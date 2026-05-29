Sociedad

La campaña “Abriga la Ciudad” de la ONG Dar es Dar vuelve a las calles porteñas: cuándo y dónde participar

La iniciativa solidaria regresará a la ciudad con una nueva jornada de donaciones para asistir a personas en situación de vulnerabilidad durante el invierno

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La campaña Abriga la Ciudad de la ONG Dar es Dar impulsa la recolección de ropa y mantas para personas vulnerables en Buenos Aires

Con la llegada del invierno, la organización Dar es Dar lanzó su campaña solidaria “Abriga la Ciudad, destinada a recolectar ropa, mantas y leche en polvo para personas en situación de vulnerabilidad. A fin de que la sociedad pueda acercarse a distintos puntos para realizar su donación, la Fundación llevará adelante una jornada el 6 de junio en tres puntos claves de Buenos Aires —Libertador y Congreso, Cabildo y Sucre, y Coronel Díaz y Las Heras— de 10 a 16 h.

Este año, la campaña Abriga la ciudad retoma su convocatoria presencial tras la pausa iniciada en 2019. La logística está diseñada para que toda la comunidad pueda sumarse: “Tenemos tres puntos específicos. En cada uno de ellos vamos a estar los voluntarios de la ONG recibiendo abrigos, frazadas, ropa de invierno, y lo vamos a ir embalando en el momento”, explicó en Infobae en Vivo A las Nueve Sabrina Cornistein, integrante de la organización.

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Cada caja empaquetada se destina de manera directa a organizaciones sociales que canalizan estos recursos. “En cada esquina siempre se vive como un ambiente muy alegre y muy lindo”.

Las donaciones de la colecta solidaria Abriga la Ciudad se recibirán el 6 de junio en tres puntos estratégicos de la ciudad de 10 a 16 horas
Las donaciones de la colecta solidaria Abriga la Ciudad se recibirán el 6 de junio en tres puntos estratégicos de la ciudad de 10 a 16 horas

La campaña también recibe aportes económicos a través del alias donacion.dares en Mercado Pago con el nombre de Cuesta Poco Vale Mucho Dar es Dar Asociac - CUIL: 30-71349190-6; o mediante sus redes sociales oficiales. Estas contribuciones permiten sostener las acciones y programas a lo largo del año, ampliando la capacidad de respuesta ante las necesidades más urgentes.

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El trabajo en los barrios

Fundada en 2005 por jóvenes estudiantes, la entidad es referente de solidaridad y acción concreta frente a la pobreza y la desnutrición infantil. Desde su origen, Dar es Dar se destacó por el entusiasmo de su grupo fundador y los voluntarios que se han sumado a lo largo de los años.

Hoy en día nuestra actividad principal es apoyar y sostener los centros contra la desnutrición infantil en La Matanza”, explicó Juan Elbaum, otro de los organizadores. La misión de Dar es Dar va más allá de la asistencia en campañas puntuales. Su actividad principal es el apoyo constante a centros contra la desnutrición infantil en La Matanza, donde operan desde 2012.

En esos espacios, el equipo profesional está integrado por nutricionistas, psicopedagogas y trabajadoras sociales. Esto les permite un abordaje integral para más de 250 niños y el acompañamiento de más de 35 familias a lo largo de los primeros mil días de vida de niñas y niños. La relación con la comunidad se fortalece en barrios como Nicole, Villar del Pino y Puerta de Hierro.

Los abrigos, frazadas y leche en polvo recabados son destinados directamente a organizaciones sociales que acompañan a personas en situación de calle
Los abrigos, frazadas y leche en polvo recabados son destinados directamente a organizaciones sociales que acompañan a personas en situación de calle

Cornistein resaltó: “Es una construcción que se va dando con el tiempo y eso también se va dando con las acciones que vamos haciendo”. El camino solidario de la agrupación comenzó apadrinando una escuelita en Entre Ríos, gesto inicial que consolidó la vocación social de sus integrantes.

Este espíritu permanece en cada acción de Dar es Dar y motiva a más personas a involucrarse. Participar, donar y acompañar durante el invierno se convierte en una oportunidad para generar cercanía y reafirmar el sentido colectivo.

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