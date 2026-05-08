Las claves del primer año del pontificado de León XIV: paz, unidad y tecnología como ejes de un papado prudente

El Santo Padre reafirmó el compromiso de la Iglesia católica de combatir la trata de personas, durante su mensaje para la XII Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas 2026. /(Vatican News)

El papa León XIV cumple un año al frente de la Iglesia Católica con un pontificado marcado por la prudencia, la búsqueda de unidad interna y una intensa agenda diplomática internacional. Robert Prevost, el primer estadounidense y primer agustino en ocupar el solio pontificio, ha construido en doce meses un perfil propio que lo distingue de sus predecesores: metódico, reflexivo y sin estridencias, con la paz como hilo conductor de todas sus intervenciones públicas.

Desde la misa de inicio de su pontificado, el 18 de mayo de 2025, León XIV dejó claro que la paz sería el centro de su mensaje en un mundo marcado por el odio y los conflictos armados. Sus llamamientos han sido constantes y, en ocasiones, han generado tensiones diplomáticas de alto nivel.

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El papa León XIV. EFE/EPA/CESARE ABBATE

El caso más resonante fue su reacción ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de acabar con toda una civilización en Irán. León XIV las calificó de “inaceptables”, lo que provocó un ataque verbal inédito del mandatario estadounidense contra el pontífice. El episodio subrayó la disposición del papa a confrontar a los líderes mundiales cuando considera que la dignidad humana está en juego.

Su diplomacia, discreta pero activa, ha incluido contactos con el presidente ucraniano Volodímir Zelensky y con el ruso Vladímir Putin, un pedido de alto el fuego en Gaza en conversación directa con el primer ministro israelí, y reuniones con figuras tan distintas como la opositora venezolana María Corina Machado y el canciller cubano Bruno Rodríguez, en plena tensión entre Washington y La Habana.

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Robert Prevost y el Perú: a un año de la elección del papa León XIV que conquistó Chiclayo. (Foto: Agencia Andina)

Unidad sin uniformidad: el modelo de iglesia de Prevost

La búsqueda de unidad interna es otra de las constantes del pontificado. León XIV ha apostado por una iglesia “sin exclusiones” donde el papa no puede ser “un líder solitario”, y ha diferenciado con claridad entre unidad y uniformidad: para él, la comunión se construye en la diversidad, no en la homogeneidad.

Este enfoque ha sido bien recibido tanto por sectores conservadores como progresistas de la Curia Romana. Decisiones como el formato colegiado de los consistorios de cardenales y el mantenimiento de Pietro Parolin como secretario de Estado han transmitido una señal de continuidad institucional y voluntad de escucha. León XIV, doctor en Derecho Canónico, matemático y filósofo, ha impuesto en el Vaticano un estilo de gobierno basado en la colaboración y las decisiones meditadas.

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Una ilustración acuarela del Papa León, vestido con vestimentas ceremoniales rojas y doradas, saludando con la mano derecha levantada, en un fondo con los colores de la bandera de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inteligencia artificial y desafíos tecnológicos

Uno de los rasgos más singulares del pontificado ha sido la atención que León XIV ha dedicado a la tecnología. Su primera encíclica estará dedicada a los desafíos que plantea la inteligencia artificial, a la que considera una nueva revolución industrial con implicaciones profundas para la dignidad humana, la justicia y el trabajo.

El papa ha advertido del “potencial destructivo” de la tecnología cuando se pone al servicio de “ideologías antihumanas” y ha situado la protección de los menores como uno de los ejes centrales de su reflexión en este campo. La encíclica, cuya publicación se espera en los próximos meses, promete ser uno de los documentos más influyentes de su pontificado.

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Cómo será la visita del Papa León en Madrid (Montaje Infobae)

Cambio climático, abusos y agenda internacional

La crisis climática también ha ocupado un lugar destacado en el discurso del pontífice. León XIV ha vinculado la emergencia ambiental con la justicia social, defendiendo la “justicia ecológica” como una necesidad urgente, y ha reclamado que se acelere “con valentía” la aplicación del Acuerdo de París. Ha abogado además por una nueva arquitectura financiera internacional que tenga en cuenta el vínculo entre deuda ecológica y deuda externa.

En materia de abusos, el papa ha declarado una política de “tolerancia cero” y ha mantenido varios encuentros con víctimas, aunque los avances concretos en este ámbito han sido limitados durante el primer año. Ha pedido a los obispos respetar las normas vigentes y arraigar en la Iglesia una cultura de prevención.

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En el plano internacional, León XIV ha realizado tres viajes en menos de un año. El más relevante fue un largo periplo por Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, centrado en la reconciliación y el diálogo interreligioso. En junio viajará a España.

Esta ilustración conceptual de estilo plano y trazo manual presenta al Papa Francisco sonriente y con la mano levantada en saludo, enmarcado por delicadas rosas amarillas y hojas verdes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perfil humano de Robert Prevost

Más allá de la agenda institucional, el primer año de pontificado ha permitido conocer mejor al hombre detrás del papa. Prevost practica natación y tenis en sus descansos semanales en Castelgandolfo, dedica tiempo a la lectura y está aprendiendo alemán, su sexto idioma, después del inglés, el español, el italiano, el francés y el portugués. A sus 70 años, León XIV proyecta la imagen de un pontífice con energía, curiosidad intelectual y vocación de largo aliento.

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El Papa León XIV es capturado en un raro momento de alegría, reflejando su espíritu durante su pontificado en la Santa Sede, cerca de la Basílica de San Pedro. (ACI Prensa)