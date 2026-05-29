El Salvador: colocan primera piedra de proyecto Montecarlo con inversión de 160 millones de dólares

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, acompañó la colocación de la primera piedra del proyecto residencial Montecarlo./ (Secretaría de Prensa)

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, encabezó la colocación de la primera piedra del proyecto residencial Montecarlo, impulsado por Grupo Uno en el municipio de Quezaltepeque, al norte del departamento de La Libertad. El acto marcó el inicio de una inversión de 160 millones de dólares, orientada a la edificación de alrededor de 4,000 viviendas en la zona, un área que, según la funcionaria, se consolida como punto de desarrollo habitacional y económico para El Salvador.

Durante su intervención, Sol destacó que Quezaltepeque ha dejado atrás su pasado como uno de los municipios más peligrosos del país y se transforma en referente de inversión y oportunidades para las familias. “Hoy somos testigos de cómo Quezaltepeque continúa creciendo y consolidándose como una zona estratégica para el desarrollo habitacional de nuestro país”, afirmó la ministra, según datos de la Secretaría de Prensa.

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El proyecto, que será ejecutado en un plazo estimado de ocho años, contempla la construcción de viviendas en los desarrollos denominados Montecarlo y Santa María. La primera etapa de Montecarlo cuenta con 287 casas, todas ya vendidas, con precios iniciales de 60,990 dólares. Paralelamente, Montecarlo II ha iniciado la venta de 269 lotes para vivienda familiar, con precios desde 35,000 dólares, y Montecarlo III prevé la construcción de 154 nuevas viviendas.

La ministra subrayó que el sector construcción, sobre todo los proyectos residenciales, dinamiza la economía local, impulsa la cadena de suministros y genera empleo. “Llevamos meses trabajando en incentivos para motivar a los constructores a entrar en este segmento, y nos da mucha satisfacción ser parte de la colocación de la primera piedra de este proyecto residencial: Montecarlo”, puntualizó la funcionaria.

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La ministra, Michelle Sol, posa en compañía de la representantes de la empresa constructora. El sector construcción, impulsado por políticas públicas, genera empleo directo, dinamiza la economía y fortalece la cadena de suministros en El Salvador./(Secretaría de Prensa)

Además de las viviendas, el desarrollo incluye lotes para que las familias puedan adquirir un terreno y construir su hogar. Según la titular de Vivienda, este tipo de proyectos evidencian el éxito de invertir en infraestructura habitacional. El Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, ha acompañado el proceso desde sus inicios y facilitado los permisos de construcción necesarios.

Sol informó que, gracias a la calificación de interés social, ya se han otorgado permisos —o están en proceso de entrega— para más de 33,000 soluciones habitacionales entre viviendas y lotes. “Sabemos que existe un segmento de la población que aún espera proyectos como este, y nuestra meta es lograr que cada vez la oferta de vivienda nueva sea más accesible. Queremos llegar a ese ticket que la población realmente puede pagar”, aseguró.

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Expansión del sector construcción en El Salvador

El desarrollo del sector construcción ha adquirido mayor relevancia en los últimos años en El Salvador, impulsado por políticas públicas orientadas a facilitar la inversión y agilizar trámites para desarrolladores. El Gobierno sostiene que este rubro contribuye a la economía nacional, no solo por la generación de empleo directo e indirecto, sino también por el efecto multiplicador en cadenas de valor como materiales, transporte y servicios conexos.

La expansión de proyectos habitacionales como Montecarlo responde a la demanda de vivienda formal y busca reducir el déficit habitacional histórico del país. Según datos oficiales, la construcción de nuevas urbanizaciones ha permitido a miles de familias acceder a espacios dignos y seguros, y ha favorecido la formalización en la tenencia de la tierra.

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Con este proyecto, Quezaltepeque se consolida como una zona estratégica para la inversión inmobiliaria y el desarrollo habitacional./(Secretaría de Prensa)

El crecimiento de la oferta habitacional también se vincula a la estabilidad de la macroeconomía local y al fortalecimiento de la seguridad pública, factores que inciden en la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.

Quezaltepeque: transformación y desarrollo tras el plan Control Territorial

La transformación de Quezaltepeque ha sido posible a partir de la implementación del plan Control Territorial, una estrategia estatal orientada a recuperar espacios públicos y reducir la incidencia de delitos en municipios tradicionalmente afectados por la violencia. La consolidación de la seguridad en el distrito, según el Ejecutivo, ha abierto la puerta a nuevas inversiones y programas sociales.

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El Gobierno sostiene que, tras el descenso en los índices de criminalidad, el municipio ha recibido infraestructura pública, mejoras en la red vial y proyectos de desarrollo social, lo que ha repercutido en una mayor calidad de vida para sus habitantes. El impulso de programas habitacionales como Montecarlo se enmarca en este contexto de renovación urbana y acceso a servicios básicos.

El distrito de La Libertad Norte se posiciona así como un espacio atractivo para empresas del sector construcción y para familias que buscan alternativas de vivienda cerca de la capital, en entornos más seguros y organizados. Las autoridades remarcan que la continuidad de la política de seguridad y la colaboración público-privada serán determinantes para mantener el ritmo de crecimiento habitacional y económico en la zona.

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