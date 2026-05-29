5 alimentos cotidianos que ayudan a bajar el colesterol, según nutricionistas

Cinco básicos de despensa aportan fibra soluble y grasas saludables que apoyan el control del colesterol LDL. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cambios en la alimentación pueden influir considerablemente en la lucha contra el colesterol. Expertos en salud cardiovascular destacan que, utilizando productos básicos de despensa asequibles, es posible lograr mejoras notables sin necesidad de ingredientes costosos.

Según Eating Well, nutricionistas reconocidos identifican los alimentos más eficaces y aportan consejos prácticos para reducir el colesterol LDL de manera accesible.

Estos proporcionan fibra soluble, grasas saludables y compuestos antioxidantes. Incorporarlos de forma regular y combinarlos con ajustes sencillos en la preparación y el estilo de vida puede favorecer la salud cardiovascular sin gastar de más.

Pequeños cambios sostenidos en la preparación y los hábitos diarios refuerzan la salud cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener un buen control del colesterol es esencial para prevenir enfermedades del corazón. Los especialistas subrayan que pequeños cambios, como añadir alimentos ricos en fibra soluble y grasas insaturadas, pueden tener un gran impacto.

El medio citado enfatiza que el mayor resultado proviene del patrón de alimentación general, no de un producto individual. En ese sentido, enumera:

Legumbres (frijoles negros, lentejas y garbanzos) Aceite de oliva extra virgen Avena Frutos secos (almendras, nueces y cacahuates) Semillas de lino molidas

Alimentos económicos para reducir el colesterol

Las legumbres sobresalen por su contenido de fibra soluble y proteína vegetal. Johannah Katz, nutricionista, recomienda una ingesta diaria de entre tres cuartos y una taza para mejorar el colesterol. Los frijoles negros, lentejas y garbanzos destacan por su bajo coste y adaptabilidad en platos variados.

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Las legumbres aportan fibra soluble y proteína vegetal que favorecen el control del colesterol LDL. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crystal Orozco, fundadora de Vida Nutrition Consulting, resalta que los frijoles negros aportan minerales como hierro, magnesio y potasio. Aconseja incluirlos en ensaladas, sopas o en preparaciones como tacos. Si se usan productos enlatados, la dietista-nutricionista Sarah Davis sugiere enjuagarlos antes de consumirlos y propone calentarlos con ajo y cebolla, sumándolos a huevos para un desayuno nutritivo.

El aceite de oliva extra- virgen contiene grasas insaturadas, antioxidantes y polifenoles. Meaghan Ormsby, dietista registrada, recomienda verterlo sobre verduras o utilizarlo como base para aderezos caseros. Seleccionar productos etiquetados como “extra virgen” garantiza una mayor concentración de polifenoles, asociados a la reducción del colesterol.

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La avena destaca como fuente de betaglucanos, un tipo de fibra que ayuda a eliminar el colesterol. Gila Singer, dietista-nutricionista, aconseja elegir presentaciones mínimamente procesadas, como la tradicional o el salvado. Recomienda preparar avena con fruta, agregarla a batidos o utilizar bebidas de avena en repostería o desayunos fríos.

El aceite de oliva extra virgen suma grasas insaturadas y polifenoles vinculados a beneficios cardiovasculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los frutos secos sobresalen almendras, nueces y cacahuates, que proporcionan grasas insaturadas, fibra y fitoesteroles. La nutricionista Jackie Bridson indica que sustituir grasas saturadas por frutos secos ayuda a reducir el LDL.

Bonnie Taub-Dix, dietista-nutricionista registrada, señala que las almendras, con seis gramos de proteína por porción, son ideales como tentempié o mezcladas en platos como ensaladas y avena.

Las lentejas aportan fibra soluble y proteína vegetal, contribuyendo a reducir el colesterol total y LDL. Según Christina Badaracco, media taza de lentejas verdes ofrece nueve gramos de fibra y favorece la saciedad. Singer recomienda agregarlas en sopas, ensaladas o como reemplazo de la carne en tacos o salsas.

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Los frutos secos contribuyen con grasas saludables, fibra y fitoesteroles en porciones moderadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, las semillas de lino molidas aportan omega-3 vegetal, fibra y lignanos. Alyssa Smolen, nutricionista, resalta que una cucharada aporta casi tres gramos de fibra. Es preferible consumirlas molidas para facilitar la absorción, añadidas a yogures, batidos, panqueques o avena.

Estudios avalados por la American Heart Association han demostrado que incrementar la ingesta de fibra soluble, presente en alimentos como las legumbres y la avena, contribuye a la reducción del colesterol LDL.

Un metaanálisis publicado en el Journal of the American College of Cardiology sostiene que consumir entre 5 y 10 gramos diarios de fibra soluble puede disminuir el colesterol LDL hasta un 10%, siempre como parte de un patrón alimentario saludable.

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La avena concentra beta-glucanos, una fibra asociada a la eliminación del colesterol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la Mayo Clinic destaca que los frutos secos y el aceite de oliva extra virgen proporcionan grasas insaturadas y compuestos antioxidantes que ayudan a proteger las arterias.

Según esta institución, integrar estos alimentos en la dieta diaria, junto con una reducción de grasas saturadas, impacta favorablemente en la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Las recomendaciones se alinean con las guías internacionales, que priorizan patrones alimentarios basados en productos vegetales y mínimamente procesados.

Cambios de rutina para mejorar la salud cardiovascular

Sustituir grasas saturadas por insaturadas mejora el perfil lipídico dentro de una alimentación sostenida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de la alimentación, los expertos consultados por Eating Well insisten en la importancia del ejercicio regular, el sueño adecuado y el control del estrés para reforzar la salud cardiovascular.

Gila Singer recomienda al menos 150 minutos de actividad física moderada por semana para favorecer el equilibrio del colesterol.

La dietista-nutricionista registrada, Caroline Young, señala que un buen descanso contribuye al metabolismo de las grasas y a mantener la salud de las arterias.

Katz aconseja consumir unos 25 gramos de fibra diarios en mujeres y 30 gramos en hombres, una meta alcanzable con alimentos habituales. Sostiene que el mayor beneficio deriva de los patrones alimentarios, más que de productos aislados.

El patrón de alimentación general pesa más que un ingrediente aislado en los resultados sobre el colesterol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo consultado recomienda sustituir las grasas saturadas por insaturadas al cocinar. Davis propone optar por palta en vez de mantequilla en las tostadas y utilizar aceite de oliva para cocinar huevos o verduras. Incrementar el consumo de pescado y variar las fuentes de proteína también ayuda a una mejor salud cardíaca.

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Sostener estos pequeños cambios, junto con hábitos saludables y revisiones médicas periódicas, puede transformar la salud cardiovascular a largo plazo. La constancia en la alimentación equilibrada y la adopción de prácticas sencillas muestran un efecto positivo y duradero en la prevención de complicaciones.