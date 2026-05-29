En medio de cruces internos, Nicolás Pino lanzó su campaña para la reelección a la presidencia de la Sociedad Rural

El presidente de la SRA, Nicolás Pino

En medio de una fuerte interna, el actual presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, anunció su candidatura para presidir nuevamente la entidad, de cara a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 9 de septiembre.

Según fuentes de la SRA, Pino oficializó su decisión tras el aval explícito expresado en un documento que contó con el registro de más de 800 socios de los 14 distritos de todo el país, que dieron apoyo para el lanzamiento de la corriente Presencia Federal.

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“El campo está frente a un momento clave del país y del mundo, con grandes desafíos y oportunidades. Tengo la firme convicción para dar un paso más en el camino transitado y así, junto a un equipo profesional, poder terminar con la tarea que nos hemos propuesto”, dijo Pino

“En esta etapa de nuestro país no solo hemos alcanzado una rebaja en las retenciones, cuestión sobre la cual tuvimos novedades en los últimos días, sino también una mayor previsibilidad: tenemos más claridad en las decisiones de largo plazo que debe tomar el productor. Va mi compromiso y convicción para acompañar este proceso virtuoso que protagoniza el campo argentino, con acción gremial, fortaleciendo su integración al mundo para beneficiar a todos los productores y al conjunto de la nación”, agregó.

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El dirigente se enfrentará con Marcos Pereda, el actual vicepresidente de la entidad, con quien Pino mantiene una fuerte interna desde septiembre del año pasado. Sucede que Pereda forma parte del grupo de 78 socios que sostiene que la reelección para un cuarto período sería contraria al estricto límite fijado por la propia conducción en 2023 de tres mandatos consecutivos, que rompía con la posibilidad de permanencia indefinida en el cargo.

Marcos Pereda y Nicolás Pino

En una carta que envió a los miembros de la entidad, este sector denunció que permitir una nueva postulación sería un “retroceso institucional y una contradicción ética”, señalando que “las reglas pierden toda legitimidad cuando quienes las impulsan deciden no cumplirlas”.

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Pino considera que los mandatos deberían contarse desde la modificación y no desde la asunción de la fórmula, con lo cual le quedaría aún un período para gobernar.

Otro punto de conflicto fue el posicionamiento frente al Gobierno: Pino mantuvo un perfil dialoguista y una relación cercana con el presidente Javier Milei, mientras que Pereda, junto a otros miembros, reclamaban una conducción más combativa, sobre todo para lograr la eliminación de las retenciones.

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En ese marco, Pino remarcó que “somos los únicos que podemos seguir siendo un puente de diálogo, con voz firme y escuchada en todos y cada uno de espacios de decisión del país. Con una agenda concreta para que cada productor y socio de la entidad pueda producir más con menos trabas. Pisamos la tierra, conocemos de cerca la lucha cotidiana de cada productor del país”.

“Es muy sano que haya competencia electoral y que el socio pueda decidir libremente en función de la trayectoria, los logros alcanzados, los objetivos propuestos y, por sobre todas las cosas, validar la capacidad para entender la dimensión de los desafíos y estar cerca de cada productor del país, entendiendo que nuestra entidad es federal y con múltiples realidades por cada actividad y dentro del contexto en el que se desarrollan las economías regionales”, destacó.

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Pino mantuvo un perfil dialoguista y una relación cercana con el presidente Javier Milei. REUTERS/Matias Baglietto

Y concluyó: “Hemos logrado muy buenos resultados que están a la vista con una entidad saneada económica y financieramente y mejorada en múltiples aspectos, entre ellos, haber logrado la nueva sede de Palermo, la puesta en valor de la casa histórica de la calle Florida, aportar transparencia al impulsar el voto electrónico y terminar con las reelecciones indefinidas”.

El espacio de Pino reafirmó su compromiso con la eliminación total de las retenciones, a fin de liberar de carga impositiva al sector agropecuario y propone impulsar mejoras en rutas, caminos, puertos y conectividad en todo el territorio, para facilitar el acceso de la producción nacional tanto al mercado interno como a los mercados internacionales.

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En materia institucional, la agrupación se compromete a gestionar la resolución definitiva de los conflictos judiciales pendientes sobre el predio de Palermo, garantizando la titularidad y propiedad plena del espacio. Asimismo, se buscarán alternativas de financiamiento público-privadas orientadas a reducir las tasas de endeudamiento para productores que buscan crecer e invertir.

Como meta adicional, plantea completar la digitalización total de los sistemas informáticos de la SRA, permitiendo realizar trámites y procesos internos de manera ágil y sin demoras.

La interna con Pereda persiste y es probable que se profundicen las tensiones durante los próximos meses, a medida que se acerquen los comicios. En los últimos días sumó un nuevo capítulo luego de que Milagros Pereda, hija del dirigente, asegurara que es vegana y que su padre "es muy inteligente y sabe que el futuro tiene que ser sin carne”.

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La respuesta de Pereda ante esas declaraciones fue inmediata: “Respeto a mi hija, ella tiene derecho a decir lo que piensa. Y yo a respetarla. En mi caso particular, no representa en absoluto mi forma de pensar al respecto y aclaro que siempre fui un defensor de la actividad ganadera como uno de los pilares centrales del desarrollo del país”.

“Como productor agropecuario de décadas, creo que Argentina no solo tiene que avanzar en el sector sino que debe conquistar nuevos mercados para vender nuestra carne en todo el mundo. Así lo vengo manifestando desde siempre y lo seguiré haciendo. Y a los que quieren aprovechar el tema llevándolo a la campaña electoral, lo entiendo pero no lo comparto”, agregó.

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