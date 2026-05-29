Teleshow

Mario Pergolini eligió a los cinco mejores músicos del rock nacional y generó polémica: “¿Por qué no está?”

En su visita a Paren la Mano, el conductor y referente en el tema dejó afuera a una figura clave, lo que derivó en una discusión en el piso y en las redes

Guardar
Google icon
El conductor señaló a sus cinco músicos favoritos y una omisión provocó reacciones en el piso y en las redes (Video: Vorterix)

La reciente aparición de Mario Pergolini en el programa Paren la mano encendió una discusión sobre los nombres que conforman el selecto grupo de los cinco mejores músicos del rock argentino. En un intercambio ágil y sin rodeos, el conductor compartió su propia versión del “olimpo” del rock nacional, priorizando criterios personales y generando un debate inmediato tanto en el estudio como en las redes sociales.

A raíz de una discusión previa en el mismo espacio, Pergolini, uno de los referentes históricos de la radio y la televisión argentina en lo que respecta a cultura rock, fue consultado directamente sobre su quinteto ideal. No dudó en afirmar: “Spinetta”, abriendo la lista con el nombre de quien es considerado uno de los mayores compositores y poetas del país. La elección de Charly García fue inmediata, seguida por la mención de Gustavo Cerati. A partir de ese momento, el intercambio se tornó más tenso, ya que Luquitas Rodríguez, conductor del espacio y reconocido fan de Los Redonditos de Ricota, insistió en que debía incluir a Indio Solari.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Pergolini mantuvo su postura y, ante la insistencia de sus interlocutores, negó la posibilidad de sumar al exlíder de Los Redondos a su selección. La escena se repitió varias veces, intentando que reconsiderara su decisión, pero el conductor fue tajante.

El criterio de Pergolini para definir su “olimpo” incluyó la incorporación de Andrés Calamaro. Cuando surgió el nombre, el conductor afirmó: “Calamaro creo que tiene que estar”, para luego completar el grupo con Pappo, desestimando a Fito Páez que también estaba entre los mencionados. Así, la nómina final quedó compuesta por Spinetta, García, Cerati, Calamaro y Pappo, conformando una selección que, según él, representa lo más alto del rock argentino.

PUBLICIDAD

Hombre sonriente con gorra negra y auriculares, habla a un micrófono en un estudio. En el escritorio hay una taza roja y papeles; el fondo es morado con texto
En el programa "Paren La Mano", Luquita Rodríguez sumó fuego a la polémica desatada por Mario Pergolini pidiendo incluir al Indio Solari

Alfre Montes de Oca señaló que a Pappo se lo suele destacar más como guitarrista, y Pergolini ofreció su postura de por qué lo consideraba un artista integral: “Era un excelente guitarrista, pero todo Pappo’s Blues es fundacional para el rock argentino, sin Pappo’s Blues no sé que hubiera sido del rock en este país”. “¿Y por qué no está el Indio?”, insistió Germán Beder. “Solari estaría en el Olimpo, pero los dioses deberían llevarse bien entre todos y Solari y Pappo no se llevaban bien”.

La decisión de Pergolini de dejar fuera a Indio Solari no pasó inadvertida. La reacción fue inmediata, tanto en el estudio como entre los seguidores en redes sociales. El conductor debió responder varias veces a la pregunta de si la omisión tenía un trasfondo personal o artístico. “No, pero es un tema personal, Mario”, insistió uno de los presentes, buscando una justificación más allá de las preferencias individuales.

La exclusión de Solari generó un espacio de debate sobre el lugar que ocupa el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en la historia del género. Algunos seguidores respaldaron la visión de Pergolini, señalando que la estatura musical de Spinetta, García y Cerati resulta incuestionable, mientras que la inclusión de los puestos cuarto y quinto suele ser más discutible.

Norberto "Pappo" Napolitano, el músico que incluyó Pergolini y generó polémica
Norberto "Pappo" Napolitano, el músico que incluyó Pergolini y generó polémica

En palabras de un oyente: “Totalmente, Pergolini sabe de rock, palabra autorizada. Una vergüenza poner a Indio Solari con esos monstruos que son realmente músicos”. Este tipo de comentarios reflejó el respaldo de una parte del público a la potestad de Pergolini para elaborar su ranking, a la vez que reforzó la idea de que algunos nombres, como los de Spinetta y García, parecen estar fuera de la discusión.

El intercambio entre Pergolini y los conductores del programa también sirvió para iluminar las dudas habituales respecto a quiénes merecen ocupar los lugares cuatro y cinco de cualquier lista referencial del rock nacional. La mención de Calamaro y Pappo, junto con la ausencia de Solari, abrió la puerta a que los oyentes compartieran sus propias versiones del olimpo.

Mario Pergolini, un hombre de mediana edad con cabello gris, usa auriculares y bebe mate mientras gesticula frente a un micrófono en un estudio de Voxerix
Mario Pergolini, el reconocido conductor, debate apasionadamente en su programa, generando polémica tras revelar su selección de los cinco mejores músicos del rock nacional

“Partiendo de la base que soy chileno. Charly, Spinetta y Cerati no se cuestionan. Lo complejo está en el 4 y el 5. Que nunca se nombre a Santaolalla me causa mucha gracia. ¿Y el quinto? Debe estar entre Fito y Calamaro. Esa sería mi versión. Pappo es un capricho más local que nada”, escribió un usuario trasandino, mostrando que el debate trasciende fronteras y gustos particulares. Otros, con una mirada más localista, defendieron la inclusión de nombres como Litto Nebbia o Fito Páez, quienes también son recurrentemente citados en este tipo de discusiones.

Más allá de las preferencias personales, el debate sobre los mejores músicos argentinos suele girar en torno a la influencia, la capacidad de innovación y el impacto generacional de cada figura. Algunos comentarios apuntaron a la relevancia de Los Redondos y el Indio Solari en la cultura popular, aunque reconocieron que otros músicos han dejado una huella más profunda en la historia del rock nacional.

Temas Relacionados

Mario Pergolini

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cande Molfese habló de su distancia con Tini Stoessel y de su vínculo actual con Cami Homs

La actriz se refirió a las versiones de un supuesto quiebre en la relación con su compañera de Violetta a raíz del acercamiento con la modelo en Bake Off Famosos

Cande Molfese habló de su distancia con Tini Stoessel y de su vínculo actual con Cami Homs

Mirtha Legrand deslumbró en el desfile de Claudio Cosano: crónica de una noche con la moda como protagonista

Teleshow estuvo presente en el evento que unió a figuras de todos los tiempos. Los looks de Flor de la V, Teté Coustarot, Yuyito González y Anabel Sánchez. La palabra del diseñador y todas las fotos de la jornada

Mirtha Legrand deslumbró en el desfile de Claudio Cosano: crónica de una noche con la moda como protagonista

Zoe Bogach sorprendió al revelar que no se baña hace una semana: “Me da fobia entrar al agua”

Tras mostrar el resultado del aumento de busto, la exparticipante de Gran Hermano grabó un video y contó que solo se higieniza sus partes íntimas

Zoe Bogach sorprendió al revelar que no se baña hace una semana: “Me da fobia entrar al agua”

Carola Reyna recordó cómo terminó siendo chofer de Jorge Luis Borges: “Hacía una semana había sacado el registro”

La actriz sorprendió al contar una anécdota única acerca de cómo siendo apenas mayor de edad, llevó en su Fiat 600 al legendario escritor por el centro de Buenos Aires

Carola Reyna recordó cómo terminó siendo chofer de Jorge Luis Borges: “Hacía una semana había sacado el registro”

La explosiva pelea de Andrea Del Boca y Nenu contra Tati Luna en Gran Hermano: “Con la salud no se jode”

Una discusión por alimentos aptos para celíacos escaló entre las participantes en la casa. La actriz y la bailarina apuntaron con todo contra la Miss Uruguay

La explosiva pelea de Andrea Del Boca y Nenu contra Tati Luna en Gran Hermano: “Con la salud no se jode”

DEPORTES

Se sortean los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y todo lo que hay que saber

Se sortean los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y todo lo que hay que saber

El argentino Mariano Puerta reveló todos los detalles de su explosiva pelea con Davidovich en pleno Roland Garros: “Llegué a un límite”

El enojo de Nicolás Figal con un ayudante de Claudio Úbeda durante la eliminación de Boca Juniors

Contra quién jugará Boca en la Sudamericana y todo lo que hay que saber del sorteo de la Libertadores

“¡Salió la lista oficial!“: la reacción del Flaco López al enterarse en una nota post partido de su citación para el Mundial 2026 con Argentina

TELESHOW

Cande Molfese habló de su distancia con Tini Stoessel y de su vínculo actual con Cami Homs

Cande Molfese habló de su distancia con Tini Stoessel y de su vínculo actual con Cami Homs

Mirtha Legrand deslumbró en el desfile de Claudio Cosano: crónica de una noche con la moda como protagonista

Zoe Bogach sorprendió al revelar que no se baña hace una semana: “Me da fobia entrar al agua”

Carola Reyna recordó cómo terminó siendo chofer de Jorge Luis Borges: “Hacía una semana había sacado el registro”

La explosiva pelea de Andrea Del Boca y Nenu contra Tati Luna en Gran Hermano: “Con la salud no se jode”

INFOBAE AMÉRICA

El teleférico entre el aeropuerto La Aurora y Antigua Guatemala avanza a nueva fase de estudios

El teleférico entre el aeropuerto La Aurora y Antigua Guatemala avanza a nueva fase de estudios

El Salvador: colocan primera piedra de proyecto Montecarlo con inversión de 160 millones de dólares

“Eran niños buenos, llenos de sueños”: Tres pupitres vacíos, tres tumbas unidas y un pueblo roto en Yoro, Honduras

La prensa del régimen de Irán confirmó que el texto del acuerdo con Estados Unidos cambió, pero no está finalizado

Rumania declaró persona non grata al cónsul general ruso tras el impacto de un dron atribuido a Moscú en su territorio