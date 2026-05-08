Liga Peruana de Vóley “ya suena a nivel mundial”: FPV busca expandir la transmisión del torneo en Estados Unidos y otros países

El presidente de la FPV afirmó que la difusión del torneo en Brasil viene dando resultados positivos y que ya se trabaja para expandirla a otros países. (Video: La Cátedra Deportes)

El presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), Gino Vegas, destacó el crecimiento internacional que viene teniendo la Liga Peruana de Vóley y aseguró que el torneo ya empieza a consolidarse como un producto con alcance global, con presencia en países como Brasil y Colombia. Asimismo, detalló los planes de expansión hacia nuevos mercados y la intención de seguir ampliando la difusión del campeonato a nivel internacional.

Durante una entrevista con el programa ‘La Cátedra Deportes’, el titular de la FPV resaltó el impacto de la difusión del campeonato en el extranjero y el interés creciente de agentes internacionales por seguir de cerca la competencia local. Vegas subrayó que la cobertura mediática ha sido clave en la expansión del torneo, especialmente en países de la región donde la liga ya empieza a ganar visibilidad.

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“La cobertura que de la prensa ayuda mucho. Hoy día la liga peruana se ve en Brasil y en Colombia. El año pasado la liga peruana tuvo dos millones de seguidores en Brasil, es bastante. Y estamos también buscando internacionalizar el campeonato. Este año han venido muchos más agentes a ver la liga, porque ya suena a nivel mundial y están preguntando qué tal es el nivel”, señaló.

El dirigente destacó que el interés no solo es mediático, sino también deportivo y comercial, lo que ha incrementado la presencia de observadores y representantes internacionales en la Liga Peruana de Vóley, que continúa atravesando un crecimiento importante y consolidándose como un torneo cada vez más atractivo.

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FPV apunta a internacionalizar la Liga Peruana de Vóley tras su crecimiento global. Crédito: LPV

Expansión hacia nuevos mercados

Respecto a la internacionalización del torneo, el presidente de la FPV detalló los países en los que se busca ampliar la transmisión de la liga en el corto y mediano plazo. “Hoy día estamos con Brasil y también hemos empezado con Colombia. La idea es poder ir a Estados Unidos, a México, Argentina y Chile. Vamos a ir viendo porque nosotros hemos hecho alianzas con algunas empresas allá, que son los que reciben la señal y la transmiten”, indicó.

De esta manera, la FPV apunta a seguir ampliando el alcance del campeonato y posicionarlo en mercados con alto consumo de vóley a nivel mundial.

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Más estabilidad para las jugadoras

Uno de los puntos resaltados por Gino Vegas, en medio de este crecimiento de la Liga Peruana de Vóley, fue el modelo de contratación de los clubes, el cual —según indicó— brinda mayor estabilidad económica a las deportistas en comparación con otras competencias del extranjero.

“El rédito económico es mucho más fuerte, porque acá los clubes tienen un sistema diferente en lo que pasa en otras ligas, donde se contrata por temporada y luego se acabó. Acá mantienen a las jugadoras el año completo. Entonces, lógicamente, el deportista tiene una situación económica más segura aquí”, explicó.

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Alianza Lima tricampeón de la Liga Peruana de Vóley 2026 - Crédito: Liga Profesional.

Inicio de la nueva temporada y calendario

Finalmente, Gino Vegas también adelantó la planificación de la próxima edición de la Liga Peruana de Vóley, teniendo en cuenta el calendario deportivo internacional y la preparación de la selección nacional rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

“La liga peruana estamos previendo para que arranque a mediados de octubre. Ten en cuenta que el próximo año tenemos los Juegos Panamericanos y yo necesito terminar la liga a mediados de abril para tener el tiempo suficiente de preparación para la selección”, puntualizó.

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Con estos planes, la FPV busca no solo fortalecer el torneo a nivel local, sino también consolidarlo como una competencia con proyección internacional, cada vez más visible en el mapa global del vóley.