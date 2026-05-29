“Eran niños buenos, llenos de sueños”: Tres pupitres vacíos, tres tumbas unidas y un pueblo roto en Yoro, Honduras

La tierra cubrió los ataúdes de tres adolescentes cuyas vidas se apagaron en un callejón solitario de El Progreso, Yoro (Cortesía VTV Somos Todos Honduras).

Al caer la tarde de ayer, 28 de mayo, la tierra cubrió finalmente los tres ataúdes en el cementerio Hall de El Progreso, Yoro. El sonido seco de las palas golpeando el suelo marcó el cierre del capítulo más oscuro y desgarrador que ha vivido esta comunidad en los últimos años.

El Progreso sepultó a tres de sus hijos en un funeral colectivo que quedará grabado con letras de dolor en la historia local.

Los globos blancos se elevaron al cielo como un símbolo de las almas inocentes que partieron antes de tiempo, pero en la tierra quedó un vacío inmenso, un luto institucional asfixiante y una exigencia firme que resonaba entre los llantos: que la sangre de Gerald Isaac Padilla Castro, de 15 años; Jonathan Joel Hernández Moreno, de 15; y Carlos Daniel Vázquez Suazo, de 16, no clame en vano desde el polvo.

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Los féretros, rodeados de coronas de flores blancas y retratos que mostraban los rostros sonrientes y llenos de vida de los tres adolescentes, avanzaron lentamente entre una multitud compacta que se negaba a aceptar la cruda realidad.

Sus compañeros de colegio, vestidos con sus uniformes diarios y portando pancartas con mensajes de despedida, recordaban entre sollozos las anécdotas de las aulas, los chistes compartidos en los recreos y los planes de graduación que ahora quedaban truncados para siempre.

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El sepelio de Gerald (15), Jonathan (15) y Carlos (16) cerró el capítulo de la masacre que conmocionó a Yoro, abriendo una herida profunda (Cortesía VTV Somos Todos Honduras﻿).

Mientras tanto, los gritos de dolor de las madres fracturaban el pesado ambiente del cementerio, quebrando el corazón de los presentes. “Eran niños buenos, muchachos sanos y llenos de grandes sueños”, repetía una y otra vez un vecino de la zona entre la multitud, reflejando el sentir unánime de una ciudad completamente consternada y asustada por el nivel de saña del ataque.

Este luto colectivo que ayer estalló en el cementerio comenzó a gestarse dos días antes, el fatídico martes 26 de mayo. Aquella tarde, la rutina escolar en el municipio transcurría con total normalidad. Los tres adolescentes, vinculados estrechamente a las jornadas estudiantiles de los institutos Palermo y el Instituto Oficial Perla del Ulúa, habían estado compartiendo actividades académicas y recreativas con sus compañeros de aula.

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Al salir de las instalaciones educativas, los tres menores abordaron una motocicleta con rumbo a sus hogares, un trayecto que hacían habitualmente. Sin embargo, no imaginaban que el peligro más absoluto acechaba de forma silenciosa en los rincones de la colonia Suazo Córdova.

La imagen de las tres jóvenes promesas, hoy convertida en un símbolo de duelo nacional, recuerda los lazos de amistad y los sueños académicos que les fueron arrebatados trágicamente en El Progreso, Yoro.

Fue en un callejón solitario y angosto, en las cercanías de la Escuela Jaime O’Leary, donde la barbarie y la violencia ciega interceptaron sus caminos. Sujetos armados y sin escrúpulos salieron al paso y abrieron fuego sin piedad alguna contra los tres menores de edad. Los estruendos de las balas rompieron la calma de la tarde y, en cuestión de segundos, apagaron las vidas de Gerald, Jonathan y Carlos.

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Las investigaciones policiales preliminares y las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a un detalle que genera aún más repudio e indignación en la sociedad hondureña: una aparente confusión de identidad por parte de estructuras criminales que operan y se disputan el territorio en ese sector.

Los jóvenes, según la policía, estuvieron en el lugar y en el momento equivocados, pagando con sus vidas un conflicto delictivo completamente ajeno a ellos, pues eran muchachos dedicados por entero a sus familias y a sus estudios de secundaria.

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Entre lágrimas y dolor, familiares y amigos despiden a Jonathan Hernández, uno de los tres estudiantes ejecutados en una masacre en la colonia Suazo Córdova de El Progreso, Yoro. La comunidad exige justicia y un alto a la violencia que enluta al país.

El dolor en las aulas y la exigencia de paz

Antes de trasladarse al camposanto para el sepelio, el miércoles 27 de mayo, el Instituto Oficial Perla del Ulúa se vistió rigurosamente de negro. El dolor y la incredulidad se mudaron a los pasillos principales, a las aulas que ahora lucían tres pupitres vacíos y a los rostros visiblemente desencajados de los docentes y el personal administrativo. En un acto especial cargado de solemnidad y profunda tristeza, la comunidad educativa en pleno rindió un sentido homenaje póstumo a sus alumnos.

No hubo discursos pomposos ni políticos, sino oraciones comunitarias compartidas en voz baja, lágrimas incontenibles que caían directamente sobre los uniformes escolares y un minuto de aplausos prolongados que resonó con fuerza, no como una celebración, sino como un eco ensordecedor de exigencia de justicia.

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Las autoridades del plantel emitieron un acuerdo formal de duelo y alzaron firmemente la voz, exigiendo a los cuerpos de seguridad del Estado y a la Policía Nacional redoblar de inmediato los esfuerzos de vigilancia en los entornos escolares, especialmente en las horas críticas de entrada y salida de los estudiantes, para evitar que tragedias similares se repitan.

El entierro de ayer no solo fue un acto de dolorosa despedida, sino también un grito unánime de protesta contra la impunidad que impera en el país. Los familiares, amigos y residentes de El Progreso exigieron a la Fiscalía y al Ministerio Público una investigación transparente, rápida y contundente que logre capturar y procesar a los autores materiales e intelectuales de este triple asesinato.

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