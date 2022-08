La Gran Estrella EN VIVO vía América Tv: día y hora del estreno del nuevo reality de Gisela Valcárcel

Gisela Valcárcel a puerta de estrenar La Gran Estrella. (Foto: Instagram)

Gisela Valcárcel vuelve a la pantalla chica tras haber estado alejada durante varios meses. La popular ‘Señito’ regresa con un nuevo formato, el cual pretende encontrar a nuevas figuras para el mundo de la música. El programa se llama La Gran Estrella y se estrena este sábado 6 de agosto.

Asimismo, el horario elegido para que todos puedan disfrutar de este reality de talentos es a las 9:00 p.m. y se transmitirá por al señal de América Televisión , así lo anunció hace unas semanas en su cuenta oficial de Instagram.

“ Con muchas ganas, alegría e ilusión. Vuelvo para estar con ustedes (si me lo permiten) desde este sábado 6 de agosto a las 9 p.m. ¡Nuestros sábados se hicieron para divertirnos! ”, escribió.

Cabe precisar que La Gran Estrella será totalmente diferente a los antiguos formatos de Gisela Valcárcel, recordemos que en los últimos años ella destacó con programas como El Gran Show, El Artista del Año y Reinas del Show, los cuales estuvieron envueltos en polémicas por sus concursantes.

Según la presentadora de televisión, la idea de hacer un nuevo programa nació luego de ponerse a analizar todo lo que había logrado en anteriores años, llegando a la conclusión que no quería hacer lo mismo, por lo que se tomó unos meses para pensar en lo que quería llevar a la pantalla chica.

“ Esta idea inicia cuando termina el programa del año pasado y yo me doy cuenta de que no podía seguir haciendo lo mismo . Yo supe que, me costara lo que me costara, había que abrir la puerta para que llegue nuevo talento, debemos abrir más oportunidades y defender nuestra música, esa música que buscamos que salga al mundo”, dijo.

¿QUÉ PAPEL TENDRÁ SERGIO GEORGE EN EL PROGRAMA?

Gisela Valcárcel anunció que Sergio George será su jurado de lujo en La Gran Estrella. El productor musical buscará al mejor talento peruano y tendrá la oportunidad de grabar junto a él un tema, así como lo viene haciendo con Yahaira Plasencia.

De otro lado, la ‘Señito’ también se refirió a la participación del neoyorquino. “ Por momentos es callado, pero cuando Sergio habla, expresa claramente lo que quiere, y eso admiro en las personas; más allá de la profesión, me gusta conversar con personas que tienen las cosas claras como las tiene Sergio ”, acotó.

¿QUÉ CANAL ES AMÉRICA TELEVISIÓN?

La Gran Estrella se transmitirá por la señal de América Televisión, una de las más conocidas en el Perú.

Señal abierta / Canal 4

Movistar TV / Canal 104 (SD) Canal 804 (HD)

Claro TV / Canal 4

DirecTV / Canal 194 (SD/HD)

CONCURSANTE DE LA GRAN ESTRELLA LLORA TRAS CONTAGIARSE DE COVID-19

A pocos días del estreno de La Gran Estrella, una de las participantes se quebró tras dar positivo a COVID-19, lo que podría truncar su ingreso al concurso de televisión.

Karla Zapata es una joven profesora de educación inicial de tan solo 25 años. La educadora dejó su trabajo en su natal Paita, en Piura, para alcanzar el sueño de convertirse en cantante.

“ He dejado tanto para no estar en el programa, no me cabe la posibilidad porque es algo que yo quería, estar en este concurso, demostrar lo que soy, el talento que tengo, es mi sueño de toda la vida ”, dijo entre lágrimas.

