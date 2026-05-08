Magaly Medina aconseja a Melissa Klug alejarse de Jesús Barco tras mensajes que apuntan a posible separación: “Él necesita crecer”

La conductora Magaly Medina expresa sus opiniones sobre Jesús Barco y Melissa Klug, quienes aparecen en la pantalla detrás de ella, durante su programa de televisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recientes publicaciones de Melissa Klug y Jesús Barco en redes sociales volvieron a encender las alarmas sobre una posible crisis en su relación. Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente una separación o problemas sentimentales, los mensajes compartidos por ambos fueron suficientes para que los seguidores comenzaran a especular sobre un complicado momento entre la empresaria y el futbolista.

En medio de toda la polémica, Magaly Medina no permaneció en silencio y decidió pronunciarse durante su programa, donde lanzó una fuerte reflexión sobre el futuro de la pareja y cuestionó la aparente falta de madurez emocional del deportista.

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La conductora de ATV analizó detenidamente las publicaciones difundidas por la pareja y dejó en claro que, desde su punto de vista, Melissa Klug debería priorizar su tranquilidad emocional antes de continuar en una relación que podría no tener estabilidad. Fiel a su estilo directo, la popular ‘Urraca’ aseguró que, si la empresaria siente que el vínculo se volvió dañino o no tiene futuro, lo mejor sería tomar distancia.

La conductora Magaly Medina analiza la relación entre Jesús Barco y Melissa Klug, mientras esta última se muestra visiblemente afectada por los recientes acontecimientos mediáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dijo Jesús Barco?

Todo comenzó cuando Jesús Barco compartió una fotografía en su cuenta de Instagram donde aparece solo. Lo que más llamó la atención fue el extenso mensaje que acompañaba la publicación, ya que muchos usuarios interpretaron sus palabras como una especie de mea culpa o incluso una indirecta relacionada con su vida sentimental.

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“Primero quiero pedirle perdón a mi familia en general por todo el daño que he causado a lo largo por mis malas decisiones, estoy tratando de buscar salida”, escribió el futbolista.

La presentadora Magaly Medina gesticula mientras cuestiona la madurez de Jesús Barco, quien sonríe, y envía un mensaje a Melissa Klug, que escucha atenta, todo en una ilustración de acuarela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Melissa Klug y su curioso mensaje

Poco después, la propia Melissa Klug utilizó sus historias de Instagram para compartir mensajes que también fueron tomados como indirectas relacionadas con su relación. Aunque la empresaria tampoco dio detalles específicos, sus publicaciones aumentaron las sospechas de que ambos estarían atravesando un momento complicado como pareja.

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Magaly Medina desmenuza los últimos acontecimientos en la relación de Melissa Klug y Jesús Barco. Tras un enigmático comunicado del futbolista pidiendo perdón, la 'Blanca de Chucuito' responde con mensajes de desapego. ¿Se acabó el amor? Captura: Magaly TV La Firme

En medio de toda esta ola de comentarios, Magaly Medina abordó el tema en su programa y sorprendió al enviarle un consejo directo a Melissa Klug. La conductora consideró que, si la relación ya se volvió desgastante o tóxica, lo más saludable sería dar un paso al costado.

“Pero hazlo pues Melissa. Si ves que eso ya es tóxico, si eso ya ves que no avanza, si el hombre no funciona por sí mismo, no ves futuro con él, lo mejor es alejarse”, expresó la periodista.

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Melissa Klug publica frases contundentes tras emotiva confesión de Jesús Barco. IG

Además, la ‘Urraca’ cuestionó directamente la madurez emocional de Jesús Barco y aseguró que el futbolista aún tendría mucho por aprender en el plano sentimental.

“Es un chico que seguro necesita crecer, los hombres tardan en tener madurez emocional”, comentó durante su programa. La periodista recordó además que Melissa Klug atraviesa una etapa distinta de su vida. Con hijos grandes y una amplia experiencia personal, considera que la empresaria debería priorizar su estabilidad emocional y no desgastarse intentando “salvar” relaciones complicadas.

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“Ella es una mujer que ha vivido, tiene hijos grandes y perder de repente su tiempo con alguien que la madurez todavía le tardará… hay que tener paciencia… yo digo por qué las mujeres tienen tanta paciencia... ¿Por qué nos martirizamos de ser madres ideales? Somos mujeres que en la vida podemos serlo todo”, señaló Magaly Medina.

Magaly Medina, Melissa Klug y Jesús Barco aparecen en una composición de pantalla dividida, discutiendo un tema de la farándula peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)