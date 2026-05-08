Stefano Peschiera sueña con lograr el oro en los Juegos Panamericanos Lima 2027 y en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

El medallista olímpico peruano, referente de la vela internacional, comparte una vivencia motivacional sobre los desafíos internos en competencias mundiales, resaltando la importancia de la fortaleza emocional y el entorno favorable para mejorar resultados (COP)

A sus 31 años, Stefano Peschiera se ha consolidado como referente de la vela latinoamericana y símbolo de la perseverancia deportiva nacional. Tras conquistar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, el limeño proyecta su carrera hacia el próximo ciclo olímpico, con la mira puesta en Los Ángeles 2028 y en los Juegos Panamericanos Lima 2027. Su objetivo inmediato: mantener a Perú en el podio internacional, mientras impulsa nuevos talentos a través de iniciativas para masificar el deporte.

El atleta nacido en Lima el 16 de enero de 1995, egresado del Markham College y formado en el Club de Regatas Lima, ha sido protagonista de competencias continentales y mundiales. Desde sus primeras regatas en la clase Láser hasta la histórica presea olímpica, Peschiera combina resultados deportivos con una visión de largo plazo, apostando por la creación de un Centro de Alto Rendimiento para fomentar futuras generaciones de regatistas nacionales.

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Un ciclo olímpico marcado por la resiliencia y la mentalidad ganadora

Stefano Peschiera aseguró que la fortaleza mental fue decisiva en su carrera y destacó la importancia de competir sin sentirse en desventaja. (Facebook / Stefano Peschiera)

Stefano Peschiera, quien forma parte del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028, reconoció que la fortaleza mental ha sido clave en su trayectoria. “Muchas veces el principal rival de un atleta está en la cabeza. Estamos acostumbrados a crecer pensando que nacimos en desventaja”, expresó el deportista durante una entrevista en el programa Juego en Corto. El medallista peruano subrayó que el entorno y la cultura pueden influir en la autopercepción de los atletas, pero que el cambio comienza al rodearse de personas con mentalidad triunfadora.

El regatista, que ha competido en condiciones presupuestarias inferiores a las de sus adversarios de potencias náuticas, señaló que no permitió que las limitaciones económicas se convirtieran en excusa. “Yo hubiera podido decir desde el principio que no iba a ganar, pero ya estás perdiendo antes de empezar”, afirmó Peschiera, quien se inspiró en un campeón olímpico brasileño, modelo de disciplina y ambición. Para Peschiera, el “talento mental” es tan fundamental como las habilidades técnicas o físicas, especialmente en escenarios de alta presión como los Juegos Olímpicos.

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Resultados internacionales y homenajes en el deporte peruano

El velerista peruano recibió los Laureles Deportivos luego de romper una sequía de más de tres décadas sin preseas olímpicas para Perú. (Facebook / Stefano Peschiera)

A lo largo de su carrera, Peschiera ha acumulado logros significativos. En 2014 obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato Mundial Sub-21 de la clase Láser y, en 2022, se coronó campeón nacional peruano de Snipe. En la etapa universitaria, representó al College of Charleston, consiguiendo títulos nacionales masculinos y mixtos de la Inter-Collegiate Sailing Association (ICSA), y fue designado Regatista Universitario del Año en 2018.

Su incursión olímpica comenzó en Río 2016, donde ocupó el puesto 31 en la clase Láser Estándar masculina. En Tokio 2020 finalizó en la posición 25. El gran salto llegó en París 2024, logrando la medalla de bronce y rompiendo una sequía de 32 años sin preseas olímpicas para Perú. Como reconocimiento, el gobierno peruano le otorgó los Laureles Deportivos en el grado de Gran Oficial, con la develación de su placa en el frontis del Estadio Nacional.

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En el ámbito panamericano, Peschiera fue abanderado de la delegación peruana en la ceremonia inaugural de Lima 2019. En los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, conquistó la medalla de oro en la modalidad ILCA 7. Además, suma preseas en los Juegos Bolivarianos: plata en 2013 y oro en 2025, reforzando su condición de atleta integral en la escena sudamericana.

Proyectos deportivos y perspectivas hacia Los Ángeles 2028

Además de sus metas olímpicas, el medallista peruano impulsa un proyecto para masificar la vela y formar nuevas generaciones de deportistas. (Facebook / Stefano Peschiera)

El velerista anunció que continuará compitiendo al máximo nivel durante el nuevo ciclo olímpico, motivado por la posibilidad de representar nuevamente a Perú en Los Ángeles 2028 y de competir en casa durante los Juegos Panamericanos de Lima 2027. “Competir en casa es especial”, declaró, recordando la emoción de obtener la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos ante el público nacional. Señaló que conquistar una medalla panamericana en Lima es uno de sus grandes sueños y una de las razones que lo impulsan a mantenerse activo.

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Junto a sus metas deportivas, Peschiera impulsa un ambicioso proyecto: la creación de un Centro de Alto Rendimiento que permita masificar la vela y brindar mayores oportunidades a atletas jóvenes. El medallista considera fundamental dejar un legado para el desarrollo sostenido del deporte en Perú y aspira a que más deportistas puedan acceder a recursos y formación de alto nivel.