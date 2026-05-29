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Contra quién jugará Boca en la Sudamericana y todo lo que hay que saber del sorteo de la Libertadores

Este viernes se definirán los emparejamientos de la principal competencia a nivel clubes de la región

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Boca juniors perdió con U Católica, quedó eliminado de la Libertadores y jugará la Sudamericana (REUTERS/Rodrigo Valle)
Boca juniors perdió con U Católica, quedó eliminado de la Libertadores y jugará la Sudamericana (REUTERS/Rodrigo Valle)

Boca Juniors enfrentará a O’Higgins de Chile en los playoffs de la Copa Sudamericana, tras quedar eliminado de la Copa Libertadores 2026. El conjunto xeneize cayó 1-0 ante Universidad Católica en La Bombonera y terminó tercero en el Grupo D del torneo continental, lo que lo derivó automáticamente al repechaje de la segunda competencia de la CONMEBOL. Es la primera vez en la historia del torneo con el formato actual que Boca no supera la fase de grupos de la Libertadores.

El rival que le tocó en suerte al Xeneize es O’Higgins Fútbol Club, el conjunto de Rancagua que terminó segundo en el Grupo C de la Copa Sudamericana con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y dos derrotas. El cuadro chileno selló su clasificación al playoff con un triunfo por 2-1 ante Millonarios FC en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, en lo que fue la segunda vez en su historia que supera una fase de grupos en un torneo internacional —la primera había sido en la Copa Libertadores de 1980.

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El cruce entre ambos equipos es inédito: nunca se enfrentaron en competencias oficiales de la CONMEBOL. La llave se definió por posición en las tablas respectivas: Boca terminó quinto entre los ocho terceros de la Libertadores, por lo que le correspondió medirse con el cuarto mejor segundo de la Sudamericana, que fue precisamente O’Higgins.

La localía del partido de ida corresponde a Boca Juniors, que recibirá a los chilenos en el Estadio Alberto José Armando —La Bombonera— entre el 21 y el 23 de julio. La revancha se jugará en el Estadio El Teniente de Rancagua entre el 28 y el 30 de julio. Ambas fechas están condicionadas al calendario de la CONMEBOL, que programa estos compromisos una vez finalizado el Mundial 2026. El ganador de la serie avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana, que se disputarán en agosto.

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Boca, por su parte, llega al cruce con el peso de la eliminación en la Libertadores, competencia en la que acumuló 7 puntos en el Grupo D —por detrás de Universidad Católica (10) y Cruzeiro (8)—.

La Copa Libertadores, la gran obsesión de los clubes de la Conmebol (REUTERS/Cesar Olmedo)
La Copa Libertadores, la gran obsesión de los clubes de la Conmebol (REUTERS/Cesar Olmedo)

La expectativa en torno a la Copa Libertadores 2026 alcanza un nuevo pico con la confirmación de la fecha y el formato del sorteo de los octavos de final. Con la reciente conclusión de la fase de grupos, los dieciséis mejores equipos del continente aseguraron su lugar en la etapa eliminatoria, que representa el inicio de la fase más exigente del torneo sudamericano. El sorteo, que definirá todos los cruces rumbo a la final, se realizará este viernes 29 de mayo a las 12 horas en la sede central de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), en Luque, Paraguay.

El evento tendrá lugar apenas un día después de completarse la lista de clasificados y será transmitido por ESPN y Fox Sports. La ceremonia, que también servirá para sortear los octavos de la Copa Sudamericana, marca el inicio de una secuencia de definiciones que atrapan a los hinchas de todo el continente. La instancia de octavos se disputará una vez finalizado el Mundial 2026, con los partidos de ida previstos para la semana del 11, 12 y 13 de agosto, y las revanchas entre el 18 y el 20 del mismo mes.

El procedimiento del sorteo mantiene el formato tradicional adoptado por la Conmebol en los últimos años. Los equipos que finalizaron primeros en sus respectivos grupos serán cabezas de serie y enfrentarán a los equipos que terminaron segundos. Además de asegurarse emparejamientos supuestamente favorables, los primeros de grupo tendrán la ventaja de definir sus series como locales, un factor que suele pesar en el contexto sudamericano, donde las localías históricas suelen ser determinantes.

A diferencia de otros torneos internacionales, el reglamento de la Copa Libertadores no impone restricciones de nacionalidad en esta instancia. Esto significa que pueden cruzarse equipos de un mismo país o incluso clubes que hayan compartido grupo en la primera fase, configurando la posibilidad de eliminatorias de alto voltaje desde el inicio de los playoffs. Este aspecto agrega incertidumbre y atractivo al sorteo, ya que no hay impedimentos para que se den cruces entre favoritos o enfrentamientos entre rivales tradicionales.

El calendario de la competencia ya está definido. Los cuartos de final se jugarán entre el 8 y 10 de septiembre, con las revanchas programadas para la semana siguiente, del 15 al 17. Las semifinales, en cambio, tendrán una pausa prolongada por la fecha FIFA posterior a la Copa del Mundo, y están pautadas para mediados de octubre: los partidos de ida se jugarán los días 13 y 14, y las vueltas el 20 y 21.

La final de la Copa Libertadores 2026 se disputará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay. Ese día se conocerá al nuevo campeón sudamericano, que además obtendrá la clasificación directa al próximo Mundial de Clubes, un incentivo adicional para los equipos en competencia.

Con la presencia de históricos, sorpresas y clubes con cuentas pendientes, el sorteo de octavos de final se presenta como un evento central para el fútbol sudamericano.

Clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores:

Primeros:

Grupo A: Flamengo (16)

Grupo B: Coquimbo Unido (10)

Grupo C: Independiente Rivadavia (16)

Grupo D: Universidad Católica (10)

Grupo E: Corinthians (11)

Grupo F: Cerro Porteño (10)

Grupo G: Liga de Quito (12)

Grupo H: Rosario Central (13).

Segundos:

Grupo A: Estudiantes (9)

Grupo B: Deportes Tolima (8)

Grupo C: Fluminense (8)

Grupo D: Cruzeiro (8)

Grupo E: Platense (10)

Grupo F: Palmeiras (8)

Grupo G: Mirassol (12)

Grupo H: Independiente del Valle (13)

Así quedaron los grupos de la Copa Libertadores 2026:

El calendario de la Copa Libertadores 2026:

Octavos de final

  • Partidos de ida: 11 al 13 de agosto
  • Partidos de vuelta: 18 al 20 de agosto

Cuartos de final

  • Partidos de ida: 8 al 10 de septiembre
  • Partidos de vuelta: 15 al 17 de septiembre

Semifinales

  • Partidos de ida: 13 y 14 de octubre
  • Partidos de vuelta: 20 y 21 de octubre

Final

  • Sábado 28 de noviembre | Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Horarios del sorteo de Copa Libertadores 2026

  • Argentina, Brasil Paraguay y Uruguay: 12:00
  • Bolivia, Chile, Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos (Miami), Venezuela: 11:00
  • Colombia, Perú, Honduras, Nicaragua, Panamá y Ecuador: 10:00
  • México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras: 09:00
  • España: 17.00

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