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Zoe Bogach sorprendió al revelar que no se baña hace una semana: “Me da fobia entrar al agua”

Tras mostrar el resultado del aumento de busto, la exparticipante de Gran Hermano grabó un video y contó que solo se higieniza sus partes íntimas

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Zoe Bogach contó por qué no se baña hace una semana

A una semana de haberse sometido a una cirugía de aumento de busto, Zoe Bogach sorprendió a sus seguidores al revelar que no se bañó desde la intervención. La ex participante de Gran Hermano compartió su experiencia en un video publicado en TikTok, donde detalló los motivos que le impidieron ducharse y las medidas que adoptó para mantenerse limpia.

“Chicos, ¿podemos hablar de que yo realmente no me baño hace una semana?”, expresó Bogach en el video. Explicó que, si bien mantiene la higiene de la zona íntima, solo se lavó la cabeza una vez desde la operación. “Ahora me puse un aceite para que me crezca el pelo, por eso está medio grasiento... porque mañana voy a la peluquería a que me lo laven”, agregó.

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Bogach señaló que evita entrar a la ducha por temor a afectar los puntos de la cirugía. Relató que no puede usar los brazos para lavarse el cabello, por lo que necesita ayuda para higienizarse esa zona. “Me da fobia entrar al agua porque tengo los puntos y el jabón... No sé si me va a arder. Todos los días me pongo alcohol en los puntos para que cicatricen, pero igual no puedo entrar al agua”, relató.

Además, la joven pidió consejos a otras personas que hayan pasado por el mismo procedimiento: “¿Cómo hicieron las operadas?”, consultó a sus seguidoras.

Una mujer joven de cabello rubio se graba a sí misma en un video de formato corto para redes sociales. Viste una prenda blanca tipo strapless y está recostada sobre una superficie clara, probablemente una cama con almohadas blancas. Sus labios se mueven, indicando que está hablando directamente a la cámara. El contenido incluye el logo de TikTok y el usuario @zoebogach. La producción es un video personal de estilo vlog para la plataforma TikTok, donde la mujer se comunica directamente con su audiencia.

La influencer fue tendencia en redes sociales tras mostrar el resultado de la cirugía que le regaló su madre. Compartió fotos vendada en el pecho y videos sonriente, acompañados de música para hacer lip sync en su cuenta de TikTok.

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La operación generó debate desde que su madre, Aixa Abasto, le obsequió la intervención por su cumpleaños en abril. En paralelo, Bogach publicó contenido en redes sociales mientras su ex pareja, Manuel Ibero, era noticia por un beso con Lola Tomaszeuski dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). La coincidencia captó la atención de los usuarios, sobre todo por la frase que Zoe compartió desde la clínica: “Yo recuperándome y ustedes esperando que opine de la temporada nueva de Cris Morena”, escribió junto a una imagen en la cama de recuperación, con una taza de té y vendajes tras la cirugía.

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Zoe también relató el origen de su inseguridad respecto a su cuerpo. Atribuyó su disconformidad a un comentario de Ibero que se viralizó en redes, donde él expresó en un vivo: “Ojalá se agrandara las lolas”. Zoe aclaró: “Antes de ciertos comentarios yo estaba bien con mi cuerpo”, aunque destacó que la decisión de operarse fue personal. “Si no te gusta algo de tu cuerpo y tenés la posibilidad de cambiártelo, hacelo. Sos libre de hacer lo que quieras con tu cuerpo”, afirmó.

La publicación desde la clínica coincidió con uno de los momentos más comentados del repechaje de Gran Hermano. Lola Tomaszeuski reingresó a la casa y Manuel Ibero la recibió con un abrazo y un “Te extrañé todos los días. Gracias por volver”. Horas después, las cámaras captaron a la pareja besándose en la galería del jardín. Ibero advirtió que Lola ya no llevaba el anillo que le había regalado su ex novio antes de entrar al programa, lo que evidenció la ruptura.

El día anterior a la cirugía, Zoe grabó un video que publicó tras salir del quirófano. “Mañana me opero y si ustedes ven este video, es porque estoy bien. Tengo miedo, nunca me operé. No puedo ver agujas ni sangre, cuando me fui a hacer los análisis para la operación me desmayé. No estoy preparada psicológicamente para que me operen mañana, yo creí que era el viernes, pero si ves esto es porque sobreviví”, relató ante la cámara.

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