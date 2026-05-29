La actividad física regular como caminar o nadar es clave para prevenir la presión arterial alta y fortalecer la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión arterial alta es una afección silenciosa que afecta a millones de personas en todo el mundo, muchas veces sin síntomas evidentes. Adoptar hábitos saludables puede marcar la diferencia para prevenirla o mantenerla bajo control, minimizando el riesgo de enfermedades cardíacas y otros problemas graves.

Según organismos como la Mayo Clinic, el CDC y el National Heart, Lung, and Blood Institute, realizar cambios en el estilo de vida tiene un impacto comprobado para evitar o retrasar la necesidad de medicamentos y mejorar la calidad de vida.

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10 hábitos saludables para evitar la presión arterial alta

1. Mantener un peso saludable

La relación entre el peso corporal y la presión arterial es directa. Perder incluso una pequeña cantidad de peso puede reducir la presión arterial, ya que el exceso de grasa, sobre todo en la zona abdominal, aumenta el riesgo de hipertensión.

Mantener un peso saludable reduce significativamente el riesgo de hipertensión arterial, especialmente al controlar la grasa abdominal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la mayoría de los hombres, un perímetro de cintura mayor a 102 centímetros, y para las mujeres, mayor a 89 centímetros, supone un riesgo adicional. El control del peso es uno de los factores más efectivos para prevenir la hipertensión, según la Mayo Clinic.

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2. Realizar actividad física regularmente

Practicar al menos 30 minutos de ejercicio moderado al día contribuye a bajar la presión arterial entre 5 y 8 mm Hg. Caminar, nadar, andar en bicicleta o bailar son opciones recomendadas. El ejercicio regular no solo previene la hipertensión, sino que también ayuda a mantener los valores dentro de rangos normales y reduce otros riesgos cardiovasculares. Tanto la Mayo Clinic como el CDC recomiendan incorporar actividad física en la rutina diaria.

3. Seguir una dieta equilibrada

La alimentación es clave para la salud cardiovascular. Seguir planes como la dieta DASH o la mediterránea, priorizando vegetales, frutas, cereales integrales y lácteos bajos en grasa, ayuda a reducir la presión arterial hasta en 11 mm Hg.

Una dieta equilibrada basada en el patrón DASH, con frutas, vegetales y cereales integrales, favorece la presión arterial normal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos patrones alimentarios limitan las grasas saturadas, el colesterol, y favorecen el consumo de potasio, fibra y proteínas saludables. El National Heart, Lung, and Blood Institute respalda estos enfoques dietéticos por su efectividad comprobada.

4. Reducir el consumo de sal y sodio

Disminuir la sal en la dieta impacta directamente en la reducción de la presión arterial. Para la mayoría de los adultos, lo ideal es no superar los 1.500 mg de sodio diarios, aunque el límite general es de 2.300 mg. Leer etiquetas, evitar alimentos procesados y cocinar en casa son estrategias recomendadas. Esta reducción puede bajar la presión arterial en un rango de 5 a 6 mm Hg, de acuerdo con la Mayo Clinic.

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5. Limitar el consumo de alcohol

El alcohol eleva la presión arterial y puede interferir con medicamentos antihipertensivos. Se aconseja no superar dos tragos diarios en hombres y uno en mujeres. Un trago equivale a 350 ml de cerveza, 150 ml de vino o 45 ml de licor fuerte. Moderar el alcohol es esencial para mantener la presión en valores adecuados, según el CDC.

6. No fumar

El tabaco eleva la presión arterial y aumenta el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular. Dejar de fumar produce beneficios inmediatos sobre la presión arterial y la salud cardiovascular general. El CDC destaca que abandonar el hábito tabáquico reduce la mortalidad y mejora la expectativa de vida.

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Dejar de fumar aporta beneficios inmediatos en la presión arterial y disminuye el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Dormir bien

Dormir entre siete y nueve horas cada noche es fundamental para la regulación de la presión arterial. La falta de sueño sostenida puede desencadenar o agravar la hipertensión. Problemas como la apnea del sueño, el insomnio o el síndrome de piernas inquietas también deben ser tratados, según la Mayo Clinic.

8. Manejar el estrés

El estrés crónico puede contribuir al aumento de la presión arterial. Identificar los factores desencadenantes y aprender a gestionarlos, ya sea con técnicas de relajación, ejercicio, o actividades placenteras, resulta útil para mantener la salud cardiovascular.

9. Controlar la presión en casa y consultar al médico

Medir la presión regularmente permite detectar cambios a tiempo y ajustar el tratamiento si es necesario. Los tensiómetros domésticos son una herramienta útil, pero siempre deben complementarse con controles médicos periódicos. El seguimiento profesional es clave para evitar complicaciones.

Un control regular de la presión arterial ayuda a detectar variaciones a tiempo y a tomar decisiones junto al médico antes de que aparezcan complicaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

10. Controlar el colesterol y el azúcar en sangre

El colesterol elevado y la hiperglucemia aumentan el riesgo cardiovascular. Adoptar hábitos saludables, como una dieta balanceada, actividad física y evitar el tabaco, ayuda a mantener estos valores en rangos seguros. Seguir las indicaciones médicas es indispensable para prevenir complicaciones asociadas.

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Qué evitar comer para mantener la presión arterial en valores saludables

Reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, ricos en sal, grasas saturadas y azúcares añadidos es esencial para proteger la presión arterial. Entre los productos a limitar se encuentran: embutidos, comidas rápidas, snacks salados, sopas y caldos envasados, quesos curados, productos de bollería industrial y bebidas azucaradas.

Evitar alimentos ultraprocesados y altos en sodio, grasas saturadas y azúcares añadidos protege la presión arterial y la salud general (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta DASH recomienda priorizar alimentos naturales y frescos, sustituyendo los productos procesados por opciones bajas en sodio y grasas no saludables. Además, conviene evitar el exceso de carnes rojas, lácteos enteros y aceites tropicales como el de coco o palma, privilegiando aceites vegetales, pescados y frutos secos.

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