levantamiento del secreto de las comunicaciones y la geolocalización de los teléfonos de los investigados

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La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundado el recurso de apelación del Ministerio Público y confirmó la resolución que rechaza el pedido de detención preliminar contra Piero Corvetto y otros investigados.

El Poder Judicial declaró infundado el requerimiento de detención preliminar presentado contra Piero Corvetto y otros investigados en el marco de una investigación por la presunta comisión del delito de colusión agravada. La decisión fue emitida mediante la resolución número uno con fecha 23 de abril de 2026.

De acuerdo con el documento difundido por Canal N, la resolución también rechazó el pedido de levantamiento del secreto de las comunicaciones en la modalidad de geolocalización de números telefónicos celulares vinculados a los investigados. Además de Corvetto, la medida alcanzaba a José Edilberto Zamame Blas, Juan Antonio Fanque Sánchez y Juan Charles Alvarado Fuyo.

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Declaran infundado pedido de detención preliminar contra Piero Corvetto. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Declaran infundado pedido de detención preliminar contra Piero Corvetto. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Presunta falsa declaración

Según la resolución judicial, la investigación no solo comprende el presunto delito de colusión agravada, sino también el de falsa declaración en procedimiento administrativo en agravio del Estado. El caso se encuentra actualmente en etapa de investigación y forma parte de las diligencias impulsadas por las autoridades correspondientes.

Según el citado medio, el requerimiento buscaba autorizar medidas restrictivas contra los investigados, incluyendo la detención preliminar y el acceso a información vinculada a las comunicaciones telefónicas. Sin embargo, el juzgado resolvió declarar infundado el pedido fiscal presentado en este proceso.

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Composición: Infobae Perú / Tomás Ezerskii

Rechazan medidas

La decisión judicial implica que, por el momento, no se aplicarán medidas de detención preliminar ni acciones de geolocalización sobre los teléfonos celulares de los investigados mencionados en la resolución.

Hasta ahora, no se han difundido mayores detalles sobre los fundamentos específicos que llevaron al Poder Judicial a rechazar el requerimiento. El caso continúa bajo investigación por presuntos actos que habrían afectado al Estado.

Poder Judicial
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(Noticia en desarrollo)

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