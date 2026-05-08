El amor del Perú se trasladó al Vaticano: Las visitas y regalos peruanos que ha recibido el Papa León desde que inició su pontificado

La emocionante aparición del nuevo Papa León XIV, Robert Prevost | América TV

A un año del resonante “¡Habemus Papam!” del 8 de mayo desde la Plaza de San Pedro, el vínculo entre León XIV, el primer pontífice de doble nacionalidad estadounidense y peruana, y el Perú se ha profundizado mediante una sucesión de gestos, visitas y obsequios. Desde que Robert Francis Prevost asumió el liderazgo de la Iglesia Católica, los encuentros con delegaciones, símbolos y mensajes procedentes de la nación sudamericana han marcado una relación personal y pastoral, anclada en el recuerdo de su paso por Chiclayo y el norte peruano.

Poco antes del aniversario inaugural de su pontificado, León XIV recibió en Roma una estatua de Santa Rosa de Lima y bendijo un mosaico mariano colocado en los Jardines Vaticanos, según informó la Conferencia Episcopal Peruana. La imagen, esculpida en travertino blanco por Edwin Morales, representa la primera vez que la santa patrona de América Latina ocupa ese espacio. Este gesto, junto a la entrega de cartas de internos del penal de Lurigancho y el envío de una mitra papal a Chiclayo, muestra el afecto entre el pontífice y el Perú, canalizado tanto a través de comunidades migrantes como de ámbitos institucionales y populares.

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En solo doce meses, la presencia de banderas peruanas, productos del continente y delegaciones de fieles se ha hecho habitual durante audiencias y eventos públicos en el Vaticano, consolidando el lazo humano y espiritual entre ambos lados del Atlántico.

Papa León XIV atrapa muñeco durante la audiencia pública en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano

Las veces que León XIV ha mostrado su conexión con la bandera rojiblanca

Las banderas rojo y blanco del Perú han ganado visibilidad en plazas y salones vaticanos desde el inicio del pontificado de León XIV. El 30 de julio de 2025, miles de fieles presenciaron cuando el papa ondeó, durante seis segundos, una bandera peruana desde el papamóvil, tras recibirla de manos de peregrinos, de acuerdo al portal informativo Vatican News. La reacción del público no se hizo esperar: ovación y gritos aludiendo al país andino.

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Durante su primer mes de pontificado, el líder de la Iglesia Católica ha expresado su cariño por el Perú en más de una oportunidad. (Fuente: Vatican Media)

Estos emblemas nacionales reaparecen de forma notoria en eventos de alta visibilidad como en la Plaza de San Pedro. El 31 de mayo de 2025, el papa capturó en el aire un muñeco vestido de papa que había sido lanzado desde el sector peruano de la multitud. Las imágenes captadas por la agencia de noticias Reuters y Vatican News muestran las insignias desplegadas junto a peregrinos internacionales, con la respuesta personal del pontífice evidenciada en una sonrisa que revela su conexión con Perú, donde fue obispo entre 2015 y 2023.

El 14 de enero de 2026, una bandera rojiblanca agitó el saludo vaticano del papa; su emoción fue difundida poco antes de confirmarse su intención de visitar el Perú en 2026, reveló el entonces canciller Hugo de Zela en conferencia de prensa. “El Perú ocupa un lugar especial en mi vida y en mi fe. Allí compartí alegrías y fatigas, aprendí la fe sencilla de su gente”, declaró León XIV ante el episcopado, según la Conferencia Episcopal Peruana.

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Durante un saludo habitual a los fieles en el Vaticano, el papa León XIV se detuvo al ver una bandera peruana, reaccionando con una sonrisa y una visible emoción que sorprendió a los presentes. (Andina)

Durante su primera aparición como papa, saludó espontáneamente a “mi querida diócesis de Chiclayo”, rememorando públicamente ese lazo en el balcón de la Basílica vaticana.

Señor de los Milagros y Santa Rosa de Lima acompañan el pontificado de León XIV

El intercambio de imágenes religiosas mantiene sólida la vinculación del papa con la devoción del pueblo peruano. El 22 de octubre de 2025, León XIV recibió una réplica en miniatura del anda del Señor de los Milagros, obsequiada por hermandades del Cristo de Pachacamilla en distintas ciudades del mundo, según la Embajada del Perú ante la Santa Sede. Durante la audiencia general, saludó a los representantes vestidos de morado y subrayó: “Esta devoción une fe, esperanza y comunidad”.

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Meses antes, el 18 de julio de 2025, León XIV recibió una imagen en filigrana de Catacaos representando a la Virgen María como mapa del Perú, junto a chifles piuranos que fueron entregados por una delegación de la Universidad de Piura durante su retiro en Castel Gandolfo. Aunque el encuentro fue breve, el secretario personal del papa Edgar Rimaycuna recibió los obsequios en nombre del pontífice, quien saludó desde el balcón de la residencia.

Un universitario de Piura logró acercarse al papa León XIV durante la audiencia del Miércoles Santo y le entregó chifles, generando un momento espontáneo que sorprendió a los asistentes. Instagram: Opusdei

El 31 de enero de 2026, el papa inauguró y bendijo en los Jardines Vaticanos una estatua de Santa Rosa de Lima y un mosaico mariano que integra las advocaciones más veneradas en Perú: la Virgen de la Puerta, la Virgen de la Merced, la Virgen del Carmen y la Virgen de la Evangelización, todos elaborados por artesanos peruanos. “Estas imágenes nos recuerdan la vocación universal a la santidad”, afirmó León XIV durante la ceremonia, según la Conferencia Episcopal Peruana.

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Cartas, testimonios y dedicatorias que llegaron a León XIV durante su primer año de pontificado

La Diócesis de Chiclayo ha sostenido un canal privilegiado con el papa. El 3 de septiembre de 2025, el obispo Edinson Edgardo Farfán Córdova entregó dos libros en la Catedral de Santa María: uno con mensajes de fieles y otro con una carta oficial de los sacerdotes, ambos destinados a León XIV. El secretario papal Edgar Rimaycuna se encargó de hacerlos llegar al pontífice, informó la propia diócesis. Más de mil dedicatorias y súplicas pidiendo paz y unidad para el país quedaron registradas en el primer tomo, mientras un segundo libro siguió abierto a nuevos aportes.

Chiclayo envía al Papa León XIV libros con miles de mensajes de fe y gratitud desde la Catedral de Santa María. (Tvi Noticias)

El 13 de agosto de 2025, 25 cartas escritas por internos del pabellón 14 del penal de Lurigancho viajaron a Roma, según el Instituto Nacional Penitenciario. El capellán Jorge Infanzón Olivares presentó los testimonios al papa, quienes pidieron oraciones y relataron cómo la fe incidió en su proceso de rehabilitación. También se entregó un video con testimonios y expectativas de reinserción.

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En reciprocidad, León XIV mandó una mitra papal a la parroquia San José Obrero de Chiclayo, en La Victoria, enviada a través de su secretario, y concedió un aporte económico para la construcción de la capilla Óscar Romero en el mismo distrito, reforzando la vida parroquial donde sirvió antes de ser electo.

Estas acciones concretas —entrega de libros con dedicatorias, correspondencia penitenciaria, objetos litúrgicos y proyectos comunitarios— cohesionan un puente espiritual y social entre el norte peruano y el Vaticano.

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Zapallo loche, algarrobina, chifles y los sabores del norte que llegaron al Vaticano con el Papa León

Los alimentos tradicionales y los símbolos agrícolas del Perú han alcanzado el Vaticano en gestos de profundo significado. El 20 de mayo de 2025, ante 60 visitantes congregados en el Aula del Consistorio, León XIV recibió un zapallo loche procedente de Lambayeque, además de algarrobina y dulces locales. El alcalde de Pacora José Luis Sipión Bornaz eligió personalmente el zapallo para el regalo, evocando sabores y recuerdos cotidianos de la vida pastoral en Chiclayo.

El Pontífice agradeció la presencia de los miembros de la comitiva peruana, quienes le entregaron diversos obsequios. | Andina

El flujo de obsequios de productos continuó en Castel Gandolfo, donde chifles piuranos acompañaron a la figura en filigrana de la Virgen. Este snack típicamente peruano cobró nuevo protagonismo el 6 de abril de 2026, cuando el universitario Elvis Vílchez, participante del UNIV 2026, se acercó al papa y le entregó chifles de Piura en la audiencia general del Miércoles Santo. “¿Chifles de Piura?”, preguntó León XIV al reconocer su origen, y luego devolvió la bolsa a los jóvenes: “No, pero eso está bien para ustedes”, respondió con humor, según el testimonio de Vílchez.

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El encuentro ocurrió en la Plaza de San Pedro durante Semana Santa, donde un joven peruano protagonizó un gesto simbólico que conectó cultura, fe y cercanía con el pontífice. Composición: Infobae

Detrás de este momento subyace la memoria de la primera misión pastoral de Robert Prevost en Chulucanas, donde los chifles son parte del menú diario. Así, la interacción entre gastronomía y liturgia refuerza la profundidad de los vínculos identitarios.