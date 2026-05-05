Perú Deportes

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así va Sporting Cristal antes de jugar con Palmeiras por fecha 4

El equipo ‘celeste’ busca consolidarse en la cima del grupo y para ello necesita imponerse a su rival brasileño en Matute. Revisa cómo marchan las ubicaciones de esta exigente serie

Guardar
Sporting Cristal enfrenta esta tarde a Palmeiras por el Grupo F de la Copa Libertadores 2026.
Sporting Cristal enfrenta esta tarde a Palmeiras por el Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Crédito: REUTERS

Sporting Cristal buscará consolidarse en lo más alto del Grupo F este martes 5 de mayo, cuando reciba a Palmeiras en el marco de la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2026. El cuadro ‘celeste’ llega como líder de la serie y afronta en el Estadio Alejandro Villanueva un duelo clave que puede marcar su camino hacia los octavos de final.

El equipo rimense ha firmado una campaña sólida tras tres jornadas en el torneo continental y depende de sí mismo para mantenerse en la cima. Sin embargo, la diferencia es mínima y cualquier marcador podría reconfigurar la tabla en una zona muy pareja, por lo que intentará imponerse a su rival brasileño y dar un paso decisivo en sus aspiraciones.

PUBLICIDAD

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

Tras disputarse las tres primeras fechas de la Copa Libertadores 2026, Sporting Cristal lidera el Grupo F con 6 unidades, seguido muy de cerca por Palmeiras con 5 puntos. Más atrás se ubican Cerro Porteño con 4 y Junior de Barranquilla con apenas 1. En ese escenario, los celestes pondrán en juego la cima del grupo ante el vigente subcampeón de América.

  • Sporting Cristal – 6 puntos
  • Palmeiras – 5 puntos
  • Cerro Porteño – 4 puntos
  • Junior – 1 punto
Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.
Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Crédito: Conmebol

Un grupo apretado y sin margen de error

El Grupo F se ha caracterizado por su paridad. Apenas un punto separa al líder del segundo lugar, mientras que Cerro Porteño también se mantiene en la pelea a corta distancia. En ese contexto, el duelo entre Sporting Cristal y Palmeiras en Matute aparece como determinante en la lucha por la clasificación.

PUBLICIDAD

Una victoria del cuadro peruano podría consolidarlo en la cima y acercarlo a octavos del final, mientras que un triunfo del conjunto brasileño le permitiría recuperar el liderato y desplazar a los ‘celestes’ de ese lugar privilegiado. Incluso un empate mantendría abierta la lucha y dejaría todo por definirse en las dos últimas jornadas.

Programación de la fecha 4 del Grupo F

La cuarta jornada presenta dos encuentros clave para el desarrollo de la serie. Además del choque entre Sporting Cristal y Palmeiras en Lima, Junior y Cerro Porteño medirán fuerzas en Barranquilla. A continuación, la programación:

- Sporting Cristal vs Palmeiras | martes 5 de mayo a las 17:00 horas (Lima) | Transmisión en ESPN y Disney +

- Junior vs Cerro Porteño | jueves 7 de mayo a las 21:00 horas (Barranquilla) | Transmisión en ESPN y Disney +

El resultado del partido en Colombia también será determinante, ya que podría reacomodar la tabla dependiendo de lo que ocurra en Lima.

El cuadro peruano no pudo de visita debido a un polémico penal en la parte final del encuentro - Crédito: ESPN.

Lo que necesita Sporting Cristal

El equipo celeste llega en una posición privilegiada, pero sin margen para relajarse. Una victoria en casa lo dejaría muy cerca de los octavos de final, mientras que un empate o una derrota podría complicar sus aspiraciones en las fechas finales.

Además, deberá estar atento a lo que ocurra entre Cerro Porteño y Junior, ya que una combinación de resultados podría generar un triple empate o comprimir aún más la tabla. Con tres fechas aún por disputarse, el Grupo F sigue completamente abierto.

Sporting Cristal ha dado un paso importante al colocarse en la cima, pero todos sus rivales mantienen opciones matemáticas de superarle y avanzar a la siguiente ronda. En ese escenario, la jornada 4 se perfila como una bisagra en la serie. Los puntos en juego en Lima y Barranquilla pueden empezar a marcar el destino de los equipos en su camino hacia los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Temas Relacionados

Sporting CristalPalmeirasCerro PorteñoJunior de BarranquillaCopa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

Ignacio Buse se estrena en el Masters 1000 de Roma ante tenista local y de irregular presente

El ’Colorado’ competirá por primera vez en el Foro Itálico en el último torneo de envergadura ante de Roland Garros. El peruano llega con un rodaje importante luego de entrenarse con Novak Djokovic en la capital italiana

Ignacio Buse se estrena en el Masters 1000 de Roma ante tenista local y de irregular presente

Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

El equipo ‘cervecero’ intentará sumar de a tres en La Victoria para consolidarse como líder del grupo F y encaminar su clasificación a octavos de final. Enfrente estará el actual subcampeón del torneo de Conmebol. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

Ignacio Buse dio espectáculo junto a Novak Djokovic en Roma: entrenamiento de alto nivel desató la ovación del público

El peruano compartió nuevamente cancha con la leyenda serbia en el Foro Itálico y dejó una grata impresión en la previa de su debut en el Masters 1000 de Roma

Ignacio Buse dio espectáculo junto a Novak Djokovic en Roma: entrenamiento de alto nivel desató la ovación del público

Fabio Gruber se asoma a la Bundesliga tras excepcional rendimiento con FC Nürnberg: tres clubes históricos monitorean su situación

Existe un fuerte interés para llevar al defensor de la selección peruana a la élite de Alemania en el próximo periodo. Su juventud y perfil agradan demasiado para ejercer una operación

Fabio Gruber se asoma a la Bundesliga tras excepcional rendimiento con FC Nürnberg: tres clubes históricos monitorean su situación

“Soy yo quien levanta la copa”: El firme mensaje de Esmeralda Sánchez tras premiación de Mirian Patiño como mejor líbero

La capitana de Alianza Lima reaccionó tras no ganar ningún reconocimiento individual, pero dejó en claro que no hay mayor logro que el título nacional

“Soy yo quien levanta la copa”: El firme mensaje de Esmeralda Sánchez tras premiación de Mirian Patiño como mejor líbero
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renovación Popular despotrica contra el cardenal Carlos Castillo y lo acusa de vetarles misa: “Es más rojo y zurdo que muchos”

Renovación Popular despotrica contra el cardenal Carlos Castillo y lo acusa de vetarles misa: “Es más rojo y zurdo que muchos”

¿Fernando Rospigliosi a prisión?: Delia Espinoza pide al PJ que condena por difamación sea efectiva

JNE desmiente noticia falsa sobre supuestas vacaciones de Roberto Burneo en pleno proceso electoral

MML vs JNE: Estos son los argumentos de la demanda competencial presentada por Renzo Reggiardo ante el TC

Presidente del Consejo Fiscal advierte recortes en Beca 18 y programas del Estado: “a estudiantes los dejan sin útiles ni desayunos”

ENTRETENIMIENTO

Amiga de Federico Salazar revela que el periodista se alejó de ella y dejó de responderle: "Me duele en el alma"

Amiga de Federico Salazar revela que el periodista se alejó de ella y dejó de responderle: "Me duele en el alma"

Captan a Francho Sierralta junto a su esposa y desatan rumores de reconciliación tras escándalo en Argentina

Nathalie Kelley, actriz australiana-peruana de Rápidos y Furiosos, arremete contra el Met Gala y exige cambios en la moda

Adolfo Aguilar causó revuelo al decir que Pati Lorena, participante de La Granja VIP, lo convocó como conductor

Erick Elera habla de su futuro en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y su deseo de seguir cantando

DEPORTES

Patrick Zubczuk responde sobre el cruce con Walter Paolella: “Me dijo que, siendo profesional, no debía festejar de esa manera”

Patrick Zubczuk responde sobre el cruce con Walter Paolella: “Me dijo que, siendo profesional, no debía festejar de esa manera”

Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

Ignacio Buse se estrena en el Masters 1000 de Roma ante tenista local y de irregular presente

Ignacio Buse dio espectáculo junto a Novak Djokovic en Roma: entrenamiento de alto nivel desató la ovación del público

Fabio Gruber se asoma a la Bundesliga tras excepcional rendimiento con FC Nürnberg: tres clubes históricos monitorean su situación