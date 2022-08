Gisela Valcárcel continuará con ‘La Gran Estrella’ a pesar del bajo rating: “Yo corro riesgos”

Gisela Valcárcel continuará con ‘La Gran Estrella’ pese a bajo rating | Instagram

‘La Gran Estrella’ sufrió una estrepitosa caída en el rating el pasado sábado 20 de agosto, logrando ser superado por la gran final de ‘La Voz’. Pese a los números y a las críticas de Magaly Medina, Gisela Valcárcel se mantiene firme en su decisión de mantener al aire su programa concurso, que se caracteriza por tener participantes de rostros desconocidos.

A través de una transmisión en vivo, la ‘Señito’ dejó en claro que no le hará caso a quienes le recomiendan adelantar la final de ‘La Gran Estrella’. Como se sabe, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ fue la primera en decir que su nuevo formato no duraría mucho porque carece de “romances e infidelidades”.

“Pongo en televisión lo que considero que debo hacer, con suerte a mucha gente le gusta y se divierte, entonces no pido consejería. Imagínense si hubiera pedido consejería con ‘Aló Gisela’, no habría durado ni dos días. En ese tiempo la gente decía ‘¿Por qué aparece una vedette?’. He aprendido a quién escucho y a quién no”, manifestó en Instagram.

Gisela Valcárcel agregó que no cambiará de formato, pues ella “corre riesgos hasta que caliente el agua”. “Después de 35 años de carrera, debo dejar algo más. Mucha gente me ha pedido que se le dé oportunidad a las caras nuevas en todos estos años cuando tenía a mis famosos. Aquí están mis caras nuevas”, dijo.

Gisela Valcárcel asegura que 'La Gran Estrella' no cambiará de formato pese a las críticas. (GV Producciones)

Las críticas de Magaly Medina

Después de ver los números del rating, la ‘Urraca’ consideró que lo más probable que haría Gisela Valcárcel en un par de semanas es quitar del aire ‘La Gran Estrella’ para reemplazarlo por otro que le genere más sintonía.

“Este programa no le va a durar mucho tiempo, lo va a levantar y va a volver con otra cosa. Ella tiene que meterle chongo, lío, romances. Recuerden que los romances y las infidelidades más notables se han cocinado en ese programa . ¿Sí o no Melissa (Paredes)? ¿Sí o no (Christian) Domínguez?”, sostuvo la conductora de ‘Magaly TV, La Firme’.

Asimismo, apoyó la decisión de su eterna rival de despedir al productor mexicano Roberto Miquel, quien había sido anunciado por todo lo alto como el nuevo jale que prometía un éxito rotundo para el nuevo programa. “Despídelo, Gise. Yo también te apoyo, despídelo” agregó.

Infobae Perú.

¿De qué trata ‘La Gran Estrella’?

El programa de Gisela Valcárcel consiste en un concurso de canto donde, en vez de presentarse artistas famosos como lo era en El artista del año, participan personas comunes de distintos puntos de Perú. Los participantes son asesorados por cuatro mentoras, a quienes se les conoce como ‘reinas’: Yahaira Plasencia, Michelle Soifer, Ruby Palomino y Susan Ochoa.

Los equipos ya quedaron conformados.

Equipo Yahaira Plasencia: Fabián Zambrano, Karla Zapata y Masiel Málaga.

Equipo Michelle Soifer: Diego Cruz, Nuria Mayor e Indira Orbegoso.

Equipo Ruby Palomino: Julio César Norabuena, Nicolás Strauss y Karen del Águila (eliminada).

Equipo Susan Ochoa: Natalia Rodríguez, Manuel Aumaitre, Yadira Sosa.

SEGUIR LEYENDO