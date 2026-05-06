Cómo se habría enterado el marido de Adabel Guerrero de la infidelidad que puso fin a su relación

Juan Etchegoyen dio a conocer cómo Martín Lamela habría descubierto la infidelidad de Adabel Guerrero (Mitre Live - Radio Mitre)

La ruptura entre Adabel Guerrero y Martín Lamela, tras 17 años juntos y una hija en común, se instaló como uno de los temas más candentes del espectáculo en los últimos días. Lo que comenzó como un rumor sobre crisis y supuestas infidelidades terminó con la confirmación pública de Lamela y una ola de versiones acerca del detrás de escena de la separación. En medio del escándalo, el periodista Juan Etchegoyen aportó detalles reveladores en Mitre Live (Radio Mitre) sobre la manera en que Lamela habría descubierto el engaño que detonó el final de la pareja.

"A mí me cuentan que Adabel y Martín atravesaban una crisis de mucho tiempo, que termina ahora con esta infidelidad, la cual él sospechaba hace bastante tiempo también", reveló Etchegoyen. Y agregó que las versiones que circulan hablan no solo de una, sino de varias infidelidades. Pero habría sido un episodio puntual que habría encendido las alarmas y precipitado la confesión. "Me dicen que Martín vio un mensaje que le llegó a Adabel que lo hizo sospechar aún más de todo. No lo vio todo, pero sí lo suficiente como para darse cuenta de que era un mensaje raro, romántico y de alto voltaje sexual, claramente distinto a lo que se mandaría con un amigo o un colega de trabajo", detalló el periodista.

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El contenido exacto del mensaje no trascendió, pero según revelaron fuentes cercanas al periodista, habría sido lo suficientemente explícito como para despejar cualquier duda. "Ese mensaje habría dejado bien claro que la relación era la de un amante y no la de alguien del trabajo o un simple conocido“, explicó el conductor de Mitre Live.

La pareja decidió terminar su relación luego de conocerse una infidelidad por parte de Guerrero (Instagram)

Con la sospecha ya prácticamente confirmada, Lamela habría enfrentado a Adabel y le preguntó directamente si estaba teniendo una relación con otra persona."Me dicen que Adabel, en un momento dado, le confesó todo a Martín Lamela. Por eso él, después, hace referencia a la confianza rota y toma la decisión de ponerle fin a la pareja“, indicó Etchegoyen. La versión agrega que el supuesto amante de Adabel no era vecino de la pareja al momento de iniciarse el vínculo, pero que habría decidido mudarse al barrio para estar más cerca de la bailarina. ”No solamente una con una persona, sino varias, por lo menos en la versión que a mí me llega“, sumó Etchegoyen al relato, alimentando la controversia en redes y programas de espectáculos.

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Cabe mencionar que, apenas la noticia comenzó a circular, fue el propio Martín quien decidió dar la cara y confirmar la separación, poniendo fin a las especulaciones. “En los últimos meses ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja”, afirmó el empresario, quien siempre mantuvo un perfil alejado del mundo mediático. Lamela compartió una foto junto a su hija Lola y explicó: “No soy una persona de los medios, pero a raíz de la información que circula en la prensa, quería aclarar la situación de mi familia. Con Ada llevamos más de 17 años juntos y por distintos motivos nuestra relación se desgastó. Por eso hoy decidimos separarnos, pero no vamos a dejar de ser una familia porque ella sigue siendo la mamá de Lola, que es lo único que me importa”. En su mensaje, Lamela pidió respeto y privacidad, especialmente para preservar a su hija del impacto mediático y proteger su intimidad en medio del escándalo.

"Con Ada llevamos más de 17 años juntos y por distintos motivos nuestra relación se desgastó"; aseguró el empresario (Instagram)

La historia de Guerrero y Lamela es, para muchos, un recordatorio de la fragilidad de los vínculos incluso en las relaciones que parecen más sólidas. El impacto de la infidelidad, la tensión de la convivencia y la exposición pública hicieron que el final de la pareja se convirtiera en un verdadero culebrón mediático. Y aunque los rumores continúan, lo cierto es que cada nuevo dato sobre cómo se habría enterado Lamela suma un capítulo más a una separación que, lejos de resolverse en silencio, se convirtió en una de las más resonantes del año en el mundo del espectáculo.

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