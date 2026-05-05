Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así va Sporting Cristal antes de jugar con Palmeiras por fecha 4

Sporting Cristal enfrenta esta tarde a Palmeiras por el Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Crédito: REUTERS

Sporting Cristal buscará consolidarse en lo más alto del Grupo F este martes 5 de mayo, cuando reciba a Palmeiras en el marco de la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2026. El cuadro ‘celeste’ llega como líder de la serie y afronta en el Estadio Alejandro Villanueva un duelo clave que puede marcar su camino hacia los octavos de final.

El equipo rimense ha firmado una campaña sólida tras tres jornadas en el torneo continental y depende de sí mismo para mantenerse en la cima. Sin embargo, la diferencia es mínima y cualquier marcador podría reconfigurar la tabla en una zona muy pareja, por lo que intentará imponerse a su rival brasileño y dar un paso decisivo en sus aspiraciones.

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Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

Tras disputarse las tres primeras fechas de la Copa Libertadores 2026, Sporting Cristal lidera el Grupo F con 6 unidades, seguido muy de cerca por Palmeiras con 5 puntos. Más atrás se ubican Cerro Porteño con 4 y Junior de Barranquilla con apenas 1. En ese escenario, los celestes pondrán en juego la cima del grupo ante el vigente subcampeón de América.

Sporting Cristal – 6 puntos

Palmeiras – 5 puntos

Cerro Porteño – 4 puntos

Junior – 1 punto

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Crédito: Conmebol

Un grupo apretado y sin margen de error

El Grupo F se ha caracterizado por su paridad. Apenas un punto separa al líder del segundo lugar, mientras que Cerro Porteño también se mantiene en la pelea a corta distancia. En ese contexto, el duelo entre Sporting Cristal y Palmeiras en Matute aparece como determinante en la lucha por la clasificación.

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Una victoria del cuadro peruano podría consolidarlo en la cima y acercarlo a octavos del final, mientras que un triunfo del conjunto brasileño le permitiría recuperar el liderato y desplazar a los ‘celestes’ de ese lugar privilegiado. Incluso un empate mantendría abierta la lucha y dejaría todo por definirse en las dos últimas jornadas.

Programación de la fecha 4 del Grupo F

La cuarta jornada presenta dos encuentros clave para el desarrollo de la serie. Además del choque entre Sporting Cristal y Palmeiras en Lima, Junior y Cerro Porteño medirán fuerzas en Barranquilla. A continuación, la programación:

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- Sporting Cristal vs Palmeiras | martes 5 de mayo a las 17:00 horas (Lima) | Transmisión en ESPN y Disney +

- Junior vs Cerro Porteño | jueves 7 de mayo a las 21:00 horas (Barranquilla) | Transmisión en ESPN y Disney +

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El resultado del partido en Colombia también será determinante, ya que podría reacomodar la tabla dependiendo de lo que ocurra en Lima.

El cuadro peruano no pudo de visita debido a un polémico penal en la parte final del encuentro - Crédito: ESPN.

Lo que necesita Sporting Cristal

El equipo celeste llega en una posición privilegiada, pero sin margen para relajarse. Una victoria en casa lo dejaría muy cerca de los octavos de final, mientras que un empate o una derrota podría complicar sus aspiraciones en las fechas finales.

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Además, deberá estar atento a lo que ocurra entre Cerro Porteño y Junior, ya que una combinación de resultados podría generar un triple empate o comprimir aún más la tabla. Con tres fechas aún por disputarse, el Grupo F sigue completamente abierto.

Sporting Cristal ha dado un paso importante al colocarse en la cima, pero todos sus rivales mantienen opciones matemáticas de superarle y avanzar a la siguiente ronda. En ese escenario, la jornada 4 se perfila como una bisagra en la serie. Los puntos en juego en Lima y Barranquilla pueden empezar a marcar el destino de los equipos en su camino hacia los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

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