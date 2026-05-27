Aumentan los casos de leptospirosis en Argentina y crece la circulación de virus respiratorios

La mayor incidencia de leptospirosis afecta principalmente a varones entre 20 y 49 años de las regiones Centro y NEA (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud de la Nación divulgó la actualización del Boletín Epidemiológico. Allí, informó sobre aumentos en los casos de leptospirosis y en la circulación y la notificación de virus respiratorios en Argentina.

En relación a la leptospirosis, entre la semana epidemiológica uno y la 15 de este año se registraron 109 notificaciones, de las cuales 45 fueron confirmadas y 64 probables, sobre un total de 956. “La tasa de incidencia actual es de 0,23 casos por cada 100.000 habitantes, la cual representa un aumento del 28% respecto a la tasa del año pasado. Este aumento se da a expensas de las regiones NEA y Centro que presentan tasas de incidencia acumuladas superiores al total nacional con incrementos del 89% y 31% respecto al año pasado", repasaron.

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El 78% de los casos corresponde a varones y la mediana de edad es de 38 años. La mayor carga de enfermedad se concentra entre los 20 y los 49 años, con el 67% del total, mientras que a partir de los 50 se observa una disminución de la incidencia en ambos sexos.

En términos absolutos, la región Centro reúne 86 casos confirmados y probables, concentrados en Santa Fe con 39, Buenos Aires con 28 y Entre Ríos con 15. Luego aparece el NEA con 15 casos, con Misiones en ocho y Corrientes en cinco, mientras que la región Sur registra tres en La Pampa y Río Negro y Cuyo uno en San Luis.

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La influenza A(H3N2) es responsable del incremento de virus respiratorios, con positividad del 42,2% en las últimas semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En leptospirosis canina se notificaron 32 casos confirmados, un 27% menos que en el mismo período de 2025, de acuerdo con el boletín oficial. La región Centro concentra el 81% del total nacional en 2026, con 23 casos en Buenos Aires, dos en Entre Ríos y uno en Córdoba; también hubo tres en Santa Cruz, dos en Chubut y uno en Jujuy.

El Ministerio de Salud de la Nación informó que brinda apoyo técnico a las áreas de salud jurisdiccionales para el manejo de casos y la interpretación de datos epidemiológicos. A través de ANLIS Malbrán, coordina la Red Nacional de Laboratorios para el diagnóstico y la caracterización de casos confirmados, y trabaja además con SENASA y la Subsecretaría de Ambiente de la Nación en los episodios vinculados con animales de producción o fauna silvestre.

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La leptospirosis se define como una zoonosis bacteriana de amplia distribución geográfica que afecta a personas y animales. La transmisión ocurre por contacto con sangre, fluidos biológicos u orina de animales infectados, y también por el contacto de mucosas, piel lesionada o tejido conjuntivo con agua, barro o suelo húmedo contaminado.

Los roedores son el principal reservorio, aunque también se registran casos en animales de compañía, de producción y especies silvestres. El boletín señaló que los perros funcionan como animales centinelas porque su infección indica presencia de la bacteria en el ambiente y riesgo para las personas, y ubicó el principal peligro de contagio en Argentina en el contacto prolongado con agua y barro durante inundaciones, además de deficiencias urbanas de saneamiento y recolección de residuos que favorecen la proliferación de roedores.

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La presencia de roedores y la falta de saneamiento favorecen el riesgo de contagio de leptospirosis en zonas urbanas (Imagen ilustrativa Infobae)

La influenza A(H3N2) concentra el aumento de virus respiratorios

Argentina muestra un aumento en la circulación y la notificación de virus respiratorios impulsado casi exclusivamente por la influenza A(H3N2), según el Boletín Epidemiológico Nacional. La positividad pasó del 33,3% en la semana 18 al 42,2%.

En la caracterización genómica, ANLIS Malbrán detectó 11 nuevos casos del subclado J.2.4.1 (K) entre muestras enviadas de casos confirmados en semanas anteriores. El total de detecciones de ese subclado llegó a 194, con 161 correspondientes al año en curso, equivalentes al 92% de los casos de H3N2 secuenciados.

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El boletín informó que esa variante mantiene una amplia distribución geográfica en 23 jurisdicciones. La mayor concentración se observa en las regiones NOA y Centro.

En arbovirosis, se notificaron 258 casos nuevos de fiebre chikungunya, de los cuales 107 corresponden específicamente a la semana 19 según la fecha de inicio de síntomas o de consulta. El Ministerio de Salud de la Nación indicó que, tras una aceleración sostenida que alcanzó su pico en la semana 16 con 430 casos, se observa un descenso progresivo de los confirmados, los probables y los que siguen en estudio.

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Se detectaron 194 casos del subclado J.2.4.1 (K) de influenza A(H3N2), con una amplia distribución en 23 jurisdicciones del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento precisó sobre el nuevo caso de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius, con lo que el brote asciende a nueve casos confirmados y dos probables, mientras el país registra además un aumento de virus respiratorios impulsado por influenza A(H3N2) y una suba de leptospirosis respecto del año pasado.

A nivel nacional no se notificó ningún caso de hantavirus durante la semana 19, y el total de la temporada 2025-2026 se mantiene en 106 confirmados, de acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación. La región Centro concentra el 54% de los casos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires con 43, mientras que la tasa de incidencia más alta corresponde al NOA con 0,60 casos por 100.000 habitantes y 37 confirmados, de los cuales el 83% se concentra en Salta.

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El acumulado de la temporada 2025-2026 asciende a 2.387 casos de chikungunya, con 2.236 autóctonos y 151 con antecedente de viaje. El 96% se concentra en el NOA: Salta registra 1.215 casos confirmados y probables, Tucumán 630, Santiago del Estero 227 y Jujuy 185; en la región Centro se informaron 46 en Buenos Aires, 36 en Córdoba y 13 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El dato central sobre dengue es este: desde el inicio de la temporada 2025-2026 se notificaron 67 casos confirmados en el país, y el 60% corresponde a personas sin antecedente de viaje. El 40% restante corresponde a pacientes con viajes a Brasil, Paraguay, Venezuela, México, Colombia, República Dominicana, Cuba, Indonesia, Pakistán, Maldivas y Sri Lanka.

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El boletín agregó que se confirmaron dos nuevos casos de dengue en CABA y Jujuy, con fecha de inicio de síntomas en las semanas 17 y 18.