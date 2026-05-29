El teleférico entre el aeropuerto La Aurora y Antigua Guatemala avanza a nueva fase de estudios

El proyecto del teleférico que conectará el aeropuerto La Aurora con Antigua Guatemala progresa a una nueva fase de estudios, prometiendo transformar el transporte y el turismo en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El teleférico que INGUAT impulsa entre el Aeropuerto Internacional La Aurora y Antigua Guatemala entró en una nueva etapa de estudios de prefactibilidad, un avance con el que el Instituto Guatemalteco de Turismo busca reforzar la movilidad turística entre dos puntos clave del país y reducir el impacto ambiental del transporte terrestre en esa ruta.

La segunda fase de esos estudios contará con apoyo financiero del banco alemán KfW, según informó INGUAT en una publicación sobre la visita de representantes en Guatemala del Banco Centroamericano de Integración Económica. En un video difundido por la institución, una voz institucional afirmó que el proyecto “avanza hacia una nueva etapa estratégica”, mientras representantes del BCIE confirmaron el inicio de esa fase.

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El teleférico entre el Aeropuerto Internacional La Aurora y Antigua Guatemala busca revolucionar la movilidad turística sostenible en el país.( Inguat Guatemala)

El respaldo inicial del proceso fue aprobado por el BCIE en marzo de 2025 mediante una cooperación técnica no reembolsable de USD 50 mil, de acuerdo con la información institucional. Ese aporte fue solicitado para desarrollar un “Diagnóstico de Alternativas de Transporte para Movilización de Turistas entre el Aeropuerto Internacional La Aurora y Antigua Guatemala”.

La segunda fase se activa tras un diagnóstico financiado por el BCIE

El proyecto, según INGUAT, está orientado a fortalecer la integración de destinos clave de Guatemala. La institución sostuvo que la obra forma parte de una apuesta por infraestructura moderna y sostenible para mejorar la experiencia de movilidad de visitantes nacionales e internacionales.

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El diagnóstico financiado por el BCIE debe analizar las condiciones habilitantes del proyecto. De acuerdo con el texto institucional, ese trabajo permitirá identificar las mejores opciones tecnológicas para el modo de transporte, los puntos de conexión estratégicos y los aspectos institucionales y legales necesarios para determinar la viabilidad financiera, ambiental, jurídica y operativa.

El teleférico entre el Aeropuerto Internacional La Aurora y Antigua Guatemala busca revolucionar la movilidad turística sostenible en el país. ( Inguat Guatemala)

Ese punto responde a la pregunta central sobre qué se está haciendo en este momento: no hay una obra en construcción, sino una profundización de los estudios previos para definir si el sistema puede ejecutarse y bajo qué condiciones. Si la viabilidad preliminar resulta positiva, el apoyo avanzará hacia la elaboración de los términos de referencia para contratar los estudios de prefactibilidad y de demanda, según la información del proyecto.

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En el video difundido por INGUAT, se narra que: “Un nuevo paso acerca al país a una movilidad moderna, sostenible y pensada para el turismo“. La misma pieza agregó que el teleférico busca fortalecer la conectividad entre “dos de los destinos más importantes del país”.

Antigua Guatemala concentra el argumento turístico del proyecto

La justificación territorial del plan parte del peso turístico de Antigua Guatemala. La ciudad colonial se consolidó como uno de los destinos más visitados y que, para potenciar su desarrollo, requiere soluciones de movilidad urbana que permitan un traslado eficiente y sostenible.

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INGUAT y el BCIE vinculan esa necesidad con la identificación de oportunidades de inversión en infraestructura turística para el Gobierno de Guatemala. Según el texto, la iniciativa también se presenta como una contribución al Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre ciudades y comunidades sostenibles mediante la búsqueda de acceso a sistemas de transporte asequibles.

El material audiovisual añade otro dato de priorización regional. Según esa pieza difundida por INGUAT, entre tres proyectos presentados por Centroamérica, el banco alemán priorizó el de Guatemala por su visión, su impacto y su potencial para transformar la movilidad de visitantes nacionales e internacionales.

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El BCIE enmarca el proyecto dentro de su financiamiento regional

El perfil institucional del Banco Centroamericano de Integración Económica aparece como parte del sustento del anuncio. Según el texto fuente, el organismo tiene 64 años de trayectoria y 15 países miembros: los de Centroamérica, Panamá, República Dominicana, Belice, México, Colombia, Argentina, Cuba, España, República de Corea y República de China, Taiwán.

La misma información institucional sostiene que, en los últimos 20 años, los proyectos financiados por el BCIE representaron aproximadamente el 50% de los fondos provenientes de la banca multilateral de desarrollo para la región centroamericana. El banco también indicó que cuenta con las calificaciones AA Estable A1+ de S&P, Aa3 Estable P1 de Moody’s y AA Estable de JCR, con fechas de revisión entre mayo y septiembre de 2024.

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