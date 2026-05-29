Cande Molfese habló de su distancia con Tini Stoessel y de su vínculo actual con Cami Homs

Cande Molfese participó en una entrevista para el programa 'El Ejército de la Mañana' de Bondi Live

Cande Molfese habló sin rodeos sobre dos vínculos que el mundo del espectáculo lleva meses convirtiendo en materia de especulación: su relación con Tini Stoessel , que supo ser de cercanía pero que se enfrío con el tiempo. Y los rumores apuntaron a la química que mostró en Bake Off Famosos con Cami Homs, madre de las hijas de Rodrigo De Paul, actual pareja de Stoessel.

Las dos se conocieron en Violetta, la tira musical de Disney Channel que se emitió entre 2012 y 2015 y que marcó a una generación. Desde entonces no hubo más proyectos en común, y el contacto se fue diluyendo. Pero Molfese fue tajante: “No tengo ningún tipo de problema con ella y yo estoy segura que ella tampoco conmigo”.

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“Con Tini no hablo hace bastante, que te diría 2023 más o menos, que no tenemos una conversación de escribirnos y eso, pero hay algo que nos pasó que fue tan fuerte que el amor para mí siempre va a ser intacto”, dijo. Ese “algo” sin nombre apunta directo a Violetta: una experiencia que, en sus propias palabras, quienes no estuvieron adentro no pueden terminar de comprender.

Cande Molfese y Tini Stoessel en la época de Violetta

El otro eje de la conversación fue su vínculo con Cami Homs, la ex del futbolista Rodrigo De Paul, compañera en el certamen gastronómico Bake Off Famosos en el que llegaron a las instancias finales. El acercamiento generó ruido entre los fans de la cantante, que leyeron esa amistad como una toma de posición en medio de uno de los culebrones más seguidos del mundo del espectáculo.

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Molfese desmontó esa lectura. El acercamiento con Homs tuvo un origen concreto y acotado a raíz del programa, donde compartieron semanas de grabación intensa. “Hice Bake Off y obviamente tuve un acercamiento con Cami porque llegamos a la final y compartimos un montón”, explicó quien resultó ganadora de la contienda.

Sobre las interpretaciones que circularon, fue directa: “Eso son todas suposiciones”. Y agregó algo que desarma el argumento de fondo: todo lo que supo sobre la relación entre Tini y Cami lo supo por los medios. “Me enteraba por ustedes, o sea, yo no tenía una relación con Tini ni nada”.

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Cami Homs y Cande Molfese en la final de Bake Off Famosos

En este sentido, Cande recurrió a un ejemplo personal para expresar los niveles de amistad. “Si de repente mi mejor amiga, Sofo, del colegio de toda la vida, tiene un problema con alguien, ahí tomo partido por el vínculo real que tengo cotidiano, porque es como una hermana para mí”, señaló, algo diferente con lo que ocurre con Tini y Cami: “Con ninguna tengo cotidianidad hoy. Con ninguna”.

La distinción que trazó es clara: vivió cada vínculo en su propio contexto y en su propio momento. “Con Tini nos une algo que no podemos ni explicar con palabras los que no estuvimos ahí. Y con Cami compartimos un proyecto como un reality que, los que lo han vivido, saben que es muy intenso también”, resumió.

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La tercera arista que salió en la charla fue Futttura, el proyecto de Tini que resumió su carrera en una imponente serie de conciertos de los que Cande no formó parte. Su visión combinó aceptación y algo de ambigüedad sobre los detalles. Dijo no haber recibido una propuesta formal, aunque dejó claro que no guardó resentimiento. “Lo entendí. Siento que este medio es un poco así y vas creciendo y vas aprendiendo y está bien. Fue una decisión de ella”, afirmó. Una lectura que ubica la ausencia no como exclusión sino como parte del funcionamiento natural de una industria donde las decisiones creativas y personales se superponen sin que siempre haya una explicación de por medio.