Salud

Nuevo avance endovascular: Córdoba sumó el primer implante del interior del país para tratar un aneurisma cerebral

El Hospital Italiano de esa provincia realizó la intervención a una mujer de 64 años, operada hacía menos de un mes por un tumor cerebral. La paciente evolucionó favorablemente y recibió el alta en menos de 24 horas. La importancia de este tipo de avances en patologías que antes requerían riesgosas cirugías

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Vista de un quirófano moderno donde cuatro cirujanos con batas y gorros azules realizan una neurocirugía frente a múltiples monitores con imágenes cerebrales.
Es el tercer implante de este registrado en Argentina y primero realizado en el interior del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Hospital Italiano de Córdoba realizó el primer implante en el interior del país de un dispositivo intrasacular para tratar un aneurisma cerebral, en una intervención neuroendovascular de alta complejidad.

El procedimiento, realizado el 11 de mayo, se trató del tercer implante en Argentina con esta tecnología, que hasta ahora se había utilizado en dos oportunidades en el país.

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La intervención duró algo más de media hora, fue mínimamente invasiva y permitió el alta de la paciente —una mujer de 64 años— en menos de 24 horas, de acuerdo con la información difundida por el Hospital Italiano de Córdoba.

Qué es un aneurisma cerebral y por qué se trata antes de que se rompa

Vista sagital de una tomografía cerebral en escala de grises con un círculo de zoom que revela una aneurisma cerebral roja y vasos sanguíneos.
Un aneurisma cerebral es una dilatación anormal de una arteria: si se rompe puede provocar una hemorragia intracraneal grave, por eso el diagnóstico precoz define la urgencia y la estrategia de tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aneurisma cerebral es una dilatación anormal de una arteria dentro del cráneo. Su principal riesgo clínico es la ruptura, que puede causar una hemorragia cerebral grave. Por esa razón, cuando el diagnóstico y la anatomía del caso lo permiten, se indica un tratamiento para excluir el aneurisma de la circulación y reducir el riesgo de sangrado.

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En las últimas décadas, los tratamientos endovasculares ganaron espacio porque permiten acceder al cerebro por el interior de los vasos sanguíneos, con técnicas mínimamente invasivas que, en muchos casos, evitan la cirugía abierta.

Cómo funciona el dispositivo intrasacular y en qué se diferencia de otras técnicas

Primer plano de un dispositivo intrasacular de malla metálica fina, en forma de cúpula, montado en el extremo de un catéter delgado, sobre un fondo gris neutro.
El dispositivo intrasacular se coloca dentro del aneurisma para cerrarlo desde el interior y reducir el riesgo de ruptura, sin necesidad de cirugía abierta en casos seleccionados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dispositivo intrasacular es una tecnología que se coloca dentro del aneurisma para cerrarlo desde el interior y disminuir el riesgo de ruptura. A diferencia de otras estrategias endovasculares que pueden requerir implantes en el vaso principal, el abordaje intrasacular se centra en el saco aneurismático.

La ventaja práctica que destacó el equipo del Hospital Italiano de Córdoba es que, en este caso, el implante no requirió doble antiagregación plaquetaria, una medicación que suele indicarse con determinados dispositivos endovasculares para prevenir la formación de trombos. Para pacientes con cirugías recientes (como en este caso, que la muejr había sido intervenida hacía menos de un mes por un tumor cerebral), evitar ese esquema farmacológico puede ser un beneficio por el menor riesgo de complicaciones hemorrágicas en el período posoperatorio.

El caso de Córdoba: la intervención y el recorrido clínico de la paciente

Según relató Matías Quaglia, médico neurocirujano y neurointervencionista endovascular del Hospital Italiano, la técnica consistió en ingresar por una arteria de la ingle mediante pequeños catéteres que avanzaron por el interior de los vasos sanguíneos hasta llegar al cerebro.

Quaglia explicó al diario La Voz que el procedimiento se realizó guiado por imágenes en tiempo real con un angiógrafo, y que, una vez alcanzado el aneurisma, se implantó el dispositivo para tratarlo desde el interior. Como se dijo, la paciente había sido sometida hacía menos de un mes a una cirugía por un tumor cerebral y, durante la evaluación, se detectó además un aneurisma cuya resolución por vía quirúrgica convencional no se concretó por las características anatómicas de su cuello aneurismático, de acuerdo con el especialista

El hospital informó que la intervención duró algo más de media hora, fue mínimamente invasiva y que la paciente recibió el alta en menos de 24 horas.

Antecedentes en Argentina: de la “embolización” de los años 80 a la expansión endovascular

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En Argentina, las técnicas endovasculares para aneurismas comenzaron a expandirse a fines de los años 80 y principios de los 90, según reseñas publicadas en el ámbito científico local (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento realizado en Córdoba no fue el primer tratamiento endovascular de aneurismas en Argentina, una práctica que se desarrolla desde hace décadas en centros de alta complejidad, pero sí se presentó como un antecedente relevante por la incorporación de una tecnología específica con escasa disponibilidad fuera de Buenos Aires.

Un hito clave del desarrollo local quedó documentado por el neurocirujano Luis A. Lemme-Plaghos en una reseña publicada por la Asociación Argentina de Neurocirugía, donde describió la incorporación progresiva de técnicas de “embolización” en la década de 1980 y relató el uso de microespirales metálicas (“microcoils”) en un caso tratado a principios de 1989, como alternativa al clipado a cielo abierto y sin “sacrificar” la arteria portadora.

En ese texto, Lemme-Plaghos también reportó datos de escala del campo: la Revista Argentina de Neurocirugía había publicado diez trabajos que, en conjunto, informaron 449 pacientes tratados por vía endovascular, y mencionó que en Argentina 14 equipos entrenados realizaban unos 700 procedimientos por año.

Hitos recientes fuera de Córdoba: Buenos Aires 2022 y Neuquén y sus procedimientos innovadores

Cinco profesionales de la salud con batas quirúrgicas azules y mascarillas operan a un paciente en un quirófano, con instrumental médico y una lámpara quirúrgica
En 2022, el hospital provincial Alejandro Korn de Melchor Romero realizó una intervención endovascular por aneurisma con stent y microcoils, con insumos provistos por el Banco de Prótesis bonaerense (Ministerio de Salud BA)

En 2022, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó que el hospital provincial Alejandro Korn de Melchor Romero intervino por primera vez en ese establecimiento a un paciente con aneurisma mediante un procedimiento endovascular, gracias a la disponibilidad de stent y microcoils de platino provistos por el Banco de Prótesis bonaerense.

El jefe de Sala de Neurocirugía, Juan Baldovino, señaló que el paciente fue dado de alta a las 48 horas y que el aneurisma diagnosticado era de tope basilar “de más de un centímetro de diámetro”.

La información difundida en aquel momento por la cartera sanitaria bonaerense daba cuenta que el acceso se realizó por vía endovascular mediante microcateterismo por la arteria femoral y describió el rol de los microcoils y del stent para reconducir el flujo sanguíneo. También indicó que el Banco de Prótesis permitió reducir tiempos de espera de insumos protésicos y órtesis en hospitales públicos provinciales.

Un año después, en 2023, el Hospital Provincial Neuquén Dr. Eduardo Castro Rendón realizó una endoprótesis cerebral, el primer procedimiento de este tipo en un hospital público de esa región del país, con el objetivo de impedir la ruptura de un aneurisma, según informó Neuquén Informa. La ministra de Salud, Andrea Peve, felicitó al equipo integrado por los neurocirujanos Mauricio Roussell y Esteban Loncharic, y servicios de Anestesia, Hemodinamia y Monitoreo Neurológico. Roussell precisó que se trató de un paciente joven con un aneurisma gigante del segmento vertebrobasilar, con síntomas neurológicos, y que la prótesis quedó consolidada sin complicaciones trombóticas en el control posterior.

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