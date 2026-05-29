Incendio en la planta baja de un edificio de Balvanera: 40 personas fueron evacuadas a la terraza

Dotaciones de bomberos y personal del SAME trabajaron en el lugar del incendio

Un importante incendio se registró en la planta baja de un edificio de ocho pisos ubicado en el barrio porteño de Balvanera, que motivó la evacuación de 40 personas que fueron trasladadas a la terraza. No hubo heridos.

Según indicaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió esta mañana en un edificio de la Avenida Independencia 2612, entre las calles Saavedra y Avenida Jujuy.

En ese sentido, confirmaron que no hubo pacientes atendidos ni trasladados a hospitales como consecuencia del fuego, pese a que -según las imágenes- se observó una columna de humo.

El edificio donde ocurrió el incendio

La emergencia fue atendida por nueve unidades móviles del SAME, sin necesidad de apoyo aéreo. Además, hubo dotaciones de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, que controlaron el fuego y se contó con la presencia de agente de la Policía porteña.

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Según el reporte, los equipos de emergencia lograron controlar la situación y facilitar la evacuación preventiva de los vecinos, que permanecieron bajo resguardo en la terraza del edificio.

No fue necesario realizar traslados a centros de salud, insistieron. Por el momento, las causas del incendio no fueron establecidas.

Fuentes policiales señalaron a este medio que el fuego se desarrolló sobre un sector de aproximadamente un metro de ancho por 2,50 metros de alto y 50 centímetros de profundidad. Para extinguir las llamas, el personal de Bomberos utilizó un extintor de polvo químico seco y desplegó una línea preventiva de 38 milímetros.

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“Debido a la propagación de humo hacia el interior del edificio, los bomberos realizaron una inspección completa piso por piso y llevaron adelante tareas de ventilación para garantizar la seguridad de los residentes. El incendio fue extinguido sin que se reportaran personas heridas”, explicaron.