‘La Gran Estrella’: Integrantes del equipo de Michelle Soifer se molestan con ella por su falta de compromiso

Integrantes del equipo de Michelle Soifer se molestan con ella por no ir a ensayos. | América Tv

No la quieren. Cuando Michelle Soifer llegó a ‘La Gran Estrella’ se comprometió a ayudar a los chicos que iban a estar bajo su protección; sin embargo, no estaría cumpliendo su palabra, pues los integrantes de su equipo la acusaron de no cumplir con las responsabilidades que se le otorgaron.

Durante un confesionario, varios integrantes del reality de Gisela Valcárcel señalaron encontrarse totalmente disconformes con sus ‘reinas’, esto debido a que no se encontraban comprometidos con su trabajo.

Ellos señalaron que a la que siempre veía en los ensayos y ayudando en todo momento a sus protegidos era Yahaira Plasencia, destacando su labor como ‘reina’. Asimismo, cuando les tocó hablar sobre Michelle Soifer, uno de ellos aseguró que la integrante de ‘Esto es Guerra’ tenía un desinterés por ellos.

De acuerdo a sus declaraciones, Michelle Soifer casi nunca iba a los ensayos que ellos tenían, mientras que un integrante del equipo de ‘Michi’ indicó que le hubiera gustado estar en el mismo grupo de la salsera por el compromiso que tiene ella y que demuestra.

Tras oír las declaraciones de su propia gente, la chica reality no reaccionó de la mejor manera, indicando que si bien era cierto que ella no estaba en los ensayos, siempre estaba en contacto con ellos para escucharlos y darles recomendaciones, pues debido al trabajo que tenía no podía llegar a La Academia.

“ Efectivamente no he ido a La Academia, he tenido muchas grabaciones, pero tenemos un chat, yo soy frontal y directa , y me encantaría que me digan las cosas en la cara”, cuestionó.

Yahaira Plasencia y Michelle Soifer se enfrentan en vivo. (América TV)

El llamado de atención que tuvo la interprete de ‘La Nena’ con sus protegidos causó la molestia de Yahaira Plasencia, quien señaló que ella no tenía problemas en ayudar a integrantes de otros equipos, pues ella estaba comprometida con el programa y los nuevos talentos.

Las palabras de la salsera causaron cierto fastidio en Michelle Soifer, quien le respondió y le dijo que ella no podía hacer eso, pues de hacerlo, lo mejor que podía hacer ella y las otras ‘reinas’ era irse del reality debido a que ya no necesitarían de su presencia.

“ Yahaira tampoco eres la santa patrona, para eso estamos la ‘Reinas’. Si tú quieres apoyar a todos los participantes, entonces nos retiramos las tres, ¿entonces qué estamos haciendo acá? ”, arremetió.

La engreída de Sergio George no se quedó callada y aseguró que ella si comprometía con su trabajo. “No soy la santa patrona, pero me comprometo, algo que tú no haces”, le respondió.

Yahaira Plasencia y Michelle Soifer tuvieron una fuerte discusión en 'La Gran Estrella'. | América Tv.

