Cuánto cobran los empleados de comercio en junio 2026 con el pago del aguinaldo

El pago del aguinaldo de junio debe acreditarse antes del 30, con un margen legal de hasta cuatro días hábiles adicionales (Freepik)

El mes de junio trae un nuevo ajuste en los salarios de los empleados de comercio, junto con el cobro del medio aguinaldo, lo que impacta de manera directa en el ingreso mensual. La aplicación de la última etapa del acuerdo paritario firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresariales del sector representa una actualización clave para quienes trabajan bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

El incremento salarial vigente, definido en la negociación paritaria más reciente, contempla una recomposición total del 5% sobre las escalas básicas. Esta mejora se distribuyó de manera escalonada, con una suba del 2% en abril, seguida por dos tramos de 1,5%, uno en mayo y otro en junio. Así, los haberes de este mes reflejan el último tramo acordado, lo que consolida un nuevo piso salarial para todas las categorías del sector.

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¿Cómo se compone el salario en junio 2026?

El acuerdo no solo prevé aumentos porcentuales. Durante el trimestre, los empleados de comercio también acceden a un bono extraordinario total de $120.000. Este monto se compone de una suma fija de $100.000, que se distribuyó en los meses previos, y un adicional de $20.000 que se incorpora en abril, mayo y junio. Según la grilla oficial difundida por FAECYS, los valores salariales para junio ya incluyen estos importes no remunerativos, aunque la liquidación del aguinaldo se realiza de manera independiente.

La liquidación salarial de junio muestra que prácticamente todas las categorías superan el millón de pesos en bruto. La estructura de haberes varía según el puesto y la antigüedad, pero cada categoría recibe los ajustes y adicionales correspondientes. La infografía central de la nota detalla los valores específicos para cada función, permitiendo una consulta rápida y visual de las diferentes escalas.

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¿Qué es el SAC y cómo se calcula en el recibo de junio?

El Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual bruta percibida entre enero y junio. Esto incluye el sueldo básico, los adicionales, las comisiones, las horas extras y todas las sumas remunerativas habituales. Para quienes no hayan trabajado el semestre completo, el cálculo se realiza de manera proporcional, dividiendo el mejor sueldo del período por 12 y multiplicando ese resultado por la cantidad de meses efectivamente trabajados.

El pago del aguinaldo está regulado por la ley 27.073, que fija como fecha límite para el cobro el 30 de junio. Este año, el plazo máximo recae en martes, pero la normativa otorga a las empresas hasta cuatro días hábiles adicionales para completar la acreditación, lo que puede postergar el pago hasta el lunes 6 de julio. Este margen busca facilitar la gestión administrativa de las liquidaciones.

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¿Qué montos adicionales se perciben en junio?

Además del aumento porcentual y del bono extraordinario, el acuerdo incluye sumas no remunerativas que se incorporan en la liquidación mensual. Estos montos no generan aportes jubilatorios ni contribuciones patronales, pero influyen en el cálculo de conceptos como presentismo, antigüedad, horas extras, vacaciones, indemnizaciones y el propio aguinaldo.

A modo de ejemplo, si un trabajador recibe adicionales por manejo de caja, comisiones o presentismo, estos importes también se suman para determinar el monto final del SAC. Quienes están empleados bajo jornada reducida, horario parcial o presentan ausencias injustificadas perciben los incrementos y sumas adicionales de forma proporcional al tiempo trabajado.

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Los empleados de comercio reciben un bono extraordinario de $120.000, sumado a los aumentos salariales escalonados del trimestre (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué prevé el acuerdo para los meses siguientes?

El entendimiento firmado entre FAECYS y las cámaras empresariales incluye una cláusula de revisión salarial para junio. Ambas partes se comprometieron a reunirse durante este mes para analizar la evolución de la inflación y el impacto sobre las escalas salariales. El objetivo declarado consiste en sostener el poder adquisitivo de los trabajadores frente al aumento del costo de vida y mantener actualizados los valores en función de las condiciones económicas.

Las sumas no remunerativas acordadas hasta junio se incorporarán al salario básico recién a partir de julio de 2026. Además, el convenio establece un aumento en la contribución patronal destinada a la obra social del sector, que pasó de $8.500 a $28.000 mensuales por cada trabajador comprendido en el convenio.

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¿Quiénes participan en la paritaria?

La negociación incluyó a la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), la Cámara Argentina de Comercio, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Unión de Entidades Comerciales. Todas las actualizaciones y sumas extraordinarias tienen alcance nacional y afectan a los trabajadores encuadrados en el convenio colectivo mencionado.

El acuerdo garantiza que todos los empleados de comercio registrados accedan en tiempo y forma a los incrementos, bonos y al pago del aguinaldo. Los detalles sobre fechas de pago, montos y condiciones particulares pueden consultarse en los recibos salariales y a través de los canales oficiales del sindicato.

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¿Qué debe revisar el empleado en su recibo de sueldo de junio?

Al recibir la liquidación de junio, es fundamental revisar que se hayan incorporado los ajustes salariales, el bono extraordinario y el monto correspondiente al medio aguinaldo. Las sumas no remunerativas deben figurar de manera diferenciada, ya que impactan en el cálculo del SAC, pero no generan aportes previsionales.

El recibo debe detallar el salario básico actualizado, los adicionales, las sumas fijas y el desglose del SAC, permitiendo así verificar que la liquidación respeta lo acordado en la paritaria vigente. En caso de dudas o diferencias, los trabajadores pueden consultar con su delegación sindical o con el área de recursos humanos de la empresa.

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